“A Farré no le van a perdonar que no campeone”: Erick Delgado se refirió al duro panorama para el DT de Sporting Cristal en Liga 1 2024

Erick Delgado opina sobre el difícil panorama de Guillermo Farré en Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

Sporting Cristal se quedó con las manos vacías en el Torneo Apertura por un detalle mínimo que le diferenció del ganador, Universitario de Deportes. Tan solo un gol impidió a los ‘celestes’ celebrar con el trofeo y esta situación provocó la salida del brasileño Enderson Moreira del banquillo. En su lugar entró, el argentino Guillermo Farré, que tiene la valla bien alta y asumió un complicado desafío de cara al Clausura de la Liga 1 2024.

El DT de 43 años, que dirigió a Belgrano en su más reciente experiencia, ya viene realizando una minipretemporada para conocer a sus jugadores y prepararlos en su esquema teniendo en cuenta la próxima reanudación de la competencia en el certamen local. No obstante, el reto que se avecina es duro.

Teniendo en cuenta que el anterior DT fue relevado de su cargo luego de no ganar el Apertura por un gol de diferencia, el panorama que se le presenta a Farré, por tanto, es más complicado. Erick Delgado, exfigura del cuadro bajopontino, consideró que la única opción que tiene el actual técnico del equipo es ganar el Clausura para luchar por el título nacional.

“La gente dice ‘pongan a los jóvenes’, pero al final no son la solución. A Farré no le van a perdonar que no campeone. En el Apertura, nos quedamos por un gol, pero el año pasado también nos quedamos porque perdimos el campeonato y se sintió más fuerte la cosa”, apuntó el exguardameta en el programa de L1 Radio.

Guillermo Farré entrena a Sporting Cristal para el Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Crédito: Prensa SC

Como se recuerda, Sporting Cristal se quedó en el segundo lugar del Apertura, tras finalizar su participación con una victoria por la mínima diferencia sobre Comerciantes Unidos ante Comerciantes Unidos (1-0). Universitario consiguió golear 4-0 a Los Chankas y, tras esos resultados, los ‘merengues’ se quedaron con el trofeo. Ahora, los del Rímac esperan cobrarse la revancha en el Clausura.

La pretemporada de Sporting Cristal

En quincena de junio del presente año, Sporting Cristal anunció a Guillermo Farré como su nuevo técnico y tras ello, el argentino se puso manos a la obra para encarar de la mejor manera el Torneo Clausura. El exDT de Belgrano continúa la preparación en La Florida y ya ha afrontado importantes amistosos que sirven como antesala al inicio de la competición.

El equipo ‘celeste’ participó en la Copa Ciudad de los Reyes 2024 -torneo amistoso organizado por Alianza Lima en Matute-, pero no pudo obtener resultados positivos. En su primer partido de dicha competencia, cayó 2-1 ante Atlético Nacional de Colombia, siendo Martin Cauteruccio el anotador del único gol de los ‘rimenses’.

Tras ello, Sporting Cristal tuvo que jugar por el tercer lugar contra nada menos que los ‘blanquiazules’, que también perdieron en su enfrentamiento ante Bolívar. El choque entre los peruanos terminó igualado 1-1 e Irven Ávila fue el anotador de los bajopontinos. Por mutuo acuerdo de los clubes, esto no se llegó a resolver en la tanda de penales.

Alianza Lima igualó 1-1 con Sporting Cristal y sellaron el 3er lugar en Copa Ciudad de los Reyes. - Crédito: Difusión

Ahora, el cuadro de Guillermo Farré se prepara para afrontar su último amistoso previo al Torneo Clausura. Este sábado 6 de julio, a las 17:00 horas de Perú, los ‘celestes’ medirán fuerzas con Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco, y ahí le pondrán punto final a su preparación.

Cabe mencionar que Sporting Cristal retomará la acción oficialmente en el partido contra ADT de Tarma por la primera fecha del segundo campeonato del año. Este duelo se desarrollará el viernes 13 de julio desde las 15:15 horas; los del Rímac iniciarán su camino como visitantes.