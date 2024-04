Partidos de hoy, miércoles 24 de abril: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, miércoles 24 de abril, se disputarán diversos partidos en todo el mundo - Créditos: Composición Infobae

Hoy, miércoles 24 de abril, será una jornada llena de emociones. La Premier League volverá a tener acción con cuatro partidazos de lujo, mientras que la Copa Libertadores y Sudamericana seguirán su curso en lo que viene siendo la tercera jornada de fase de grupos, donde representantes nacionales tendrán participación.

En Europa, se jugará una nueva fecha de Premier, que está en su punto más emocionante por la definición del título. Liverpool, uno de los favoritos a ser finalista, se medirá ante Everton, su eterno rival, en el Goodison Park. Mientras que, el Manchester United hará lo propio con el Sheffield United en Old Trafford.

Horas más tarde, el máximo torneo de clubes de Sudamérica volverá a la acción. Universitario de Deportes, vigente campeón nacional, visitará a Botafogo en lo que será un encuentro de mucha intensidad. El cuadro ‘crema’ viene demostrando un nivel bastante regular desde inicios de año, por lo que espera mantener su invicto, el cual defendió el último fin de semana ante Unión Comercio por Liga 1. Sin embargo, los brasileños no se la dejarán nada fácil, ya que se encuentran en la obligación de sumar de a tres luego de haber caído en las dos primeras jornadas.

Universitario venció 2-1 a Unión Comercio por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

La Libertadores traerá consigo más duelos interesantes como Libertad vs River Plate, Bolívar vs Flamengo e Independiente del Valle vs Palmeiras. A la par, también se estará disputando la Sudamericana, donde Coquimbo Unido se verá las caras con Racing en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Asimismo, Bryan Reyna junto a Belgrano chocará frente a Real Tomayapo en Bolivia.

Por otro lado, en la Copa Italiana se llevarán a cabo las semifinales de vuelta entre Atalanta y Fiorentina. La ‘Fiore’ se impuso en la ida por 1-0 y ahora buscará conseguir el pase a la final. Finalmente, el PSG, que hace poco clasificó a las ‘semis’ de la Champions League, visitará a Lorient por una nueva fecha de la Ligue 1.

Partidos de Copa Libertadores

- Botafogo 3-1 Universitario / Finalizado

- Nacional 2-1 Deportivo Táchira / Finalizado

- Huachipato 0-0 The Strongest / Finalizado

- Bolívar 2-1 Flamengo / Finalizado

- Libertad 1-2 River Plate / Finalizado

- Independiente del Valle 2-3 Palmeiras / Finalizado

Partidos de Copa Sudamericana

- Danubio 0-1 Athletico Paranaense / Finalizado

- Coquimbo Unido 1-2 Racing Club / Finalizado

- RB Bragantino 2-1 Sportivo Luqueño / Finalizado

- Real Tomayapo 0-2 Belgrano / Finalizado

- Rayo Zuliano vs Sportivo Ameliano (21:00 horas / Estadio Nacional Brígido Iriarte / ESPN 3 y Star Plus)

Partidos de Premier League

- Wolverhampton 0-1 Bournemouth / Finalizado

- Everton 2-0 Liverpool / Finalizado

- Crystal Palace 2-0 Newcastle / Finalizado

Partido de Liga de Campeones Concacaf

- Columbus Crew 2-1 Monterrey / Finalizado

Partido de Copa Italia

- Atalanta 4-1 Fiorentina / Finalizado

Partidos de Ligue 1

- Lorient 1-4 PSG / Finalizado

- Mónaco1-0 Lille / Finalizado

- Marsella 2-2 Niza / Finalizado