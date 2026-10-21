“Esto recién empieza”: meteorólogo advierte que lo peor de las lluvias en Perú está por venir

Varios automóviles y un mototaxi avanzan por una calle inundada en Piura tras las precipitaciones registradas en el norte de Perú. (Difusión)

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Las lluvias registradas en Piura y Tumbes forman parte de los primeros efectos asociados al Fenómeno El Niño, según el ingeniero meteorólogo Jonathan Cárdenas. El especialista advirtió que las precipitaciones recientes anticipan un escenario de mayor frecuencia e intensidad en la costa peruana durante los próximos meses.

Cárdenas indicó que los registros varían según las estaciones de medición. En el aeropuerto de Piura se reportaron tres milímetros de lluvia y en la estación del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) de Miraflores se midieron cuatro milímetros. Sin embargo, otras estaciones particulares registraron hasta 30 milímetros y acumulados superiores a 50 milímetros entre Piura y Chulucanas.

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El meteorólogo sostuvo que estas cifras ya permiten anticipar el comportamiento de las lluvias en las siguientes semanas. “Esto vendría a ser el primer evento en Piura. En Tumbes ya estamos teniendo algunos días más con precipitación y ya vemos las consecuencias”, afirmó.

Un automóvil permanece varado en medio de una calle inundada en Piura debido a las intensas precipitaciones registradas en la región. (Lambayeque noticias)

Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima

Cárdenas señaló que el calendario climático aún contempla los últimos meses de 2026 y todo el verano de 2027, periodo en el que el calentamiento del mar puede favorecer nuevas precipitaciones en la costa.

“Lo vamos a ir viendo en las regiones más al sur, en Lambayeque, en La Libertad, en Áncash, en Lima; también esperamos precipitación”, indicó.

El especialista precisó que las lluvias están alimentadas por las condiciones del Fenómeno El Niño, aunque los efectos dependen de cada territorio, de la intensidad de las precipitaciones y de las condiciones de vulnerabilidad existentes.

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En Piura, las lluvias provocaron aniegos en calles y afectaron el tránsito vehicular en algunos sectores. La acumulación de agua también dificultó el desplazamiento de peatones y unidades menores.

Lima podría enfrentar mayores problemas por lluvias de similar intensidad

El meteorólogo alertó que una lluvia de intensidad comparable a la registrada en Piura podría generar mayores dificultades en Lima Metropolitana, debido a que la ciudad recibe escasas precipitaciones y presenta zonas urbanas asentadas cerca de quebradas o en áreas de riesgo.

“En Lima, donde no estamos acostumbrados a recibir prácticamente nada de precipitación, el colapso sería muchísimo mayor”, afirmó.

Cárdenas mencionó sectores como Carabayllo, Chaclacayo y La Molina, donde existen viviendas cercanas a quebradas que podrían activarse incluso con precipitaciones menores.

“Tenemos muchas zonas donde hay viviendas en las zonas altas. Carabayllo, Chaclacayo, en La Molina mismo, tenemos zonas con viviendas y quebradas que se pueden activar con una lluvia de una magnitud mucho menor”, declaró.

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El especialista recordó que en 1970 Lima registró una lluvia de 17 milímetros, episodio que generó problemas pese a que la ciudad contaba con una menor cantidad de habitantes.

“Con la cantidad de habitantes que tenemos ahora y la población asentada en zonas de alto riesgo, el escenario se pinta muy mal”, señaló.

Las proyecciones del meteorólogo deberán contrastarse con los avisos oficiales del Senamhi y las alertas que emitan las autoridades de gestión del riesgo ante la evolución del Fenómeno El Niño.