Sebastián Rodríguez desesperó a Arturo Vidal con jugada y provocó su amonestación en Alianza Lima vs Colo Colo por Copa Libertadores

El mediocampista provocó la amonestación del chileno a poco del final por Copa Libertadores. (Video: ESPN).

El martes 23 de abril, Alianza Lima igualó sin goles contra Colo Colo en el estadio Monumental de Santiago por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. En los minutos adicionales del segundo tiempo, el volante chileno Arturo Vidal, preso de desesperación, derribó al centrocampista Sebastián Rodríguez y fue amonestado. Incluso, tuvo gesto negativo con otro futbolista ‘blanquiazul’ como el pivote Adrián Arregui.

Cuando transcurría el minuto 90+4′ de la contienda en la capital chilena, el conjunto ‘íntimo’ recuperó un balón en campo propio y empezó a realizar una serie de toques que tenía como protagonistas al propio ‘Seba’ Rodríguez, además del lateral derecho Marco Huamán y el extremo Kevin Serna. Tras una sucesión de servicios, el esférico quedó en posesión del ‘Bigote’, que con suma tranquilidad, paró la redonda con la suela del botín y giró de manera notable ante la marca del capitán del ‘cacique’, Esteban Pavez, logrando dejarlo fuera de la acción.

Cuando el ex mediapunta de Peñarol se puso de cara a campo contrario y cuando se disponía a avanzar algunos metros en la cancha, el ‘Rey Arturo’ se propuso como objetivo arrebatarle la bola e iniciar un nuevo ataque que le pueda dar el triunfo a los dirigidos por Jorge Almirón. Sin embargo, la calidad y jerarquía del ‘charrúa’ salió a flote y protegió bien el objeto deseado. La impotencia de la estrella de la selección chilena apareció y con dos manotazos intentó controlar a Rodríguez Iriarte, pero esto no fue suficiente, por lo que terminó de derribarlo con un golpe en la pierna.

Ni bien la humanidad del dorsal 10 del ‘equipo del pueblo’ hizo contacto con el césped, el árbitro del partido, el argentino Darío Herrera, hizo sonar su silbato y cobró un tiro libre a favor de los peruanos. Ante la infracción de Vidal Pardo, el juez designado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no pudo hacer otra cosa que mostrarle la tarjeta amarilla por cortar un ataque del rival.

El ex Juventus, Inter de Milán, Barcerlona, entre otros, no pudo ocultar su enojo y por más que Adrián Arregui intentó tranquilizarlo, esto no pudo ser posible y la figura del ‘eterno campeón’ le propinó un empujón al ex Temperley del ascensor argentino. Pese a ello, la tensión no pasó a mayores y el réferi pudo concluir la contienda con tranquilidad.

Cabe mencionar que Arturo Vidal no ha tenido un buen inicio de semana, ya que recibió una dura denuncia por utilizar su celular mientras conducía y mostrarlo en sus redes sociales. Además, no es la primera vez que lo hace en el mes de abril, sino la segunda. El histórico deportista ‘mapocho’ manejaba su auto a 100 kilómetros por hora.

Empate sin goles por la fecha 3 del Grupo A del certamen Conmebol. (Video: ESPN)

Alianza Lima rescató empate, pero sigue último

Pese al buen resultado que obtuvo Alianza Lima en condición de visitante ante Colo Colo, el representativo de La Victoria se mantiene en la última posición de su serie en la Copa Libertadores 2024. Las igualdades ante los ‘albos’ y el vigente campeón del torneo, Fluminense, lo posicionan con dos puntos en la tabla. Se encuentran una unidad por debajo de Cerro Porteño (con quien perdieron 1-0), pero falta que los paraguayos se enfrenten al ‘Flu’ por la tercera jornada.