Perú

Extorsionan a directora de colegio inicial de Barrios Altos y amenazan con atentar contra la vida de los niños

Los delincuentes elevaron sus exigencias económicas de 20.000 a 40.000 soles y exigieron que la directora abandonara el establecimiento educativo

La Policía Nacional brinda resguardo al plantel mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables de las comunicaciones extorsivas (Créditos: Panamericana TV)
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Una mafia de extorsionadores amenaza a la directora y a una docente del colegio estatal de educación inicial N.° 029 Rosa de Santa María, ubicado en Barrios Altos, en el Cercado de Lima. Los delincuentes exigen pagos de hasta 40.000 soles a cambio de no atentar contra sus víctimas, según confirmó Cornelio Gonzales Torres, jefe de la Dirección Regional De Educación De Lima Metropolitana (DRELM). Ante el temor por la seguridad de sus hijos, varios padres optaron por no enviarlos al plantel.

El caso ha generado preocupación entre los integrantes de la comunidad educativa, debido a que las intimidaciones están dirigidas contra trabajadoras de un establecimiento que atiende a niños pequeños. Las comunicaciones enviadas por los presuntos criminales incluyen exigencias económicas que aumentaron con el paso de los días, situación que agravó la incertidumbre entre los afectados.

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Gonzales Torres explicó, ante las cámaras de 24 horas de Panamericana TV, que los primeros mensajes contenían solicitudes de 20.000 soles. Posteriormente, los responsables elevaron el monto a 40.000 soles y exigieron que la directora abandonara el centro educativo. Las advertencias, según detalló el funcionario, también incluían expresiones ofensivas y amenazas reiteradas contra su integridad.

La situación encendió las alertas de las autoridades educativas, que reconocieron la gravedad de los hechos y la necesidad de garantizar la protección de las trabajadoras. El caso evidencia la preocupación por la seguridad en los espacios escolares, donde los estudiantes deberían desarrollar sus actividades sin exponerse a situaciones de violencia o intimidación.

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La División de Investigación Criminal tendría los números telefónicos utilizados por los presuntos delincuentes y otras evidencias que permitirían esclarecer el caso - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
La División de Investigación Criminal tendría los números telefónicos utilizados por los presuntos delincuentes y otras evidencias que permitirían esclarecer el caso - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Policía brinda resguardo al colegio de Barrios Altos

Ante las intimidaciones, se dispuso la presencia de agentes policiales en la institución y se planteó la necesidad de adoptar medidas para proteger a la directora mientras avanzan las diligencias. El titular de la DRELM aseguró que las autoridades buscan identificar a los responsables de las comunicaciones extorsivas y evitar que las advertencias se traduzcan en ataques.

“Ellos están dando resguardo a la institución educativa y a la directora hay que proteger su vida porque la están amenazando hasta que se investiguen los casos”, manifestó Gonzales Torres. Asimismo, expresó su confianza en que la Policía Nacional logrará ubicar a los individuos que mantienen bajo amenaza a la responsable del establecimiento y a otra profesora.

La intervención de los agentes busca esclarecer el origen de los mensajes y reunir elementos que permitan identificar a quienes estarían detrás de las exigencias económicas. Según el reporte televisivo, la División de Investigación Criminal ya tendría los números telefónicos utilizados para contactar a las víctimas, además de otras evidencias que dejaron los presuntos extorsionadores.

Cornelio Gonzales Torres, director regional de Educación de Lima Metropolitana, confirmó que las trabajadoras reciben amenazas reiteradas y advirtió sobre la necesidad de proteger su integridad - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Cornelio Gonzales Torres, director regional de Educación de Lima Metropolitana, confirmó que las trabajadoras reciben amenazas reiteradas y advirtió sobre la necesidad de proteger su integridad - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Clases se reanudaron de manera parcial

Después de varios días de incertidumbre, las actividades escolares comenzaron a retomarse en el establecimiento. Sin embargo, el retorno no se produjo con la asistencia habitual, pues numerosas familias optaron por mantener a sus pequeños en casa ante el temor de que las amenazas pudieran afectar a la comunidad educativa.

Aunque durante la jornada se informó que las labores continuaban con normalidad, la concurrencia parcial reflejó la preocupación que persiste entre los padres. Este escenario también plantea el desafío de recuperar la confianza de las familias y asegurar condiciones adecuadas para que los menores puedan regresar a las aulas.

Mientras las investigaciones continúan, las autoridades deberán determinar quiénes enviaron las comunicaciones, establecer las circunstancias del caso y adoptar las medidas de protección necesarias. Hasta que se esclarezcan los hechos, la seguridad de la directora, la docente y los estudiantes constituye una de las principales preocupaciones en el colegio Rosa de Santa María, situado en una zona tradicional de Lima que ahora enfrenta la amenaza de la extorsión.

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