Iván Zamorano en exclusiva con Infobae Perú: los elogios a Piero Quispe, el respaldo a la convocatoria de Paolo Guerrero y su análisis del ‘Clásico del Pacífico’

A lo largo de su extraordinaria trayectoria, Iván Zamorano (Santiago, 1967) respondió con goles por donde pasó. Pero su mejor rendimiento se dio al momento que vistió la camiseta de Chile, a la cual representó en una Copa del Mundo (1998), unos Juegos Olímpicos -con medalla de bronce al cuello- (2000) y cuatro Copas América (1987, 1991, 1993 y 1999). Ahora desde el plano de exfutbolista y actual comentarista deportivo deberá hacer un seguimiento detallado de la CA2024, donde su amada nación está sembrada junto a Perú, Argentina y Canadá. En una entrevista exclusiva ofrecida a Infobae Perú, habla del estreno con la ‘bicolor’, la ambición de ‘la roja’, el inicio de la era Ricardo Gareca, el respaldo a Paolo Guerrero, el crecimiento de Piero Quispe y lo que avizora para las selecciones que representan el ‘Clásico del Pacífico’.

Iván Zamorano ganó la medalla de bronce de los JJOO Sídney 2000. - Crédito: FIFA

- Menciono Perú, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente?

El ceviche [risas].

- ¿Y en fútbol?

Los clásicos con Chile, sin lugar a dudas. El ‘Clásico del Pacífico’, uno de los más importantes de Sudamérica. Es indudable que cuando se me viene a la cabeza Perú siempre hay una rivalidad bastante grande y siempre intentamos tratar de dar lo mejor para nuestro país.

- La selección peruana es el primer gran desafío de Chile en el inicio de la CA2024. ¿Vislumbra un partido con amplias diferencias?

No, amplias diferencias, no. Creo que los dos equipos están viviendo situaciones muy parecidas, están viviendo un recambio desde el punto de vista de futbolistas, unos cambios de entrenadores con una ideología y filosofía distinta. Entonces, veo un partido muy parejo, donde cada uno de los entrenadores, seguramente, intentará tratar de generar en los jugadores esa noción por tratar de ganar el partido. Siempre digo que los primeros partidos son importantes desde el punto de vista del resultado y no tanto del juego. Pero es indudable que tanto Chile como Perú en lo ideal sería comenzar bien la Copa América. Creo que llegan muy parejos con procesos muy parecidos y en ese aspecto tendremos un partido parejo.

- ¿Le hace ruido que Perú vaya a la Copa América con un veterano como Paolo Guerrero, que dicho sea de paso es el máximo goleador en activo del campeonato?

No, ruido no. Para mí, Paolo es un aporte importantísimo desde el punto de vista del liderazgo, de lo que representa a la selección peruana. Siempre digo que la edad en un futbolista no es importante, lo más importante es el rendimiento. A nosotros nos está pasando con la Generación Dorada. Muchas veces se dice que ya los jugadores están viejos, que tienen que darle paso a los demás, ¿pero si no aparece nadie y si no existen soluciones? Es indudable que se va a tener que seguir confiando en los jugadores con experiencia, con madurez y que saben enfrentar estos partidos. Sabemos todos que Paolo es el goleador histórico, pero creo que todavía tiene mucho fútbol para entregarle a Perú. Y si él se encuentra bien física y futbolísticamente, por qué no ser un aporte.

- ¿Y Christian Cueva? Llega sin fútbol desde hace ocho meses en medio de críticas.

No sé lo que realmente pase en la interna con Cueva, pero creo que, por lo menos lo que he visto, es un jugador que tiene mucho fútbol. Creo que Fossati, seguramente, estará viendo algo interesante en él a pesar de que, a lo mejor, ha tenido poco fútbol. En general son jugadores de experiencia y madurez, que a lo mejor en una situación específica pueden servir mucho.

- ¿Qué me dice de Jorge Fossati?

Es un técnico que ha pasado por muchos países. Generalmente lo que avala su profesionalismo, su forma de trabajar es que es un tipo muy exigente. Y desde ese punto de vista veremos lo que puede hacer con Perú, pero para mí es un técnico que te trae mucha confianza y con procesos a largo plazo siempre le ha ido muy bien.

- ¿Algún futbolista peruano que realmente le preocupe?

