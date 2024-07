Cuándo es la final de la Copa América 2024: Argentina espera rival entre Uruguay y Colombia

Cuándo es la final de la Copa América 2024 en Estados Unidos. - créditos: AFP

La Copa América 2024 se encuentra a pocos días de llegar a su desenlace. Desde el partido inaugural (20 de junio) hasta la fecha, millones de hinchas en todo el continente han disfrutado con la participación, no solo de sus respectivas selecciones, sino también de las diversas figuras que han sido las protagonistas con el balón en los pies. En esa línea, Argentina aseguró su pase a la gran final tras vencer a Canadá, a la espera de lo que ocurra en el compromiso entre Uruguay y Colombia en la otra semifinal. Por tal motivo, es importante conocer cuándo se jugará la gran final del torneo en Estados Unidos.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se volvieron a ver las caras con los norteamericanos, teniendo en cuenta que se enfrentaron en duelo inaugural y con victoria por 2-0 con los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. En esta ocasión, los sudamericanos lograron imponerse por el mismo marcador, aunque con las dianas de la ‘Araña’ y de Lionel Messi.

Copa América 2024 - Argentina Canadá - El resumen del partido

La ‘albiceleste’ llegará a la final con la intención de repetir la conquista que logró en el 2021 en Brasil, cuando le ganó al anfitrión con la anotación de Ángel Di María en el estadio Maracaná. Asimismo, cuenta con una impresionante marca de 25 triunfos en sus últimos 26 partidos. Precisamente, este compromiso significará el alejamiento del ‘Fideo’ con la camiseta de su país.

Cuándo juega la final de la Copa América 2024

El decisivo encuentro que definirá al próximo monarca de la Copa América se disputará el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, a las 19:00 horas de Perú.

Este escenario multideportivo cuenta con una capacidad para 65,300 personas y ya albergó dos partidos de la competición, ambos por fase de grupos: Uruguay vs Panamá del grupo C y Argentina vs Perú del grupo A. Y entre los eventos deportivos más destacados que ha acogido son el torneo de tenis, Masters 1000 de Miami, la Fórmula 1 y, por su puesto, seis ediciones del Super Bowl.

Así como ocurre en las diversas competiciones, habrá un show musical antes de la final que será protagonizado por la colombiana Shakira, tal y como lo anunció la propia Conmebol mediante sus redes sociales. La famosa artista también se hizo presente en las Copas del Mundo desde la edición de Alemania 2006 hasta la más reciente, Qatar 2022.

La cantante colombiana, Shakira, estará presente en el show de la final de la Copa América 2024. - créditos: Conmebol

Cabe mencionar que el partido por el tercer puesto del certamen continental se desarrollará el sábado 13 de julio (19:00 horas de Perú) en el Bank of America Stadium de Charlotte, Estados Unidos. Canadá, que ha sido la gran sorpresa de la Copa América, buscará luchar por meterse ante el rival que se definirá entre uruguayos y colombianos.

Horarios de la final de la Copa América 2024

La final de la Copa América 2024 se podrá ver desde las 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Estados Unidos (Miami) se dará una hora después. En México comenzará a las 18:00 horas. En cambio, en Argentina, Brasil y Uruguay iniciará a las 21:00 horas.

Canal TV de la final de la Copa América 2024 en Perú

El partido para definir al campeón de la 48° edición de la Copa América, que se lleva a cabo en Estados Unidos, será transmitido en Perú por América TV en señal abierta por el canal 4, además de su plataforma de streaming, América tvGO.

De la misma manera, la cadena DIRECTV difundirá este crucial cotejo para territorio nacional y para todas los países de Latinoamérica, incluyendo por su vía de streaming, DGO.