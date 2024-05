Bruno Marioni explicó las escasas oportunidades de Víctor Guzmán en Alianza Lima y de la oferta de Estudiantes de La Plata

El director deportivo se refirió a la situación del joven canterano en el cuadro 'íntimo' y de la propuesta de Estudiantes de La Plata. (Video: A Presión)

Luego de quedarse sin opciones de luchar por el Torneo Apertura, Alianza Lima se encuentra enfocado en terminar este certamen de la mejor manera, pero también con la mirada puesta en lo que será el Clausura. La irregularidad ha caracterizado al cuadro ‘blanquiazul’ en estos primeros meses del 2024, por lo que la consigna será apuntar todas sus armas para la segunda competición. Uno de los que se prepara para ver en qué puede mejorar el equipo es Bruno Marioni, cuya función de director deportivo le obliga estar al tanto de lo que sucede con el plantel principal. En ese sentido, el directivo habló sobre las escasas opotunidades de Víctor Guzmán en primera división.

“Yo creo que Víctor es un muy buen delantero, que tiene una proyección importante. Deseamos que pueda seguir creciendo deportivamente. Él entrena con el plantel de primera división todos los días. Alejandro siente que todavía no está para responsabilizarlo tanto y lo va llevando con minutos, de a pocos”, comentó en entrevista para el programa ‘Estudio Fútbol’ del canal de YouTube, ‘A Presión’.

De la misma manera, aseguró que la presencia de Hernán Barcos será crucial para su crecimiento futbolístico, alegando que la intención del club es que su participación aumente paulatinamente.

“Estár al lado de Hernán Barcos seguramente lo va a ir fogueando, dando más armas para ir ganándose minutos. Sabemos que tenemos un chico con una proyección importante y queremos llevarlo de a pocos para no quemar y saltar etapas”, señaló.

Víctor Guzmán y sus inicios en Alianza Lima y selección peruana

Y es que si bien Víctor Guzmán ya hacía de las suyas en las divisiones menores de Alianza Lima, participando en importantes competencias como la Copa Libertadores Sub 20 y el Sudamericano Sub 17, su nombre empezó a resonar cuando fue convocado al Preolímpico 2024 con la selección peruana. En ese certamen, los jugadores convocados eran Sub 23, pero él acudió con 17 años luego de haber mostrado un alto nivel en los amistosos, incluyendo un gol a Colombia.

Su 1,91 metros de estatura sumado a su buen trato del balón son virtudes que no han pasado desapercibido en diversos clubes del continente. Fue así como Red Bull Bragantino de Brasil lo acogió para pasar una pasantía, pero también Estudiantes de La Plata de Argentina tocó su puerta.

En esa línea, Bruno Marioni reconoció que hubo contactos de parte de la entidad ‘pincharrata’, aunque no llegó a mayores. “Sí, se comunicó. Respondimos a ese pedido y no hemos vuelto a tener ningún tipo de comunicación de Estudiantes”, acotó.

Debut de Víctor Guzmán en Alianza Lima

A tan corta edad, Víctor Guzmán tuvo la oportunidad de hacer su debut en primera división. Ocurrió en el duelo que Alianza Lima protagonizó ante Comerciantes Unidos en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador como parte de la fecha 5 del Torneo Apertura el 25 de febrero del 2024.

En dicho compromiso, el conjunto ‘blanquiazul’ se adjudicó con el triunfo por un contundente 5-1 y el joven artillero saltó al campo a los 84 minutos por Gabriel Costa. De hecho, en una de sus primeras jugadas, eludió a un adversario picando el balón y dejándolo atrás con una gran zancada iniciada con su pierna izquierda.

Polémica por Víctor Guzmán y Jeriel De Santis en Alianza Lima

Los buenos momentos que Víctor Guzmán demostró en el campo de juego provocó que los hinchas pidan que tenga mayor continuidad en el primer equipo de Alianza Lima.

Sin embargo, todo estalló cuando la dirigencia, ante la lesión de Pablo Sabbag, decidió lanzarse por la contratación del peruano-venezolano Jeriel De Santis, que provenía de Boavista de Portugal (2 goles y 1 asistencia en 35 partidos). Pero este último no ha rendido lo que se esperaba y erró varios goles.

Ante esta situación, muchos fanáticos pusieron énfasis en que el club hubiera apostado por darle más minutos al canterano que invertir por otro atacante. Justamente, Bruno Marioni aclaró si el nacido en El Callao, Venezuela se quedará para la segunda parte del 2024. “Cuando termine el torneo, haremos la evaluación con Alejandro. Pero Jeriel tiene contrato por un año y medio más”, precisó.