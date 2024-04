Flavia Montes lamentó desunión de Regatas Lima tras no subir al podio y dejó abierto su futuro: “Este es mi último año”

Flavia Montes dejó abierta la posibilidad de despedirse de Regatas Lima a final de año. Crédito: Instagram

Flavia Montes ha sido una de las principales figuras de Regatas Lima en la temporada 2023/24 de la Liga Nacional de vóley femenino, la cual finaliza este domingo 28 de abril con el ‘extra game’ que protagonizarán Alianza Lima y la Universidad San Martín por el título nacional. De hecho, la voleibolista de 23 años lamentó que su equipo no haya podido acceder a la final del certamen, señalando algunos errores que se cometieron a lo largo de la campaña.

El club chorrillano, vigente tricampeón, tendrá que ceder su corona este fin de semana, tras haber caído en las semifinales del campeonato frente a nada menos que Alianza Lima. En ese contexto, las dirigidas por el argentino Horacio Bastit tuvieron que conformarse con la pelea por el tercer lugar; no obstante, se quedaron con las manos vacías.

Regatas no pudo ganarle a Géminis e, inesperadamente, se quedó fuera del podio, después de tres años consecutivos habiéndose acostumbrado a la consagración. Flavia Montes, tricampeona con el equipo, expresó su desazón por este resultado final y señaló desunión en el plantel.

“Me siento triste obviamente, porque nosotras queríamos sí o sí subir al podio por todo el esfuerzo que vinimos haciendo. Para nosotras esto ya terminó, pero hay que pasar la página lo más rápido posible y entrenar duro”, dijo en declaraciones para ‘La Cátedra Deportes’.

“Nos faltó concentración, cabeza. Se veía un Regatas bien desunido, donde a veces cada una tiraba para su lado y creo que eso no fue lo que representó el equipo toda esta temporada”, añadió.

Flavia Montes compartió sus conclusiones tras quedar fuera del podio de la LNSV con Regatas Lima. (Video: La Cátedra Deportes)

Flavia Montes descartó que la previa caída ante Alianza Lima haya influído o afectado en las posteriores derrotas a manos de Géminis por el tercer lugar. La central de Regatas elogió el desempeño del cuadro de Comas, pero hizo mea culpa por la desconcentración del sexteto chorrillano en la serie.

“En lo personal no siento eso, porque yo todos los partidos salgo con la actitud de querer ganar, de hacer mi mejor juego y en ayudar a mi equipo en lo que pueda. De todas formas, Géminis no lo hizo mal, tuvo un buen juego y la desconcentración nuestra hizo que cayéramos”, señaló.

“No estamos contetas con lo que hemos hecho los últimos dos partidos, pero siento que durante toda la temporada, Regatas tuvo una primera fecha un poco complicada y de ahí no supimos mejorar. Esta vez no se pudo dar como hemos querido, pero no hubo lágrimas. Salimos más unidas que nunca”, concluyó.

El futuro de Flavia Montes

Individualmente, la temporada de Flavia Montes ha sido buena. De hecho, ha sido la mejor bloqueadora de la temporada, al acumular un total 86 puntos, con una amplia diferencia sobre otras jugadoras. Por ejemplo, Clarivett Yllescas (Alianza Lima) y Florangel Terrero (Géminis) le siguen 50 puntos.

Flavia Montes fue la mejor bloqueadora de la Liga Nacional de vóley femenino 2023/24. Crédito: Movistar Deportes

Curiosamente, la central de 23 años termina su contrato con el club chorrillano a fin de este año y lo más seguro es que otros equipos le presentarán ofertas. La caída en esta temporada puede ser determinante para que Flavia opte por nuevos aires. Ella misma dejó abierta esa posibilidad.

“No sé si todas nos quedemos. Este es mi último año en Regatas, así que tendré que conversar con el comando técnic o, con el profesor y con Karina que es la jefa de equipo y ver qué se replantea. Yo voy a seguir entrenando, dando lo mejor de mí y esforzándome más para cualquier equipo, ya sea Regatas u otro, y que pueda ayudar”, mencionó.

“Es una alegría tener tres medallas con Regatas y es lamentable ahora que no hayamos logrado subir al podio. Pero ya está, hay que trabajar duro y tengo que esforzarme para estar mejor físicamente. Eso está en mi cabeza ahora”, sentenció.