Christofer Gonzáles evadió pregunta sobre su futuro en Universitario tras ser excluido por Fabián Bustos del Torneo Clausura

Universitario de Deportes igualó 1-1 con Atlético Grau en Piura por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El conjunto estudiantil no logró su objetivo de visita y a raíz de ello, muchos hinchas aprovecharon en hacer énfasis en la ausencia del mediocampista Christofer Gonzáles, quien nuevamente no apareció en la lista de convocados.

Según se pudo conocer, el popular ‘Canchita’ vendría entrenando con normalidad y no presentaría ningún tipo de lesión, por lo que la decisión de Fabián Bustos sería netamente técnica. Recordemos que desde su llegada a Ate, no ha podido mostrar el nivel deseado.

El último martes, el mediocampista nacional atendió a los medios a las afueras de las instalaciones de Campo Mar, predio donde trabaja a diario el primer equipo. Si bien no habló mucho sobre su presente en el cuadro ‘crema’, dejó una fase que sorprendió a más de uno.

“Todo muy bien, no se preocupen. Ya llegará el momento donde me toque hablar con todos ustedes. Chau, que estén bien, cuídense mucho”, señaló el futbolista de 31 años en conversación con TV Perú Deportes.

Cabe resaltar que, el exjugador de Sporting Cristal estaría tomando con calma la decisión tomada por el comando técnico y actualmente estaría enfocado en seguir mejorando su rendimiento para cuando le toque sumar minutos. Eso sí, su presencia en el choque ante Alianza Lima aún no está confirmada.

Desde su reincorporación al elenco ‘merengue’ a inicios de este año, Gonzáles solo tuvo la oportunidad de disputar 15 partidos con Universitario. El volante solo sumó un total de 579 minutos y nunca pudo completar los 90′ de juego. Hasta el momento, no registra ni goles ni asistencias.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre Christofer Gonzáles?

Semanas atrás, Fabián Bustos mostró sus intenciones por recuperar el nivel de Christofer Gonzáles, sin embargo, al parecer el jugador no habría terminado de convencer al entrenador. “El esfuerzo tiene que ser recuperar a ‘Canchita’ Gonzales porque es un jugador extraordinario. Porque no hay jugadores de esa capacidad en el mercado para nosotros poder traer”.

Incluso, en la previa del choque ante Atlético Grau el DT dio a conocer las razones por las que el atacante sigue sin ser tomado en cuenta. “Los que están acá son los que, a nuestro entender, están mejor. Están porque han trabajado mejor en la semana la semana. El entrenador tiene que intentar ser justo”, expresó el argentino.

Un dato importante es que el contrato del jugador culmina en diciembre de 2026, lo que quiere decir que aún tiene tiempo suficiente para recuperarse y así, empezar a tener minutos con la ‘U’.

¿Vuelve a Sporting Cristal?

Durante la última edición del programa de YouTube ‘DyT’, los periodistas Talía Azcárate y Diego Rebagliati se refirieron a la situación que viene atravesando Christofer Gonzáles en Universitario. Primero, la comunicadora reveló una incidencia entre el futbolista y Fabián Bustos.

“Hay un tema con ‘Canchita’, habría una diferencia con Fabián Bustos porque no sale en lista, es raro. Digamos que el mensaje era recuperar al jugador. Por la información que tengo es que Bustos es un técnico muy tajante, si no le va algo, le pone la cruz y es difícil de retroceder. Lo mismo está pasando con Saravia. Lo que me dicen es que a Christofer le han dicho que iba a jugar en una posición y que de ahí iban a estar cambiando”, dijo Azcárate.

Por su parte, Rebagliati no descartó la posibilidad de que regrese a Sporting Cristal. “Lo primero que hay que ver es que si llega a tener un acuerdo con Universitario para no seguir, pero si no ha jugado, está abierta esa posibilidad. A Sporting Cristal le vendría bien, me encantaría porque me parece el jugador perfecto. Además, se sintió tan cómodo en Cristal que no lo veo no llegando”.