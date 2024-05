El ácido comentario de Eddie Fleischman tras convocatoria de Jorge Fossati: “¿Alcanzará?”

El ácido comentario de Eddie Fleischman tras convocatoria de Jorge Fossati para la fecha FIFA.

Jorge Fossati presentó la lista de convocados con los futbolistas del exterior para la próxima fecha FIFA en junio, el pasado jueves 23 de mayo en la Videna. La nómina generó muchas reacciones y provocó los cuestionamientos porque varios peruanos que militan afuera que no fueron considerados, uno de ellos fue Raúl Ruidíaz.

Eddie Fleischman analizó el llamado que realizó el técnico de la seleción peruana para los amistosos con Paraguay y El Salvador este viernes 7 y viernes 14 de junio, respectivamente. Mencionó a los futbolistas ‘foráneos’ que quedaron afuera y lanzó un ácido comentario ya que dejó en el aire la interrogante de que si será suficiente para competir en la Copa América 2024.

“Es todo lo mejor que tiene la selección fuera de nuestras fronteras. ¿Quiénes no están? Miguel Trauco, probablemente, porque en un 3-5-2 necesitando carrileros, Trauco no tiene el recorrido y para Fossati no entra en sus planes. Aquino está lesionado, Ruidíaz no fue convocado, Iberico que está en Letonia, Kevin Quevedo en Ecuador, Ormeño en México y el chico Pineau que está en la filial de Austin FC de los Estados Unidos. Esta lista tiene a los de mayor competitividad que tenemos, ¿alcanzará?”, expresó el comunicador.

Jorge Fossati se refirió a la ausencia de Raúl Ruidíaz en convocatoria de la selección peruana para la próxima fecha FIFA.

Crítica al mensaje de Jorge Fossati

Eddie Fleischman también se refirió a las declaraciones que realizó el técnico de la selección peruana en conferencia de prensa, y dio su apreciación al respecto. Comentó que parece que los amistosos que se jugaron en marzo no sirvió de mucho, ya que no hay un equipo base hasta el momento.

“Quedó claro en la conferencia de prensa que para el técnico de la selección peruana los partidos con Nicaragua y República Dominicana dejaron muy poco, no tiene demasiadas certezas. Estamos a poco de los amistosos y de la Copa América, y no tenemos un once titular aún”, apuntó el periodista deportivo.

Además, cuestionó la decisión de Jorge Fossati de utilizar un nuevo sistema con la ‘blanquirroja’ ya que piensa que no dará resultado porque no tiene mucho tiempo para poder plasmarlo en el equipo que está acostumbrado a un juego tradicional.

“El técnico de la selección peruana poniendo en claro que no puede prometer resultados y tiene razón. Y, por supuesto, deja entrever que las dificultados se van presentar, que sabe cómo es el fútbol igual quiere cambiar el sistema con el que juega tradicionalmente la selección, algo que nos parece muy adecuado si no va a tener tanto tiempo para practicarlo en el campo, pero habrá tiempo para comentar el trabajo de la selección peruana”, añadió.

El técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, se presentó en conferencia de prensa en la Videna

¿Cuándo saldrá la lista con jugadores de Liga 1?

Jorge Fossati solo presentó la nómina oficial de los jugadores que militan en el exterior y luego dará a conocer la lista de los peruanos en la Liga 1. La razón por la que no hizo una sola convocatoria es porque esperará de que los equipos nacionales terminen sus participaciones en los torneos internacionales, como Universitario de Deportes y Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024.

Es decir, el DT uruguayo tendrá todo listo la próxima semana ya que los ‘cremas’ se enfrentarán a LDU este martes 28 de mayo a las 17:00 horas en Quito, y los ‘blanquiazules’ visitarán a Fluminense el miércoles 29 de mayo a las 19:30 horas en Río de Janeiro.

“Faltan diez días, menos de una semana para que terminen de jugar los partidos de Copa (Libertadores y Sudamericana), pero hay tres delanteros más, aparte de Paolo, de acá te estoy hablando porque ya está Gianluca Lapadula y Bryan Reyna”, adelantó el estratega ‘charrúa’.