Jorge Fossati explicó por qué no ingresó Oliver Sonne y forzó cambio de posición de Luis Advíncula en Perú vs Paraguay

El técnico de la selección peruana respondió sobre el ingreso del 'Rayo' en lugar de Oliver Sonne en amistoso con Paraguay. (Movistar Deportes)

La selección peruana debutó en la fecha FIFA de junio con un empate sin goles ante Paraguay en el estadio Monumental de Ate. El equipo ‘bicolor’ registró una de sus actuaciones más discretas bajo la dirección de Jorge Fossati, al no concretar ningún remate a portería. Más allá de la igualdad y el resultado, hubieron muchas novedades en el once ‘blanquirrojo’. En el inicio, José Rivera acompañó a Gianluca Lapadula en el frente de ataque. Y en la etapa complementaria, el ingreso de Luis Advíncula como carillero por izquierda sorprendió a muchos, debido a que normalmente se desempeña por la banda derecha.

Dicha decisión, también, llamó la atención de los hinchas porque el DT uruguayo tenía en el banco a Oliver Sonne. El nacido en Dinamarca fue alineado en esa posición en los primeros amistosos ante Nicaragua y República Dominicana el pasado marzo. Esta vez, el exentrenador de Universitario optó por el ‘Rayo’, negándole minutos al ‘Vikingo’.

En esa línea, Fossati dio una firme explicación al nuevo puesto de Advíncula en conferencia de prensa post empate. El ‘Flaco’, como lo conocen, resaltó que Sonne tampoco se desempeña como carrillero por izquierda habitualmente y que el jugador de Boca Juniors le dejó buenas sensaciones en los más de 20 minutos que participó.

“Sí, no es la posición habitual de Luis, como tampoco es la posición habitual de Sonne, bueno lo quería ver a Luis por ahí, tampoco es nueva para él, más allá de gustos personales, yo lo veo todos los días y obviamente que tomo las decisiones pensando en lo mejor para el equipo y si es por los minutos que jugó, a mí Luis me dejó muy bien impresionado”, respondió.

Luis Advíncula sustituyó a Marcos López en Perú vs Paraguay, duelo amistoso por fecha FIFA - Créditos: Getty Images.

Oliver Sonne no sumó minutos en Perú vs Paraguay

El clamor por Oliver Sonne es inmenso. Una vez más se hizo notar. Los hinchas pedían su ingreso en Perú vs Paraguay, tal y como sucedió ante Nicaragua, no obstante, esta vez Jorge Fossati no se dejó llevar por los gritos de la gente. El técnico metió a Luis Advíncula en reemplazo de Marcos López.

Fue así como el danés volvió a permanecer en el banco de suplentes. Algo que no había pasado en este nuevo proceso, más sí en la era Juan Reynoso. Hasta el momento, el lateral de Silkeborg IF suma menos de 50 minutos con la camiseta ‘blanquirroja’.

Según reglamento FIFA, Sonne deberá disputar al menos dos partidos oficiales para quedar bloqueado como peruano y no tener la posibilidad de ser captado por la selección de Dinamarca. Esto podría cumplirse en la Copa América 2024.

Oliver Sonne no ingresó en Perú vs Paraguay - Créditos: Pamela Lozano.

Cambios para el amistoso con El Salvador

Perú tendrá otra prueba previo al debut en la Copa América 2024 frente a la selección de Chile encabezada por el extécnico de la ‘bicolor’, Ricardo Gareca. Su último amistoso de los ‘incaicos’ será ante El Salvador el próximo viernes 14 de junio a las 19:30 horas en el Subaru Park de Estados Unidos.

Jorge Fossati, en rueda de prensa, contestó si realizará muchas modificaciones de cara al choque contra los centroamericanos, a lo que respondió con un tajante no. Eso sí, podría mover algunas piezas, pero la idea es encontrar un once para el certamen Conmebol.

“La idea no es que haya muchos cambios. Seguramente alguna variante va a haber, pero como dije anteriormente es ir buscando una base de equipo, por eso aceptamos este segundo partido. Por suerte, en el primer pantallazo que tuve en el vestuario, ningún jugador terminó con molestias”, manifestó.