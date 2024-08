Universitario cumple 100 años: el día que quedó subcampeón de la Copa Libertadores en 1972

La gran campaña de Universitario en la Copa Libertadores de 1972.

No es un 7 de agosto cualquiera. Es un día que paraliza a la mitad del Perú. Es el aniversario de Universitario de Deportes y toda su hinchada está lista para celebrar como se debe los 100 años del equipo de sus amores. Uno de los clubes más populares del país está de mantel largo y es inevitable hacer un repaso por uno de sus momentos más gloriosos de toda su historia: cuando se consagró subcampeón de la Copa Libertadores en 1972.

Todo aquel que repasó las páginas doradas de los ‘cremas’ sabe que logró la hazaña en el torneo internacional hace más de 50 años: llegó a una final por primera vez en la historia del fútbol peruano. Los ‘merengues’ enfrentaron al poderoso Independiente de Argentina en dos encuentros de ida y vuelta: empató 0-0 en Lima y lamentablemente perdió por 2-1 en Avellaneda.

Ese momento fue la máxima expresión de la popular llamada ‘garra crema’ ya que contaba con una plantel de ensueño. Todos al mando del técnico uruguayo Roberto Scarone, tenía al mando a un súper equipo comandado por estrellas como Héctor Chumpitaz, Percy Rojas, Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez y Humberto Ballesteros. El éxito de ese ‘dream team’ fue el excelente nivel de sus jugadores, quienes destacaban por su velocidad, potencia, profesionalismo, y unas ganas incalculables de trascender.

La ‘U’ logró algo que parece ser imposible en estos tiempos, donde la participación de los equipos peruanos empiezan con un sueño copero y termina en pesadilla. Universitario invita a que creer que sí se puede, y sus fanáticos tienen el recuerdo de esta campaña que está en blanco y negro, pero le da color a sus esperanzas de ver a su equipo alcanzando la gloria otra vez.

“Son recuerdos muy gratos porque que un equipo peruano haya llegado a esa instancia fue a base de trabajo. Nosotros nos concentramos mucho en los partidos, los días que estábamos afuera, en casa, nos cuidábamos. Se jugaba con Independiente que tenía más copas internacionales, enfrentarnos a ellos era una gran responsabilidad y tratando de hacer las cosas bien. Le dimos mucha satisfacción a los hinchas de Universitario y al Perú. Se formó un gran grupo donde había mucha calidad en todos los puestos, era un equipo completo, el jugador que entraba hacía las cosas bien”, apuntó Chumpitaz en una entrevista con el diario Depor.

La campaña de Universitario subcampeón

El cuadro de Roberto Scarone logró dejar en el camino de la Copa a Unión San Felipe, Universidad de Chile, Alianza Lima, Peñarol y Nacional de Uruguay. Universitario, campeón nacional del torneo peruano en 1971, integró el mismo grupo que los ‘blanquiazules’, equipo que se ganó su boleto en el torneo por haberse coronado subcampeón, junto a los dos clubes ‘mapochos’. Ese formato de la Libertadores era diferente, pues hubo cinco grupos: cuatro estaban conformados por cuatros equipos y uno de tres.

La ‘U’ venció 2-1 a los ‘grones’ con goles de Percy Rojas y Oswaldo Ramírez, por la primera fase de la competición Conmebol. Ese triunfo no duró mucho porque los ‘merengues’ sufrieron una derrota por 1-0 con Universidad de Chile, pero volvió a la victoria en la tercera fecha, le ganó por 3-1 a Unión San Felipe. Otra vez se jugó el clásico, y quedó en empate 2-2 con dobletes del ‘Trucha’ Rojas y Teófilo Cubillas para los ‘grones’.

El camino de los de Ate continuó con la quinta jornada, donde igualaron 0-0 con los ‘albirrojos’ y cerró la primera etapa ganándole a los ‘azules’ por 2-1. Este resultado selló su pase a la siguiente etapa: clasificaron a las semifinales junto a Independiente de Argentina, Barcelona de Ecuador, Sao Paulo de Brasil, Peñarol de Uruguay, y el Nacional de Uruguay.

El sorteo determinó que Universitario se tenía que enfrentar a los dos grandes ‘charrúas’, el ‘tricolor’ estaba con el cartel de favorito porque era el vigente campeón de la Libertadores y la Copa Intercontinental en 1971. El primero duelo, los de Scarone cayeron 3-2 con Peñarol en Lima y luego se recuperó goleando a Nacional por 3-0, ambos en Lima. Y en tierras uruguayas, obtuvo dos empates. 3-3 y 1-1, respectivamente.

La suerte de la ‘U’ dependía del choque entre Peñarol y Nacional, ambos tenían que definir la llave. Los de Ate habían sumado cuatro puntos, y estaban esperando que el ‘decano’ haga lo suyo para que pueda acceder a la final, y así fue: ganó por 3-0 y permitió que lleguen a la instancia decisiva por primera vez en la historia del fútbol peruano. Ese choque tiene más de una anécdota porque mientras los dos clubes uruguayos se enfrentaban, Universitario estaba jugando contra Sporting Cristal por el torneo local, y todos sus sentidos estaban en la radio que estaba narrando lo que pasaba en Uruguay. El cotejo con los ‘cerveceros’ pasó en segundo plano, tanto así que perdieron 2-1.

La final de infarto

Luego de mucho camino recorrido, llegó el 17 de mayo de 1972, Universitario de Deportes estaba listo para enfrentar a Independiente por la final de la Copa Libertadores. Primero fue en Lima, y más de 45 mil hinchas llegaron al estadio Nacional para alentar a los ‘cremas’. El duelo terminó en empate sin goles. Siete días después, el 24 de mayo, se jugó la definición en Avellaneda, ese duelo definía el todo o el nada.

La ‘U’ mandó a todos sus estrellas al campo. Alineó con Humberto Ballesteros, Eleazar Soria, Fernando Cuellar, Héctor Chumpitaz, Julio César Luna, Rubén Techera, Luis Cruzado, Hernán Castañeda, Juan José Muñante, Percy Rojas y Oswaldo Ramírez. El pitazo inicial sonó y el doblete de Eduardo Magioni marcaba el destino de los ‘merengues’, quienes no bajaron los brazos y buscaron el empate hasta el último. La anotación del ‘Trucha’ Rojas ilusionaba, pero ya no había tiempo para más porque su gol fue faltando once minutos para el final.

Independiente ganó 2-1, y dio la vuelta olímpica mientras los jugadores de Universitario se lamentaban sin caer en cuenta la hazaña que habían logrado. Un equipo peruano era subcampeón de la Copa por primera vez en la historia del fútbol nacional. Ese momento nunca más olvidó. Han pasado más de 50 años y la gloria se sigue tocando con cada video o cada página de un libro.

Universitario cayó 2-1 en la vuelta ante Independiente