Piero Quispe fue elogiado por su DT pese a goleada y eliminación de Pumas: “Era muy complicado sacarle la pelota”

El técnico Gustavo Lema analizó la derrota 4-0 de los Pumas UNAM ante Seattle Sounders por la Leagues Cup

Pumas UNAM cayó 4-0 ante Seattle Sounders en Estados Unidos por los octavos de final de la Leagues Cup 2024. Con este resultado, el equipo del mediocampista Piero Quispe quedó eliminado de la competencia y sin chances de pelear por el título.

El volante, que fue titular y tuvo acción los 90 minutos de juego, se mostró bastante participativo y fue uno de los que más destacó en el campo. Es por esto que Gustavo Lema, DT del conjunto mexicano, no dudó en llenarlo de elogios en conferencia de prensa.

“Piero hizo un muy buen partido, agarró la pelota y era muy complicado sacársela. Fue uno de los artífices de que tuviéramos ese gran manejo en la mitad de la cancha, pero la profundidad y la contundencia la tuvo Seattle”, sostuvo el estratega argentina.

Asimismo, Lema agregó que “la primera llegada de Seattle fue el minuto 33, un cabezazo, el equipo estaba bien, estaba controlado. Le pateamos todos los tiros, todos fueron a las manos del portero. Esos partidos que no te sale nada, salió todo al revés, todo lo que yo pueda decir con el 4 a 0 es complicado”.

Con respecto al rendimiento del equipo, Lema dijo lo siguiente: “No tuvimos el peso que hubiéramos querido, eso sí, pero estuvimos jugando con cuatro o cinco delanteros todo el partido, entonces no fue la noche y lamentablemente es un torneo que no resiste con estos errores o de esta naturaleza”.

“No comparto que nos pasaron por arriba en el resultado. Sí, por supuesto, 4 a 0, no hay nada que analizar. Pero no comparto para nada. Y subestimar no, para nada. Es un equipo muy fuerte, muy fuerte de local, que maneja muy bien las pelotas paradas a favor y no le pudimos hacer daño a las pelotas paradas a favor nuestra”, finalizó.

Gol anulado de Piero Quispe

Era el primero del partido. Piero Quispe puso el 1-0 para Pumas UNAM sobre Seattle Sounders, sin embargo, el gol terminó siendo anulado por posición adelantada del exjugador de Universitario de Deportes. El duelo empezó con el cuadro estudiantil dominando las acciones de juego.

Fue a los 24′ cuando Jorge Ruvalcaba lanzó un centro al corazón del área que fue despejado por la defensa. El esférico le quedó a Pablo Bennevendo, quien volvió a generar peligro dándole un pase a Quispe, que se encontraba sin marca y pudo definir con tranquilidad.

Si bien todo estaba listo para que se reanude el juego tras el tanto, el VAR le comunicó al árbitro principal del compromiso que el peruano estaba en posición adelantada, retrocediendo la jugada e invalidando el gol.

Este hubiera sido el segundo tanto de Piero Quispe desde su llegada a Pumas en esta temporada. El primero lo hizo en la jornada 17 de la Liga MX. En aquella ocasión, los ‘felinos’ vencieron a León por el torneo doméstico.

Pumas UNAM cayó 4-0 ante Seattle Sounders por los octavos de final de la Leagues Cup.

Partido terminó en gresca

Piero Quispe protagonizó un tenso momento al final del choque entre Pumas y Seattle Sounders. Todo empezó en los descuentos cuando Paul Rothrock, jugador del elenco estadounidense, estaba en el suelo luego de haber recibido una falta y el exjugador de Universitario se acercó a gritarle.

De inmediato, Yeimar Andrade los separó y alejó a Quispe de la discusión. No obstante, al ver que el seleccionado nacional lo seguía, decidió tirarle un manazo a la altura del pecho. Esto desató la ira del mediocampista.