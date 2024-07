Carlos Zambrano sale al frente luego de eliminación de Perú en Copa América 2024: “La realidad es que somos una selección chica”

Carlos Zambrano es el líder defensivo de Perú en la era Fossati. - Crédito: FPF

Perú no tuvo su mejor rendimiento en la Copa América 2024. Fue eliminado en la fase de grupos -cosechando sólo una unidad y sin celebrar goles- constituyendo un hecho vergonzoso dado que no se fracasaba de tal manera desde la edición 1995.

A partir de ese doloroso revés, las críticas no tardaron en llegar para la gran mayoría de los futbolistas nacionales. Uno de los señalados, por su experiencia en la fase defensiva, ha sido Carlos Zambrano, quien no ha tardado en reaccionar.

Carlos Zambrano disputó los 3 partidos de la fase de grupos de la Copa América 2024. - Crédito: Getty Images

En medio de los encarnizados cuestionamientos, el ‘León’ ha pedido a la afición peruana que comprenda la verdadera situación de la ‘bicolor’. “La realidad es que somos una selección chica. Llegamos a un Mundial y la gente piensa que vamos a ir a todos los Mundiales, que es algo fácil”, expresó en diálogo con Radio Programas del Perú.

“El grupo está trabajando para eso. Siempre fuimos de menos a más. Hoy en día los resultados no se nos están dando y más la crítica, más toda la mala vibra de la gente, la prensa que nos tira para abajo, es complicado”, añadió.

El defensa se ganó la tarjeta amarilla debido a la infracción. (Video: DIRECTV)

Inquietud por el futuro

El porvenir del fútbol peruano no está gustando nada en la interna de la selección nacional y Carlos Zambrano, líder del plantel, ha alzado su voz para quejarse: “Somos la selección con mayor edad y eso te dice que no ha habido tanto recambio hasta el día de hoy. Duele e incomoda que no tengamos piezas de recambio. Yo siento que deberían darle la oportunidad a los chicos y nosotros, como grandes, estar a la expectativa”.

“Tampoco tenemos tanta cantidad de jugadores como para darnos el lujo de cambiar pronto a todo un equipo. Tenemos que llevarlo poco a poco. Lo importante es que cuando se dé el recambio generacional, la gente debe tener paciencia”, subrayó Zambrano.

Carlos Zambrano fue titular en el Perú vs Chile por Copa América 2024. - Crédito: Getty Images

Golpe duro en Copa América 2024

Al ‘León’ todavía le da vueltas en la cabeza cómo se pudo fracasar en el torneo CONMEBOL. Aseguró que “es muy duro. El grupo lo intentó. En el primer partido hicimos un partido aceptable, donde nadie apostaba ni un sol por nosotros”.

“En el segundo partido, el partido clave, no aprovechamos la oportunidad. Sabíamos que contra Argentina iba a ser mucho más duro”, indicó Zambrano sin dejar de hacer énfasis en un detalle que está marcando -para mal- el proceso de Fossati.

Zambrano, pieza fundamental en la fase defensiva de Perú. - Crédito: AFP

“Estamos con el arco cerrado, no se nos dan las cosas. Las pocas opciones que tenemos no las podemos concretar y eso te cuesta mucho. No puedes defender siempre casi todo el partido”, comentó.

“La selección peruana siempre ha ido de menos a más. Hoy en día los resultados no se nos están dando y más la crítica, más toda la mala vibra de la gente, la prensa que nos tira para abajo, es complicado”, acotó.

Con respecto al funcionamiento del ‘Nono’ con el dibujo matriz 3-5-2 dijo que “siento que hemos trabajado bien defensivamente pero en el fútbol no puedes defender siempre. Ya venía jugando en línea de tres, antes no me gustaba pero ahora me acomodo muy bien”.