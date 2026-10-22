Ejecutivo de Perú promete un uso “efectivo y contundente” de las facultades para legislar

Guardar

Lima, 21 oct (EFE).- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Luis Galarreta, afirmó que el Ejecutivo hará "un uso efectivo y contundente" de las facultades legislativas otorgadas este miércoles por el Congreso en 27 temas y que "esas pocas" facultades las utilizarán para enfrentar los problemas más urgentes en el país.

En una rueda de prensa junto a otros integrantes del gabinete, Galarreta anunció que en 10 o 12 días estarán listos los decretos legislativos que se emitirán al amparo de las facultades delegadas en materia de seguridad ciudadana y el fenómeno climático de El Niño, que se anticipa de una magnitud extraordinaria.

PUBLICIDAD

El jefe del gabinete insistió en que los 27 puntos aprobados en el Senado, como parte de las facultades en seguridad ciudadana y fenómeno El Niño, no son suficientes porque han quedado fuera muchas materias, como las vinculadas al empleo de los jóvenes, impulso a los emprendedores y pequeñas empresas, saneamiento, agua y desagüe.

Galarreta agregó que "no es cierto que el gobierno espera las facultades para iniciar el trabajo" porque el Ejecutivo ya empezó con las labores de prevención y atención al fenómeno climático, así como la creación de un Comando Unificado para el combate al crimen organizado.

PUBLICIDAD

El primer ministro criticó que ya en febrero pasado se sabía que se iba a presentar un "Niño gigantesco", pero que en julio, cuando asumió la presidenta Keiko Fujimori, "hemos encontrado una paralización del Estado" frente a esa emergencia.

"No es que el gobierno ha estado cruzado de brazos, quienes no se han apurado son el Congreso para aprobar las facultades legislativas" solicitadas por Fujimori tras asumir la Presidencia, recordó Galarreta.

En tal sentido, el primer ministro pidió a la ciudadanía que "estén tranquilos" porque el gobierno va a "encontrar la forma" de presentar sus propuestas dentro del marco institucional.

El pleno del Senado aprobó este miércoles el pedido de Fujimori para que se permita legislar a su Gobierno durante 90 días en materias de seguridad ciudadana y prevención del fenómeno climático de El Niño.

La decisión se tomó con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, por lo que superó la obligación de ser aprobada por la mitad más uno de los 60 senadores peruanos.

En ese sentido, contó con los votos favorables de las bancadas del partido gobernante Fuerza Popular, del ultraderechista Renovación Popular y de representantes de las agrupaciones centristas Obras y Partido del Buen Gobierno.

El pedido fue debatido por el pleno después de que el pasado lunes fuera aprobado por la Comisión de Constitución del Senado con la incorporación de siete medidas adicionales al dictamen original de 20 puntos enviado por la Cámara de Diputados, lo que originó un enfrentamiento y la posterior retirada del debate de las bancadas de oposición.

PUBLICIDAD

En agosto pasado, un mes después de asumir la Presidencia el 28 de julio, el Gobierno de Fujimori presentó a la Cámara de Diputados un gran pedido de facultades legislativas con 66 puntos para dar normas sobre un amplio rango de materias, entre ellas seguridad ciudadana y acciones para frenar el impacto de El Niño, cambios en el régimen laboral y tributario, entre otros.

El pedido fue largamente debatido en comisiones de la cámara de diputados, controlada por la oposición, que rechazó gran parte de las propuestas del gobierno, hasta que finalmente aprobó una versión recortada a los 20 puntos sobre seguridad y el fenómeno de El Niño. EFE

PUBLICIDAD