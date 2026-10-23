Perú

Estos son los distritos de Lima con los precios más bajos por metro cuadrado, según el Banco Central de Reserva del Perú

El reporte del primer trimestre de 2026 también permite comparar cuánto costaría adquirir un departamento de 70 m² en distintas zonas de la capital y qué otros factores conviene evaluar antes de realizar la compra

El precio por metro cuadrado no es el único criterio que debe considerarse al elegir una vivienda.
El precio por metro cuadrado no es el único criterio que debe considerarse al elegir una vivienda. Foto: Parque Arauco
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El precio de un departamento en Lima varía según el distrito en el que se ubique, una diferencia que puede influir considerablemente en el presupuesto necesario para comprar una vivienda. Por ello, conocer los valores del mercado inmobiliario permite identificar zonas con alternativas de menor costo para quienes buscan adquirir un inmueble.

Sin embargo, el valor por metro cuadrado no es el único elemento que conviene evaluar antes de tomar una decisión. Los gastos asociados a los desplazamientos, las características de la propiedad y las necesidades de cada hogar también pueden incidir en el costo que representa vivir en una determinada zona de la capital.

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¿Cuáles son los distritos con los precios más bajos por metro cuadrado?

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el precio mediano de venta de departamentos en los 12 distritos incluidos en su panel de seguimiento alcanzó los USD 2.042 por metro cuadrado durante el primer trimestre de 2026. La muestra comprende zonas de los segmentos medio y alto del mercado de viviendas.

Dentro de los distritos analizados, La Molina presentó el menor precio mediano, con USD 1.510 por metro cuadrado. Le siguieron San Miguel, con USD 1.637; Santiago de Surco, con USD 1.818; Surquillo, con USD 1.856; Pueblo Libre, con USD 1.875; y Lince, con USD 1.894 por metro cuadrado.

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La Molina registró el precio mediano más bajo de los distritos evaluados, con USD 1.510 por metro cuadrado, seguida de San Miguel, donde alcanzó los USD 1.637
La Molina registró el precio mediano más bajo de los distritos evaluados, con USD 1.510 por metro cuadrado, seguida de San Miguel, donde alcanzó los USD 1.637. Foto: Google Maps

Estas cifras permiten comparar los valores de referencia entre las zonas incluidas en el reporte. No obstante, corresponden a precios medianos y no implican que todos los departamentos de un mismo distrito se comercialicen por esos montos.

¿Cuánto puede representar la diferencia en el precio de un departamento?

La variación del precio por metro cuadrado adquiere mayor relevancia cuando se calcula cuánto costaría una vivienda completa. Para ilustrarlo, un departamento de 70 m² en La Molina, valorizado según el precio mediano reportado por el BCRP, tendría un costo aproximado de USD 105.700.

En San Miguel, una propiedad con la misma superficie alcanzaría alrededor de USD 114.590, tomando como referencia el valor mediano de USD 1.637 por metro cuadrado. De esta manera, la diferencia entre ambos inmuebles sería de aproximadamente USD 8.890.

El cálculo permite dimensionar cómo una variación aparentemente pequeña en el precio unitario puede modificar el presupuesto de compra. Sin embargo, se trata de una estimación referencial, ya que el monto final también depende de factores como la ubicación específica, la antigüedad del edificio, los acabados y la disponibilidad de estacionamiento.

En Lince, el precio promedio llegó a USD 1.894 por metro cuadrado.
En Lince, el precio promedio llegó a USD 1.894 por metro cuadrado. Foto: Google Maps

El precio de compra no es el único factor que influye en el presupuesto

Elegir una vivienda por su menor costo puede no representar necesariamente el menor gasto para el hogar a largo plazo. Si el inmueble está alejado del centro de trabajo o de los lugares que sus integrantes visitan con frecuencia, los desplazamientos pueden elevar los desembolsos mensuales.

Entre los gastos que deben contemplarse figuran los pasajes, el combustible, los estacionamientos y los servicios de movilidad. El tiempo que demanda llegar al trabajo o a los centros de estudio también es un aspecto que conviene considerar al comparar las alternativas disponibles.

Por ello, evaluar la conectividad de cada zona y sus opciones de transporte permite complementar la comparación de precios. Revisar el acceso a las principales vías y la distancia respecto de los destinos habituales ayuda a estimar con mayor precisión cuánto podría costar vivir en una determinada ubicación.

¿Qué otros aspectos se deben evaluar antes de comprar una vivienda?

Las necesidades de los integrantes del hogar también deben formar parte de la decisión. Eva Pozo, CEO de In Urban, señaló: “Para una familia, además de evaluar el presupuesto y la ubicación actual, es importante proyectar las necesidades que podrían surgir en los próximos años, como contar con espacios adecuados para los hijos y considerar la cercanía a colegios o universidades”.

La diferencia por metro cuadrado se refleja en el costo total de una vivienda.
La diferencia por metro cuadrado se refleja en el costo total de una vivienda. Foto: Besco

Esta evaluación supone revisar si la distribución y las dimensiones del departamento se ajustan a las necesidades actuales y futuras de la familia. La cercanía a los centros educativos, así como las posibilidades de uso de los espacios, puede adquirir mayor importancia según las características de cada hogar.

Finalmente, los precios medianos por distrito constituyen un punto de partida para identificar alternativas dentro del presupuesto disponible. La decisión requiere contrastar esos valores con las características del inmueble, los gastos asociados a su ubicación y las necesidades de quienes vivirán en él, de modo que la compra responda tanto a las posibilidades económicas como a los planes familiares.

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