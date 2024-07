Henry Quinteros lanzó tajante comentario contra la dirigencia de Alianza Lima por caso Cristian Díaz: “No están yendo por el mismo camino”

El exfutbolista criticó a la directiva del club 'blanquiazul' por la situación con el entrenador argentino. (Video: Denganche)

Las últimas noticias en torno a Alianza Lima han estado más relacionadas con el plano extradeportivo, que del mismo juego. Y es que más allá del triunfo por la mínima diferencia de local contra Unión Comercio el martes 30 de julio, lo que más se ha comentado ha sido sobre Cristian Díaz, quien firmó un contrato que el club ‘blanquiazul’ por orden de Bruno Marioni, director deportivo. Aunque esto se frustró por ‘orden legal’ y vienen trabajando en la desvinculación. En ese sentido, Henry Quinteros cuestionó a la directiva de la entidad ‘aliancista’ porque sus integrantes no van por el mismo camino.

Esto nació a raíz de las declaraciones del entrenador argentino en la que aseguró que solo quedaba a la espera de los pasajes a Lima desde su país para empezar con su labor. “Solo espero los pasajes. Si tomaron otra decisión espero una comunicación de Alianza. Yo renuncié a Morón y mandé todos los documentos. Espero hablar con ellos. Incluso el acuerdo es por 12 meses. Yo tengo todos los documentos del acuerdo con Alianza”, dijo para el diario Líbero.

En eso, el ‘Pato’ se refirió a estas palabras, pero sobre todo, cuando el estratega mencionó que ya tenía estudiado al equipo al ver casi todos los encuentros del presente año. Esto, claramente, significaba una señal de que su llegada a La Victoria se cocinaba a fuego lento a la espera de una caída por parte de Alejandro Restrepo.

“Yo también lo escuché a Díaz y se quedó sorprendido con todo lo que está pasando en Alianza porque dice ‘hasta me faltan ver solamente videos de dos partidos. Ya me vi casi toda la temporada de los partidos. Él ha declarado eso, y es que para mí lo han tenido más de una semana. Para que haya visto todos los videos, no los va a ver después del clásico”, comentó en el programa ‘Desmarcados’ del canal de YouTube, ‘Denganche’.

Alejandro Restrepo dejó de ser técnico de Alianza Lima luego de la derrota en el clásico ante Universitario - créditos: Getty Images.

Por su parte, el otro integrante del espacio digital, Mauricio Loret de Mola, citó la frase dicha por Bruno Marioni en la que admitió que las conversaciones con Cristian Díaz venían de hace un tiempo. Al mismo tiempo, dejó entrever que los involucrados en este tema no dialogaron para llegar a un acuerdo.

“Lo mismo dijo Marioni, que ya habían hablado con él hace tiempo porque Restrepo ya estaba en evaluación. Cualquier traspié, sabían de que lo iban a cambiar. Por eso que la decisión fue rápida. ¿Qué hubo? No diré que cortocircuito, pero no hubo comunión entre la administración, el grupo Coril que son los que manejan el club, y el área deportiva”, declaró.

Ahí fue cuando Henry Quinteros arremetió contra la dirigencia de Alianza Lima porque sus integrantes tienen visiones diferentes y no concuerdan en una enrumbar a la institución.

“Da a entender de que hay varios caminos. Creo que no están alineados para esas decisiones que están tomando. Creo que todos no están yendo por la misma línea. Quizás algunos están esperando otra aprobación y otros están buscando otro técnico. Va más por eso, que no están yendo por el mismo camino”, sostuvo.

El director deportivo del club 'íntimo' se refirió a si llegará el entrenador argentino. (Video: Gol and Gol)

Alianza Lima en búsqueda de un ‘9′

Hace un día, Alianza Lima confirmó, por intermedio de un parte médico, la lesión de Cecilio Waterman. Si bien no especificó el tiempo de recuperación, se conoció que se perdería lo que queda de la temporada. En esa línea, Bruno Marioni no descartó que fuera en búsqueda de un reemplazo nacional, ya que los seis cupos de extranjeros están copados.

El nombre que suena para reforzar el plantel es Paolo Guerrero, quien viene negociando su salida de César Vallejo y espera incorporarse al equipo de sus amores para afrontar el Torneo Clausura.