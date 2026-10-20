Los cinco factores que condicionarán la competitividad financiera en Perú, según KPMG

PBI - zona financiera de San Isidro - crecimiento economico

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Pablo Vaño, socio de Financial Services Consulting de KPMG España, sostiene que la tecnología, la sostenibilidad y la eficiencia operativa marcarán el rumbo de la banca y las aseguradoras peruanas en el nuevo ciclo económico. El especialista, con más de dos décadas de trayectoria en el asesoramiento a entidades financieras en Europa y América Latina, advierte que el crecimiento del mercado local debe acompañarse de una revisión profunda de las vulnerabilidades emergentes del sector.

En un contexto internacional marcado por la volatilidad financiera y la transformación digital, la banca y el sector asegurador en Perú atraviesan un momento de expansión que, según Vaño, podría consolidarse si las entidades ajustan su estrategia a tiempo. El dinamismo del mercado peruano, sostiene el experto, ofrece una ventana de oportunidad para anticiparse a los riesgos mediante la aplicación de experiencia internacional adaptada al contexto local.

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Vaño plantea que las instituciones financieras enfrentan una matriz de variables interconectadas que exige una gestión integral y no aislada de cada riesgo. El especialista identifica cinco factores que, a su juicio, condicionarán la competitividad del sector en los próximos años.

Un árbitro peruano revisa documentos jurídicos con el apoyo de una interfaz de inteligencia artificial en una sala de audiencias de arbitraje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo climático se vuelve una variable central del negocio

El clima dejó de ser un factor externo para convertirse en un elemento determinante del riesgo de crédito y de negocio, según el análisis de KPMG. Las proyecciones indican que fenómenos cíclicos como El Niño podrían generar un impacto relevante sobre el producto bruto interno (PBI) peruano, lo cual obliga a las entidades a incorporar esta variable en sus modelos de evaluación de riesgo.

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El sector asegurador enfrenta en este punto uno de los desafíos más exigentes. La alta exposición a riesgos físicos requiere el diseño de productos especializados y una mayor agilidad en la gestión de pólizas, que debe superar el esquema tradicional de suscripción para ofrecer un valor añadido capaz de fortalecer la relación con el cliente.

Un consumidor efectúa una compra con tarjeta bancaria en un sitio web de ofertas de telefonía móvil en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento del crédito exige sistemas de monitoreo más robustos

El crédito en Perú muestra un dinamismo significativo, impulsado principalmente por el consumo de retail y el segmento de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Este avance representa una oportunidad comercial relevante para las entidades financieras, aunque también implica un desafío en el control del riesgo crediticio.

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“Perú es hoy un mercado de alto crecimiento y alta rentabilidad, a diferencia de Europa, un entorno mucho más maduro en el sector financiero, donde la eficiencia de costos se ha vuelto una prioridad absoluta”, señaló Vaño. El especialista remarca que este ritmo de expansión del crédito necesita sistemas de monitoreo avanzados que permitan anticipar escenarios de deterioro en la cartera.

Dos trabajadores observan una representación de inteligencia artificial en un monitor dentro de una oficina, entorno en el que su uso se ha extendido en Lima Metropolitana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digitalización amplía la exposición a delitos cibernéticos

La digitalización acelerada de los servicios financieros incrementa la exposición a delitos cibernéticos, riesgos de externalización de procesos y exigencias crecientes en materia de cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales. Este escenario obliga a las entidades a reforzar sus protocolos de ciberseguridad y a actualizar de forma constante sus sistemas de control interno.

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Al mismo tiempo, la irrupción de nuevos competidores tecnológicos, entre ellos fintechs y startups, junto con el cambio en los hábitos de consumo de los usuarios, presiona a la banca tradicional a reinventar sus canales digitales. El objetivo, según el análisis de KPMG, es mantener la cercanía y la vinculación con los clientes en entornos cada vez más virtuales.

Una persona revisa estados de cuenta y documentos de deudas en dólares para evaluar sus opciones financieras ante la variación del tipo de cambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La geopolítica incide en los costos de financiación

Las tensiones internacionales, la fluctuación en los precios de los combustibles y las presiones inflacionarias inciden de manera directa en los costos de financiación, tanto para las entidades como para los usuarios finales. Este factor geopolítico se suma a la lista de variables que, según Vaño, las instituciones financieras peruanas deben monitorear de forma permanente para sostener su competitividad.

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La experiencia europea, de acuerdo con el especialista de KPMG, demuestra que en los periodos de expansión económica las entidades suelen perder el foco en la optimización de procesos. Por este motivo, recomienda aprovechar el momento actual del mercado peruano para integrar soluciones basadas en inteligencia artificial y analítica de datos, con el fin de construir un colchón de resiliencia operativa antes de que el crecimiento crediticio se desacelere.

Un analista revisa el gráfico del tipo de cambio del dólar frente al sol peruano para evaluar la conveniencia de cancelar deudas en moneda extranjera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial debe complementar el juicio humano

Vaño subraya que la adopción de la inteligencia artificial en los procesos de admisión de riesgos debe entenderse como un acelerador del juicio experto humano, y no como un sustituto de este. Esta distinción, según el especialista, resulta clave para evitar sesgos algorítmicos en la evaluación crediticia y en la gestión de pólizas de seguros.

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Desde KPMG destacan la importancia de aplicar un modelo que combine la experiencia local con las mejores prácticas globales para acompañar a bancos y aseguradoras en esta etapa. Esta dualidad permite realizar análisis comparativos (benchmarking) y aplicar lecciones aprendidas en jurisdicciones complejas, como la adaptación a normativas internacionales de capital y requerimientos prudenciales.

La firma plantea una visión que abarca desde la tecnología y la ciberseguridad hasta el negocio y la sostenibilidad, con el objetivo de aportar rigor técnico y soluciones prácticas que permitan al sector financiero peruano transitar el nuevo ciclo económico con una base operativa más sólida.