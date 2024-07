Sebastián Britos “no dimensionaba” lo que era Universitario: su emoción por representar a los ‘cremas’

Sebastián Britos, piedra angular en la portería de Universitario. - Crédito: AFP

Universitario puede presumir de una defensa impecable a partir de la llegada de Sebastián Britos a la portería. Una vez que el ‘1′ se instaló bajo los tres palos, le dio un nivel distinto a la institución toda vez que fue la piedra angular para sostener resultados que desembocaron en la consagración del Apertura 2024.

Con el avance de los meses, la afición ‘crema’ se ha rendido a Britos y él ha respondido otorgando mayor seguridad y un cariño invaluable a la fanaticada que, hasta el día de hoy, no deja de sorprenderlo por su extensión a nivel nacional.

Sebastián Britos cuenta con el arco menos vencido en la temporada 2024. - Crédito: Difusión

“Yo no dimensionaba lo que era. Y cuando iban pasando los partidos decía que era increíble. Fuimos a Trujillo y era una locura de gente en la puerta del hotel. Fuimos a Miami, una locura de gente en el hotel. Barranquilla, había gente. En Río, había gente, en Quito; y ahora que fuimos a chile”, contó el guardavallas uruguayo en una entrevista al podcast Y uno feliz.

En esa línea, Sebastián Britos comentó que “tenía las ganas de jugar en un equipo grande. A mí me llamaron Jean [Ferrari ] y Manuel [Barreto ], entre final y final (del 2023), y me expresaron su deseo de contar conmigo”

“Ahí un poco le empecé a prestar más la atención y vi que era muy grande. Antes de esa llamada sabía que era uno de los equipos más grandes de Perú, pero no tan grande”, agregó.

Ahora que, por decirlo así, encontró su lugar en el mundo, Britos sólo piensa en mantenerse en la ‘U’ hasta que el tiempo diga la fecha límite, pero sabe que ese tema no depende de él. “Yo me quiero quedar, no sé cuáles son los planes de la U, pero yo me quiero quedar”, acotó.

Consultado acerca del propósito principal en Ate, Sebastián remarcó que “somos conscientes de que hemos dado un paso importante para el objetivo final pero no hemos terminado nuestro trabajo y eso lo tenemos claro. Lo más importante para nosotros es conseguir el título en nuestro centenario”.

Sebastián Britos es inamovible en el arco de Universitario. - Crédito: Difusión