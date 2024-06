¿Cuántas veces Perú ganó la Copa América en toda su historia?

Las veces que la selección peruana ganó la Copa América en toda su historia.

En una época donde los títulos brillan por su ausencia en el fútbol peruano, siempre es conveniente mirar hacia atrás y recordar los momentos de gloria. En ese sentido, la selección nacional tiene una historia especial con la Copa América, la cual está a poco de iniciar su edición número 38.

La ‘bicolor’ ya sabe lo que es coronarse campeona del continente. Lo hizo en dos ocasiones concretas. Gracias a generaciones de maravillosos jugadores, guiados por grandiosos comandos técnicos. La primera vez que el conjunto ‘incaico’ escribió su nombre en el trofeo más antiguo del mundo se remonta a 1939.

Primer título de Copa América con ‘Lolo’ Fernández como goleador

En aquella oportunidad, Perú estaba bajo el mando de Jack Greenwell, un entrenador del país donde se inventó el balompié, Inglaterra. Este se encargó de inyectarle esa pasión por el ‘deporte rey’ y sacar el mejor rendimiento de cada uno de sus jugadores para quedarse con el trofeo en el certamen organizado por Conmebol.

Un dato no menor es que esa edición se realizó en territorio peruano y el sistema de la competencia fue totalmente distinto al de la actualidad. Antes, producto de que eran pocos participantes, se enfrentaron todos contra todos y el primero en la tabla de posiciones era el flamante campeón.

Uruguay, Paraguay, Chile y Ecuador fueron sus rivales. La ‘blanquirroja’ no perdió ningún partido, ni siquiera empató. Todo lo contrario, se impuso en las cuatro fechas y sumó un total de ocho puntos. Así, post triunfo ante los ‘charrúas’, ganó la Copa América por primera vez en su historia.

Dicho campeonato no hubiera sido posible sin el rendimiento colectivo orquestado por Greenwell. No obstante, las actuaciones individuales no faltaron. ‘Lolo’ Fernández, máximo ídolo de Universitario, se consagró como máximo goleador con 7 tantos. Seguido de su compatriota, Jorge Alcalde (5).

'Lolo' Fernández le anotó un 'hat-trick' a Ecuador y un doblete a Chile y Paraguay. Solo no le marcó a Uruguay.

Segundo título con la escapada del ‘Cholo’ Sotil

Perú tendría que esperar 36 años para volver a celebrar en una Copa América. Esta vez con un entrenador nacional en el banquillo. El mítico Marcos Calderón, considerado por muchos como el mejor DT de la historia de la selección.

El limeño fue un buen líder y supo lidiar con grandes estrellas de dicha época. Nombres como los de Héctor Chumpitaz, Jaime Duarte, Percy Rojas, Juan Carlos Oblitas, Oswaldo Ramírez, Hugo Sotil, Julio Melendez y entre otros formaban parte de dicha ‘bicolor’.

A diferencia de 1939, en esta edición hubo fase de grupos y de eliminación directa (desde semifinales). Otra particularidad de ese año es que los enfrentamientos se jugaban de local y visitante. No solo en un país.

Los ‘incaicos’ se ubicaron en la serie de Chile y Bolivia y no tuvieron problemas para clasificar a la siguiente instancia. Ganaron tres partidos y empataron uno. Ya sea en la altura de Oruro y en la siempre difícil ciudad de Santiago, predominó su juego.

En semis, Calderón y compañía no la tuvieron fácil. Se cruzaron con el poderoso Brasil de Palhinha. En la ida, ganaron 3-1, mientras que en la vuelta estuvieron cerca de ser eliminados con un 2-0 en contra. Un insólito sorteo les dio el paso a la definición por el título.

En la final, la selección peruana jugó ante Colombia y pasaría otro hecho inédito, que tal vez en la actualidad no se repetiría. Hugo Sotil, figura de Barcelona, se escapó de su club y viajó para disputar el trofeo. El mismo ‘Cholo’ marcó el gol para la consagración.

Hugo Sotil fue el gran héroe del título de la selección peruana en la Copa América 1975.

Perú estuvo cerca de su tercera estrella

Los años 1939 y 1975 no se olvidaron nunca. Perú estuvo a un partido de repetirlo en este siglo. Con Ricardo Gareca, alcanzó una nueva final y perdió 3-1 ante Brasil en 2019. El dolor invadió a los más de 33 millones de peruanos. ¿La ‘bicolor’ podrá cobrarse su revancha este 2024?