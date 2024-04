Dónde ver César Vallejo vs ADT HOY: Tv y cómo seguir duelo por la Liga 1 2024

Dónde ver César Vallejo vs ADT por la fecha 12 del Torneo Apertura 2024.

César Vallejo vive un nuevo comienzo después de cortar con la mala racha que estaba arrastrando ya que no ganaba hace ocho partidos consecutivos en la Liga 1 2024. Los ‘poetas’ se reencontraron con la victoria después de derrotar por 3-1 a Comerciantes Unidos en el estadio Mansiche de Trujillo, la fecha pasada. Y ahora buscará mantener el buen momento contra ADT en su visita a Tarma este sábado 20 de abril a las 15:30 horas, por la jornada 12 del Torneo Apertura 2024.

Incidencias

MIN 1: se inició el primer tiempo.

Alineaciones del César Vallejo vs ADT

César Vallejo: Carlos Grados, Geisson Perea, Johan Madrid, Carlos Cabello, Alec Deneumostier, Juan Quiñónes, Edgar Benítez, Jairo Vélez, Gerson Barreto, Yorleys Mena y Pierre Da Silva.

ADT: Pedro Díaz, John Narváez, Fernando Bersano, César Inga, Víctor Cedrón, Luis Pérez, Yimy Gamero, Hernán Rengifo, Joao Rojas, Beto Da Silva y Ángel Quiñonez.

Información previa del César Vallejo vs ADT

Paolo Guerrero, Yorleys Mena y Jairo Vélez fueron los salvadores de su equipo y con sus goles hicieron que Guillermo Salas pueda celebrar su primera victoria al mando del cuadro norteño. El ‘Chicho’ aceptó el reto de asumir el mando después de la salida de Roberto Mosquera por problemas médicos, según la directiva trujillana. El técnico nacional lleva cinco duelos con Vallejo y suma un triunfo, dos empates y dos derrotas, tanto en el campeonato local e internacional.

El DT nacional decidió no convocar al ‘Depredador’ para el cotejo en Tarma, no lo consideró en la lista de viajeros porque lo está guardando para el partido copero con Always Ready el próximo jueves 25 de abril a las 19:00 horas en el estadio Municipal El Alto, por la fecha 3 de la fase de grupos.

Sin embargo, el encuentro con el ‘vendaval celeste’ será doblemente importante porque Vallejo está obligada a seguir sumando para seguir alejándose de la zona del descenso: marcha en el puesto 14 con 11 unidades.

“Estamos muy contentos por el triunfo, lo necesitábamos mucho, tenemos que seguir trabajando para lo que viene que será complicado. El equipo estaba frustrado por la posición en la tabla, pero felizmente hoy se obtuvo los tres puntos y esperemos seguir así. Todos sabemos que Paolo tiene mucha jerarquía y que te apoya muy bien, es un gran compañero en la delantera”, comentó el delantero Mena.

Con gol de Paolo Guerrero, los 'poetas' se impusieron 3-1 sobre los de Cutervo por Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max)

Dónde ver César Vallejo vs ADT

El choque entre ‘poetas’ y el ‘vendaval celeste’ se llevará a cabo este sábado 20 de abril a las 15:30 horas en el estadio Municipal Unión de Tarma. El importante duelo será transmitido por Liga 1 Max, canal oficial del campeonato peruano, que cuenta con la autorización de la Federación Peruana de Fútbol. Para conectarte a la señal será a través de los siguientes operadores como DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros. Y también está la opción de la plataforma streaming Liga 1 Play, la cual cuenta con un pago mensual de S/. 59.90 soles.

Las incidencias del enfrentamiento del equipo norteño estarán disponibles en Infobae Perú con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, declaraciones, y mucho más.

¿Cómo llega ADT?

El ’vendaval celeste’ está en la mitad de la tabla, pero no es suficiente para sus objetivos de asegurar cupo a un torneo internacional. El equipo de Carlos Desio tendrá que sacar provecho a su localía para poder vencer a César Vallejo y así levantarse de la dolorosa caída de 3-2 frente Cusco FC en su visita en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, la fecha pasada.

El técnico argentino tendrá que hacer cambios obligado a su alineación debido a que tendrá tres bajas: Gu Choi, Edson Aubert y Ronald Vega no enfrentarán al equipo de Paolo Guerrero porque fueron expulsados en el choque con los cusqueños. Ese partido estuvo lleno de polémica, tarjetas y rojas y terminó en conato de bronca que empezó en la zona técnica de ambas escuadras. Incluso, tuvo que intervenir la policía para poder calmar la situación. El árbitro también sancionó al DT de Cusco FC, Miguel Rondelli.