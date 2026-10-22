Perú

Las últimas previsiones para Arequipa: temperatura, lluvias y viento

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Guardar

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este 22 de octubre en Arequipa.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 22.9 grados, la previsión de lluvia será del 23%, con una nubosidad del 73%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 11.1 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 13.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 12.1 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 57%, con una nubosidad del 96%, mientras que las ráfagas de viento serán de 3.7 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se reportan en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se caracteriza por ser árido y templado, con nula humedad en todas las estaciones el año.

Este clima árido se percibe en la ciudad de Arequipa, que se ubica a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

PUBLICIDAD

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está pegada a la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en ArequipaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gorillaz cambia de local y habilita más entradas: Nueva sede, precios y más detalles sobre su concierto en Perú

La producción confirmó que Ticketmaster actualizará los accesos ya emitidos y pondrá más localidades a la venta desde este jueves 22 de octubre

Gorillaz cambia de local y habilita más entradas: Nueva sede, precios y más detalles sobre su concierto en Perú

Un incendio en el Jockey Plaza movilizó a 14 unidades de bomberos durante la madrugada: lo último que se sabe

El personal de ‘los hombres de rojo’ permanecían en el centro comercial ubicado en Surco, luego de sofocar las llamas iniciadas en la primeras horas de hoy, jueves 22 de octubre

Un incendio en el Jockey Plaza movilizó a 14 unidades de bomberos durante la madrugada: lo último que se sabe

Juan Carlos Orderique deja América TV después de más de 20 años: “Me despido profundamente agradecido”

El periodista cerró una etapa vinculada a coberturas futbolísticas y programas de entretenimiento, aunque aún no informó cuáles serán sus próximos planes profesionales

Juan Carlos Orderique deja América TV después de más de 20 años: “Me despido profundamente agradecido”

Examen de admisión San Marcos 2027-I: ¿Quiénes deben asistir este sábado 24 de octubre a la prueba?

Los postulantes deberán cumplir las disposiciones de ingreso establecidas por la universidad para rendir la prueba sin inconvenientes

Examen de admisión San Marcos 2027-I: ¿Quiénes deben asistir este sábado 24 de octubre a la prueba?

Giancarlo Granda defendió a Mano Menezes por bajar el nivel de los amistosos de Perú: “Hay que ser conscientes de los jugadores que tenemos”

El periodista respaldó la postura del entrenador brasileño sobre la elección de los próximos rivales de la ‘blanquirroja’ en noviembre. También analizó la situación del balompié nacional

Giancarlo Granda defendió a Mano Menezes por bajar el nivel de los amistosos de Perú: “Hay que ser conscientes de los jugadores que tenemos”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente del Congreso respalda ampliación de facultades aprobada en el Senado y niega irregularidades en el trámite

Presidente del Congreso respalda ampliación de facultades aprobada en el Senado y niega irregularidades en el trámite

Ministro de Justicia acusa al Congreso de tener un “espíritu mezquino” frente al avance del crimen organizado en los penales

Premier Galarreta agradeció aprobación de 27 facultades legislativas en el Senado y crítico a “sector radical” del Congreso

Senadores Iber Maraví y Calisto Giampietri se sentaron juntos tras su tenso choque que casi acaba a golpes

Ministro Rafael Belaúnde afirma en Piura que es tarde para resolver falta de drenaje: “Igual va a llover, se van a inundar”

ENTRETENIMIENTO

Gorillaz cambia de local y habilita más entradas: Nueva sede, precios y más detalles sobre su concierto en Perú

Gorillaz cambia de local y habilita más entradas: Nueva sede, precios y más detalles sobre su concierto en Perú

Juan Carlos Orderique deja América TV después de más de 20 años: “Me despido profundamente agradecido”

Laura Bozzo estaría sola en México: periodista cuestiona apoyo familiar durante su hospitalización: “Sus hijas muy poco se han preocupado”

Laura Bozzo podría salir de terapia intensiva tras sufrir septicemia: revelan la última información sobre su salud en México

31 Minutos anuncia segunda fecha en Lima: cuándo comprar entradas para el Radio Guaripolo Tour 2026

DEPORTES

Giancarlo Granda defendió a Mano Menezes por bajar el nivel de los amistosos de Perú: “Hay que ser conscientes de los jugadores que tenemos”

Giancarlo Granda defendió a Mano Menezes por bajar el nivel de los amistosos de Perú: “Hay que ser conscientes de los jugadores que tenemos”

Carlos Desio reveló el noble gesto de Carlos Zambrano, Christian Cueva y Miguel Trauco en Sport Boys: “Eso te muestra la grandeza que tienen”

Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El gran objetivo de Matías Vega con Juan Pablo II: “Estamos muy felices, disfrutando el momento que nos está tocando atravesar”

La reacción de Judy Balcazar, gerenta deportiva de San Martín, al fichaje de Fernanda Tomé por Deportivo Soan: “No me sorprende”