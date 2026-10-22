Perú

Seguros paramétricos: ahora puedes cobrar el seguro de tu empresa contra sismos e inundaciones, aun cuando no se venga abajo

Las firmas podrán recibir un pago tras un terremoto, lluvias intensas o inundaciones si el evento supera el nivel previamente definido en la póliza, sin tener que esperar una inspección que calcule los daños materiales. Pero, ¿cómo funcionan?

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Las pólizas paramétricas entregan liquidez inmediata a empresas y entidades públicas tras un fenómeno natural sin exigir una inspección previa de daños.
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La aprobación del Reglamento de Seguros Paramétricos permitirá que empresas y entidades públicas reciban liquidez inmediata tras un sismo, una lluvia intensa o una sequía, siempre que esos eventos superen los umbrales establecidos en sus pólizas. El pago no dependerá de una inspección previa de daños, sino de datos objetivos e independientes.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó la Resolución N.° 02260-2026, primer marco regulatorio específico para este tipo de productos en el país. La norma fija requisitos para su diseño, comercialización, transparencia, gestión de siniestros y supervisión.

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El pago se activa si el evento supera el nivel pactado

Un seguro paramétrico funciona de manera distinta a una póliza tradicional. En un seguro convencional, la aseguradora debe evaluar los daños y calcular la pérdida antes de definir una indemnización. En este caso, el desembolso se activa cuando un indicador previamente pactado alcanza un determinado nivel.

Por ejemplo, una empresa puede contratar una cobertura que pague si un sismo supera cierta magnitud en una zona definida, si las lluvias acumuladas exceden un volumen establecido o si una sequía reduce los caudales por debajo de un límite. La póliza debe detallar el evento cubierto, el área geográfica, la fuente de información, el parámetro, el umbral y el monto o mecanismo de pago.

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El pago se activa con un dato objetivo”, explicó Paolo Ormeño, vicepresidente de Riesgos Patrimoniales de Gallagher Perú. Según el ejecutivo, tras un desastre la prioridad de una empresa puede ser conseguir recursos para mantener sus operaciones mientras se calcula el daño sufrido.

El nuevo marco regulatorio ofrece alternativas de respaldo financiero frente a terremotos, inundaciones, huaicos, lluvias intensas y heladas.
El nuevo marco regulatorio ofrece alternativas de respaldo financiero frente a terremotos, inundaciones, huaicos, lluvias intensas y heladas.

El seguro paramétrico no reemplaza a una póliza tradicional

Estos productos no cubren necesariamente el valor exacto de las pérdidas. Su función es entregar dinero con rapidez para atender gastos urgentes, activar planes de contingencia, pagar operaciones críticas o financiar la recuperación inicial luego de un evento natural.

El seguro tradicional, en cambio, indemniza el daño material que se pueda demostrar mediante una evaluación. Por eso, Gallagher Perú señala que ambos mecanismos pueden complementarse. “No es un producto de catálogo: se construye a la medida”, sostuvo Ormeño.

Las actividades con mayor potencial para este tipo de cobertura incluyen minería, agroindustria, energía, infraestructura, logística, transporte y pesca. También podrían utilizarlo gobiernos regionales y otras entidades públicas expuestas a fenómenos climáticos o geológicos.

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La indemnización de estas coberturas depende de parámetros objetivos e independientes como la magnitud de un sismo o el nivel de precipitaciones acumuladas.

El riesgo es que el pago no coincida con la pérdida real

El principal desafío de estos seguros es el llamado riesgo base. Esto ocurre cuando el indicador pactado activa un pago, pero la empresa no registra una pérdida relevante; o cuando la compañía sufre daños, pero el parámetro no alcanza el umbral y no se genera desembolso.

Para reducir ese riesgo, las aseguradoras deberán definir con precisión la fuente de datos, la zona protegida y el nivel que activa el pago. El reglamento encarga a las compañías, mediante un agente de cálculo, el monitoreo del parámetro, la verificación del umbral y la determinación del monto correspondiente.

La SBS también exige que el cliente reciba una guía informativa antes de contratar y que el personal encargado de comercializar estas pólizas reciba capacitación sobre sus características.

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