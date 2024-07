Atlético Grau se refuerza con delantero de Colón de Santa Fe de Liga Profesional Argentina para el Torneo Clausura 2024

Tomi Sandoval fue campeón de la Copa de la Liga en 2021. - Crédito: Colón

Atlético Grau se ha caracterizado en realizar buenos fichajes desde su inclusión en la máxima categoría de Perú. Ahora quiere mantener esa tendencia a puertas del Torneo Clausura 2024. De tal manera que ha empezado a mirar nuevamente al mercado de la Liga Profesional Argentina.

Así las cosas, a pocos días de la reanudación de la Liga 1 2024, el ‘Patrimonio de Piura’ ha concretado un refuerzo de primer nivel proveniente de Colón de Santa Fe. Los directivos hicieron posible la llegada de Tomás Sandoval, joven delantero de 25 años.

Una vez que aterrizó en suelo peruano, las redes sociales del Atlético Grau le dieron la bienvenida junto a una fotografía donde se le aprecia vistiendo la indumentaria de la institución: “Anunciamos a nuestro nuevo delantero albo, Tomás Sandoval de 25 años de edad, quien proviene de Colón de Santa Fe. Estamos seguros que portarás con orgullo la camiseta de todos los piuranos. ¡Vamos Grau!”.

Tomás Sandoval, de 25 años, tendrá su primera experiencia en Perú. - Crédito: @Grau_Oficial

De Colón al Grau

‘Tomi’ se entregó íntegro en cada entrenamiento con el ‘sabalero’, pero nunca pudo ganarse los enteros necesarios para ser incluido en el plantel. Por más que exhibía denodados esfuerzos, el entrenador Iván Delfino no lo tenía contemplado en sus planes.

Aquella situación obligó a Sandoval a buscar otros horizontes. Es así que su círculo empresarial comenzó a moverse en el mercado internacional para que ganara un nuevo roce. En ese contexto, fue ofrecido al presidente del Atlético Grau, quien no lo pensó demasiado para dar la autorización a la negociación.

Tomás Sandoval nunca pudo afianzarse en Colón. - Crédito: Difusión

La operación no supuso mayores dificultades para los ‘albos’. De acuerdo a Santa Fe Deportivo, “Colón retendrá el 40% de su ficha” y de ese modo “Sandoval manejará el resto de sus derechos, desvinculándose así del Sabalero en términos operativos”.

Antes de dar por finalizada su aventura en el ‘rojinegro’, Tomás dedicó unas emotivas palabras en su cuenta oficial de Instagram: “Hoy me toca despedirme del club que me vio crecer, que me abrió las puertas, donde viví los momentos más felices de mi vida y algunos bastantes duros también”.

'Tomi' hizo su carrera en Colón, Platense y Quilmes. | VIDEO: YouTube

“Fueron 13 años que fui feliz cada vez que usaba esta camiseta, que como jugador y además hincha cumplí mi sueño de debutar con el club que amo, meter goles que no me los voy a olvidar nunca y por si era poco.. salir campeón con Colón”, continuó.

“No puedo pedir nada más, sólo agradecer. Agradecerle enormemente a cada hincha que me bancó , que alentó y me hizo sentir siempre querido. A los médicos, empleados del club, cocineros, utileros, a mis compañeros y cuerpos técnicos. No voy a olvidar nunca estos años. Gracias, Colón”, cerró.

Tomás Sandoval tiene 20 goles con Colón y un título logrado en la era de Eduardo Domínguez. - Crédito: Difusión

“Sandoval es un goleador”

El delantero, a pesar de haber experimentado etapas con muchas sombras y pocas luces en Colón, cuenta con números interesantes en otras pasantías como en Platense y Quilmes. Se espera que sus registros sean igual de luminosos en Liga 1.

“‘Tomi’ es ‘9′, con muy buen promedio de gol. Puede salir a pivotear tranquilamente por su buena técnica, maneja a la perfección los dos perfiles, de buena altura y juego aéreo. Es goleador”, afirmó su agente Juan Dávola a Infobae Perú.

“Como persona es un chico tranquilo, de familia como decimos en Argentina, es casero. Tiene su mujer y su hija chica. Y como deportista seguimos mejorándolo en conjunto. Tiene gran potencial. Nosotros creemos que Grau es la mejor opción para esto”, sumó.