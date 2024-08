Cuándo se juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales vuelta de la Liga Femenina 2024.

La recta final de la Liga Femenina 2024 empezó a jugarse. Alianza Lima y Sporting Cristal abrieron los enfrentamientos por las semifinales de la competición nacional, y dejaron la llave abierta. Las ‘blanquiazules’ y las ‘celestes’ no se hicieron daño y cerraron un 0-0 en el partido de ida que se llevó a cabo el sábado 10 de agosto en el estadio Alberto Gallardo. La primera finalista se determinará en el encuentro de vuelta que se jugará en el estadio Alejandro Villanueva.

Las ‘íntimas’ llegaron como favoritas al primer choque de la instancia final porque terminaron como líderes del hexagonal del torneo y además ya había goleado a las rimenses por 5-1 el pasado 31 de julio por la fecha 4 de los play offs. Sin embargo, se encontraron con un cuadro ‘cervecero’ que realizó un gran trabajo defensivo, taparon la ofensiva de las victorianas y no le dejaron que se encuentren con el gol.

El equipo de José Antonio Letelier fue el dominador del cotejo, pero no pudo romper la muralla rimense. Intentó con Adriana Lúcar, Padilla, y la ‘Peque’ Flores, pero ninguna pudo batir el arco de Córdova. Finalmente, el marcador no se movió y se volverán a ver las caras la próxima semana en Matute, donde solo un equipo clasificará en la ansiada final, donde se medirán con el ganador del Universitario de Deportes vs Carlos A. Mannucci.

“El último fue un resultado atípico porque Cristal no jugaba así, no nos salieron las cosas, erramos mucho los pases, nos desorientamos en el campo. Hoy les dimos otro chip, utilizamos el lema, todas para una y una para todas, para buscar esa ilusión de estar en la gran final. Reforzamos los conceptos que tenían, buscamos que ellas salgan más y se descuiden, era parte de la estrategia, regalar espacios y aprovecharlos, creo que nos dio resultados”, declaró Lizandro Barbarán, técnico de Cristal.

Alianza Lima empató sin goles con Sporting Cristal en las semifinales por la Liga Femenina 2024. (Sporting Cristal)

Cuándo se jugará la semifinal de vuelta

Alianza Lima y Sporting Cristal definirán quién pasará a la esperada final el próximo domingo 18 en el estadio Alejandro Villanueva, este choque será el decisivo para ambos equipos debido a que la llave está abierta tras el empate que se dio en el choque de ida.

La hora pactada es a las 15:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que para Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay arrancará a las 16:30 horas. Y en Argentina, Uruguay y Brasil empezará a las 17:30 horas.

Las ‘blanquiazules’ buscarán asegurar su pase a la final para así cobrarse revancha luego de perder la final del año pasado, perdió con Universitario de Deportes con un marcador global de 2-1 y se quedó con las ganas de levantar el trofeo, era el tricampeonato.

“Sabíamos que el partido iba a ser super reñidas, Cristal nos hizo un gran partido y ahora debemos enfocarnos en el partido del próximo domingo. Esperamos que los hinchas nos apoyen, los necesitamos para poder clasificar a la final”, disparó Adriana Lúcar.

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal

El choque entre las ‘blanquiazules’ y las ‘celestes’ será televisado por Nativa TV, señal oficial de la Liga Femenina 2024, el cual cuenta con los drechos de transmisión de todos los encuentros. Se podrá sintonizar a través de los canales 736 HD de Movistar Deportes, 516 HD de Claro TV y 1189 HD de DirecTV. También estará disponible por la cuenta del operador en Youtube.

Además, Infobae Perú informará todo acerca del vibrante duelo que definirá al primer finalista del campeonato nacional con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más.