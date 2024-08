Agente de ‘Chicho’ Salas confirmó su salida de César Vallejo por fichaje impuesto de Christian Cueva: “Él no estaba en los planes”

Pedro Pablo Luguercio contó los detalles de la partida de 'Chicho' por la contratación de 'Aladino' y cómo quedó su relación con el plantel. (Video: Radio Ovación)

En las últimas horas se ha hablado (a falta de oficialización) acerca del fichaje de Christian Cueva por César Vallejo. De hecho, esta noticia tomó mucha fuerza a raíz de que la posibilidad de Cienciano se haya caído, en parte, por la destitución de Óscar Ibáñez. Sin embargo, la opción del club ‘poeta’ resultaba sorpresiva porque el técnico Guillermo Salas había comentado que el plantel estaba cerrado. En ese sentido, el representante de ‘Chicho’, Pedro Pablo Luguercio, confirmó la salida de la entidad ‘norteña’ por la contratación de ‘Aladino’.

“Quedan algunos detalles pero ya la situación está clara, hemos renunciado a Vallejo ayer en la noche. No hubo ninguna reunión entre Salas y Acuña, ni con el gerente deportivo, ni con Cueva tampoco. Es una decisión que ya la teníamos pensada hace varias semanas por el tema de que querían incorporar a Christian Cueva”, fueron sus primeras palabras en Radio Ovación.

De la misma manera, aseguró que hubo diferencias en cuanto a la visión de la institución. “No sé si llamarlo imposición o no. Ellos son dueños del club y pueden hacer lo que quieran, nosotros no estamos de acuerdo con algunas cosas y listo. Si no se dan las condiciones necesarias para trabajar, no hay nada más que hacer”, comentó.

El agente del joven entrenador manifestó que la renuncia se dio sin previa reunión y que la relación con la dirigencia de César Vallejo no se distorsionó. “Se puede trabajar pero vienen sonando casos que ya son extra deportivos que no nos corresponde hablar a nosotros. Podemos hablar de fútbol pero lo demás corresponde que lo hable la dirigencia. Hemos salido de Vallejo súper bien, no hay ningún problema. Quería aclarar que no hubo una reunión”, señaló.

El último partido oficial de Christian Cueva fue con Perú ante Argentina en la Copa América 2024. - créditos: Getty Images

‘Chicho’ Salas y su postura por fichaje de Christian Cueva

Ahí fue cuando Pedro Pablo Luguercio hizo énfasis en que ‘Chicho’ Salas no tenía en sus planes a Christian Cueva pese a los diversos ofrecimientos, sobre todo, por su larga inactividad.

“Siempre han habido acercamientos de Christian para que llegue al equipo pero siempre hubo una respuesta clara del comando técnico, que no lo veían conveniente sumar al plantel, que ya estaba armado y se necesitaban jugadores que estén en actividad que sumen al equipo. ‘Chicho’ siempre fue claro al decir que no estaba en los planes, es simple, tampoco queremos generar tanta novela. Uno como técnico siempre quiere sumar a jugadores que estén vigentes, lamentablemente en el caso de Christian no estaba con ritmo futbolístico”, precisó.

Y es que el exestratega de Alianza Lima arribó a César Vallejo para darle un impulso ante los malos resultados obtenidos con Roberto Mosquera. No obstante, el equipo ha pasado por una irregularidad y luego decayó hasta ubicarse en zona de descenso. La reciente derrota de visita por 2-1 con Cusco FC hizo que la directiva tome cartas en el asunto.

Ahora, ‘Aladino’ siempre estuvo en el radar, aunque la posibilidad se descartó, primero por las declaraciones que lanzó sobre Salas respecto a la mala relación que tuvieron en el cuadro ‘blanquiazul’, y luego de la salida nocturna tras la Copa América 2024. El mismo ‘Chicho’ se sorprendió por estas declaraciones y aseguró que el plantel estaba completo.

El técnico 'poeta' no quiere a 'Aladino' como refuerzo para el Torneo Clausura. (Movistar Deportes)

¿Cómo quedó la relación entre ‘Chicho’ Salas y jugadores de César Vallejo?

De acuerdo con el representante, ‘Chicho’ Salas se fue en muy buenos términos con los jugadores de César Vallejo, quienes algunos le pidieron que se quede.

“Los jugadores hoy están súper tristes por la decisión de ‘Chicho’, han habido varios mensajes de jugadores a él para que no se vaya. Eso es algo que salió de Alianza, la gente se mueve mucho por redes sociales”, declaró para el citado medio.

También lanzó un mensaje aleccionador para que los clubes peruanos apuesten por técnicos nacionales. “Nosotros estamos tranquilos. ‘Chicho’ es un excelente técnico peruano y creo que la gente en Perú debería darle más importancia al técnico peruano, más a la edad que tiene ‘Chicho’, que ya tiene campeonatos ganados como jugador y como técnico. No es algo menor”, sostuvo.