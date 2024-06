Jorge Fossati advirtió del extremo calor que tendrá que sortear Perú en el choque ante Canadá por Copa América 2024

Jorge Fossati habla del calor extremo que deberá afrontar Perú durante el duelo ante Canadá | Canal N

Este martes 25 de junio, la selección peruana enfrentará a su similar de Canadá por la fecha 2 del Grupo A de la Copa América 2024. El cuadro ‘bicolor’ está en la obligación de llevarse los tres puntos, para llegar a la última jornada con serias chances de clasificar a los cuartos de final. No obstante, los norteamericanos ya demostraron ante Argentina, que no son un rival fácil y sueñan con dar la sorpresa, sumando sus primeros tres puntos en el torneo.

Si bien la atención de todos está puesta en el gran físico de los canadienses, y en lo que puedan hacer sus figuras como Alphonso Davies, Jonathan David o Stephen Eustáquio, existe un factor que no puede pasarse por alto: el intenso calor que se vive en esta época en la ciudad de Kansas. De hecho, para el día del compromiso, los pronósticos climáticos anuncian una temperatura de 37°C grados, con picos de hasta 40°.

Jorge Fossati no es ajeno a este tema y reveló que la organización del torneo tiene prevista una serie de actividades para reducir los efector del calor. Además, expresó que dicha dificultad también afectará a los canadienses, por lo que no puede ser una excusa para sacar un mal resultado o mostrar un bajo rendimiento:

“El equipo está bien, está fuerte en todo sentido. El calor no es solo para nosotros, sino para los dos. Hay formas de prevenir para que no te afecte demasiado, como a través de la hidratación. Está previsto que si la temperatura excede, creo que los 31° o 32° grados, van a parar para hidratar”, declaró en conferencia de prensa.

El último domingo, el calor en Kansas llegó a los 40°C, por lo que la selección peruana tuvo que posponer su entrenamiento (FPF).

El DT uruguayo lamentó que no se pueda hacer nada más para ayudar a los futbolistas a sobreponerse al intenso sol y afirmó que estos deberán prepararse mentalmente para jugar bajo esas condiciones:

“Si bien es cierto, es una dificultad más, nosotros tenemos que pensar en como seguir mejorando y que tenemos en frente a un equipo fuerte como lo es Canadá. Ya lo demostraron en el primer partido contra el vigente campeón del mundo. Así que queda concentrarnos en eso y tomar le tema del calor como una dificultad que se puede disimular. No tenemos la solución, no podemos poner un toldo o un ventilador en la cabeza a los jugadores. Lo que podemos es, desde adentro de la cabeza, preparamos para superar las dificultades”, añadió.

Fossati cambió horario de entrenamiento por intenso calor

El intenso calor que se vive en Kansas no solo se hará presente en el día del partido, sino que viene afectando la ciudad desde hace varios días. Incluso, este factor ocasionó que Jorge Fossati decida aplazar dos horas el entrenamiento del pasado domingo 23 de junio en el Complejo Deportivo Compass Minerals del Kansas City

La práctica estaba programada para las 17:00 horas, pero como en ese momento la temperatura alcanzó los 40°C grados, tuvieron que posponerla hasta las 19:00, cuando el sol ya había bajado. Para no desperdiciar estas dos horas, el ‘Flaco’ envió a los futbolistas a realizar trabajos de gimnasio.

Otro factor preocupante es que el estadio Sporting Park, donde se disputará el Perú vs Canadá, no cuenta con techo retráctil que amortigüe el calor, como sí lo tenía el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde se produjo el duelo con Chile.

Cabe mencionar que, solo dos partidos de la Copa América 2024 se disputarán en la ciudad de Kansas, el otro será el lunes 1 de julio, en el Arrowhead Stadium y albergará el Estados Unidos vs Uruguay por la fecha 3 del Grupo D. No obstante, está programado para las 20:00 horas, por lo que el calor no será problema.