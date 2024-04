HOY, a qué hora juegan Universitario vs Unión Comercio: partido por la Liga 1 2024

A qué hora juegan Universitario vs Unión Comercio en Tarapoto por Torneo Apertura 2024.

Hoy, viernes 19 de abril, Universitario de Deportes se medirá en condición de visitante contra Unión Comercio como parte de la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. El estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto será el escenario de este partido entre dos equipos que están en polos opuestos en la tabla del campeonato local.

El cuadro ‘crema’ se encuentra en la pelea por el certamen doméstico y atraviesa un momento positivo. Y es que se trata de un equipo que no ha perdido en lo que va del año en ninguna competición (una victoria y un empate en Copa Libertadores), con ocho triunfos y tres paridades en el torneo peruano que lo colocan en el segundo lugar con 27 puntos, a uno del líder Sporting Cristal. Por tal motivo, la ‘U’ necesita ganar y esperar que los ‘cerveceros’ cedan unidades para quedarse con la punta.

Sin embargo, el técnico Fabián Bustos no tendrá a su plantel completo, ya que José Rivera y Christofer Gonzales presentan lesiones. El ‘Tunche’ estará ausente por alrededor de un mes, mientras que ‘Canchita’ tiene un tiempo de recuperación similar. En esa línea, Alex Valera sería el ‘9′ titular y Jairo Concha se mantendría entre los inicialistas.

Alex Valera reemplazaría a José Rivera en el once titular de Universitario.

Por otro lado, Unión Comercio atraviesa un duro momento. No existe mayor explicación, sino en mirar su posición en la tabla de posiciones del Torneo Apertura (último con seis puntos): solo ganó en una oportunidad, perdió en siete y empató en tres. De ahí que necesite de una victoria para salir del pozo y no pensar a futuro en una lucha por el descenso.

El técnico Milton García buscará aprovechar la potencia de su delantero centro, Marlon de Jesús, quien lleva tres goles en el campeonato. Otra de las figuras es el exseleccionado paraguayo Hernán Pérez, con dos dianas en 10 cotejos.

Últimos enfrentamientos

Universitario de Deportes y Unión Comercio se han visto las caras en diversas ocasiones en la Primera División del Perú. Sin embargo, si revisamos los últimos cinco enfrentamientos, hay una ligera superioridad para los ‘cremas’: tres triunfos, una derrota y un empate.

El recuerdo más reciente entre ambos equipos ocurrió el 14 de julio del 2023 en el estadio Monumental. En esa ocasión, la ‘U’ ganó por 2-0 con los goles de Emanuel Herrera y José Rivera. Además, el último compromiso disputado en Tarapoto ocurrió el 12 de febrero del mismo año, con una victoria para el ‘poderoso de Alto Mayo’ por 1-0 con el tanto de Miguel Carranza.

Con gol de Carranza, Unión Comercio ganó 1-0 a Universitario por fecha 4 del Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max).

A qué hora juegan Universitario vs Unión Comercio

El duelo entre Universitario y Unión Comercio se llevará a cabo en el estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto el viernes 19 de abril desde las 15:00 horas de Perú, mismo franja horaria de Ecuador y Colombia. Pero en Venezuela, Chile Bolivia, Paraguay y Estados Unidos (Miami) se jugará a las 16:00 horas. En Argentina, Brasil y Uruguay se disputará a las 17:00 horas, mientras que en México será a las 14:00 horas.

Anuncio del Universitario vs Unión Comercio por fecha 12 del Torneo Apertura 2024.

Canal TV del Universitario vs Unión Comercio

El Universitario vs Unión Comercio por la jornada 12 del Torneo Apertura será transmitido de manera exclusiva por L1 MAX, que pertenece a la Federación Peruana de Fútbol en conjunto con 1190 Sports, y que cuenta con los derechos del certamen doméstico en los operadores autorizados como DirecTV, Claro TV, Best Cable, etc. Asimismo, con un pago mensual S/. 59.90 soles puedes acceder a la plataforma de streaming, Liga 1 Play, que también te brindará este contenido.

Otra vía para enterarte de todo lo relacionado a este partido es la página web de Infobae Perú, donde conocerás los detalles, declaraciones de los protagonistas, incidencias y más.