Creo que lo que hoy día genera Perú es simplemente es un trabajo en equipo. Creo no tiene grandes estrellas o grandes figuras, resalta mucho más la labor del equipo. Me parece que hay jugadores de experiencia como Gallese, el propio Zambrano o Lapadula. Pero hay otros que vienen pisando fuerte como Quispe, el chico de Pumas. Yo transmito el fútbol mexicano [por TUDN] y lo veo con una proyección muy grande. En general, creo que Perú históricamente ha sido un equipo muy competitivo.

- Hace hincapié en Piero Quispe. ¿Cree que de mantener un buen rendimiento pueda llegar a un equipo de mayor envergadura en Liga MX?

Primero que todo tiene que consolidarse en los Pumas. Creo que ahí tiene que tratar de ser titular indiscutible y a partir de ese rendimiento que pueda tener, claro que buscar otras alternativas. Pero creo que lo principal es tener una consolidación. Pumas, a lo largo de estos últimos años, no ha podido conseguir absolutamente nada. Hace muchísimo tiempo que no gana un título en México, que no es protagonista. Creo que en ese aspecto, Piero Quispe puede generar una cierta confianza en que con él en proyección, Pumas puede salir adelante. Pero, en un principio, tiene que pensar en consolidarse y de ahí pensar la posibilidad de emigrar a un equipo mucho más grande, o incluso al extranjero.

- Un ‘Clásico del Pacífico’ con una vinculación particular: Ricardo Gareca. ¿Cuál es su valoración de sus primeros meses de trabajo?

La valoración es muy positiva. Desde su llegada han cambiado muchísimos aspectos técnicos y futbolísticos a nivel de actitud del equipo. Creo que el partido frente a Albania, en Parma, demostró con creces que el equipo tenía otra forma de jugar, otra filosofía. Quiere devolverle el ímpetu, volver a que Chile sea protagonista no solamente en Sudamérica, sino a nivel mundial. Desde los primeros partidos, Gareca lo consiguió. Creo que le ha dado muchísima confianza a jugadores jóvenes y también ha confiado también en los experimentados que él cree que pueden ser un aporte importante en el equipo. Ha desarrollado una planificación y estructura que en estos primeros meses le ha venido muy bien al fútbol chileno. El último partido que se jugó frente a Paraguay, el amistoso en Chile, viene a avalar lo que ha sido su trabajo. Estamos todos muy esperanzados que siga teniendo éxito y ojalá hacer una buena Copa América, pero creo que el objetivo principal es llegar al Mundial.

- Aunque ha tomado decisiones duras, como apartar momentáneamente a Arturo Vidal, un mito en Chile. ¿Respalda esa postura?

Son decisiones netamente de Gareca. Creo que él es un técnico que sabe perfectamente qué es lo que está haciendo y a pesar de que para mí Arturo puede ser un jugador que siga aportando muchísimo a la selección nacional, y eso se verá a lo mejor con el tiempo, pero él en esta Copa América ha elegido a los que cree más convenientes para jugarla. Hay que confiar en él.

- ¿Qué es lo que avizora para Chile y Perú?

Desde el punto de vista de Copa América, creo que tratar de intentar dar lo mejor. Tanto Perú y Chile estamos en el mismo grupo, vamos a pelear el segundo lugar después de Argentina. Avizoro que va a ser un grupo muy difícil, va a ser una lucha muy grande para tratar de pasar esa primera fase. Después avizoro que vamos a tener unas Eliminatorias, que de alguna manera vamos a tener que remar muchísimo para salir de la situación en la que nos encontramos. Ambos equipos no comenzaron bien las Eliminatorias. Estamos en una posición no muy positiva. Ojalá a los países les sirva la Copa América para hacer una buena Copa América y para llenarse de fe y confianza de comenzar unas Eliminatorias de la mejor manera posible para acercarnos a la clasificación.

- ¿Algún día Chile volverá a apreciar a un Zamorano?

Sí, sí. Tiene 15 años y se llama igual que yo: Iván Zamorano. Esperamos que mi hijo pueda tomar ese papel. Pero todos tenemos características distintas. Muchas veces las características del fútbol actual hacen que los ‘9′ como era yo, Maestri, Guerrero o Batistuta están como desapareciendo, ¿no? Están como extinguiéndose. Yo, por lo menos, soy un ‘9′ natural y me encantaría que el día de mañana todos los equipos jugarán así, porque ahí está el gol. Pero creo que Chile debe tratar de encontrar ese ‘9′ que nos garantice gol en el área.

