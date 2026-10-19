Extorsión al transporte público: ‘Mapa de la muerte’ identifica los distritos y avenidas de Lima donde se concentran los ataques a buses

La herramienta digital presentada por Mónica Delta y desarrollada con la participación del ingeniero de datos José Luis Huacles reúne los atentados registrados entre octubre de 2025 y octubre de 2026. El reportaje muestra, además, cómo el temor está presente tanto entre los usuarios como entre los trabajadores del transporte. Latina/ Punto Final.

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La violencia contra el transporte público continúa afectando la rutina de miles de personas en Lima y el Callao. Detrás de cada ataque no solo están los conductores, cobradores y propietarios de las unidades, sino también los pasajeros que necesitan movilizarse para llegar a sus centros de trabajo, instituciones educativas y hogares.

En un reportaje presentado por la periodista Mónica Delta, Latina Noticias mostró un mapa digital que identifica los lugares donde se han registrado ataques contra buses de transporte público. La herramienta fue desarrollada por la unidad de investigación del medio, con la participación del ingeniero de datos José Luis Huacles, y busca ofrecer una representación geográfica de los puntos afectados por la violencia.

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El mapa permite reconocer las zonas con mayor cantidad de atentados y consultar información relacionada con los casos registrados. De esta manera, la herramienta busca mostrar cómo se distribuyen los ataques en distintos sectores de la capital y contribuir a identificar los lugares que requieren mayor atención de las autoridades.

Extorsión en Lima: estos son los distritos con más ataques a buses y donde pasajeros temen por sus vidas. Captura: Punto Final.

¿Cuáles son los distritos con más ataques contra el transporte público?

De acuerdo con las cifras presentadas en el reportaje, Comas encabeza la lista con 24 ataques, mientras que el Callao y San Martín de Porres registran 20 atentados cada uno durante el periodo analizado.

Los datos permiten observar que la violencia contra el transporte público no se concentra en un solo punto de Lima, sino que afecta diferentes distritos y vías utilizadas diariamente por las unidades de transporte.

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La herramienta reúne información correspondiente al periodo comprendido entre octubre de 2025 y octubre de 2026. Los casos aparecen señalados en el mapa mediante distintos colores: los puntos negros representan ataques con personas heridas, mientras que los rojos identifican atentados con víctimas mortales.

Extorsión en Lima: estos son los distritos con más ataques a buses y donde pasajeros temen por sus vidas. Captura: Punto Final.

Al seleccionar los puntos, los usuarios pueden acceder a información y coberturas periodísticas relacionadas con los hechos registrados. El mapa también puede consultarse mediante un código QR mostrado durante el reportaje.

La intención es que la ciudadanía pueda identificar dónde ocurrieron los atentados y dimensionar la distribución territorial de una problemática que afecta tanto a los trabajadores del transporte como a quienes dependen de este servicio.

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Extorsión en Lima: estos son los distritos con más ataques a buses y donde pasajeros temen por sus vidas. Captura: Punto Final.

Panamericana Norte y otras avenidas figuran entre los puntos afectados

Además de identificar los distritos con mayor cantidad de casos, el mapa permite reconocer tramos de vías donde se han reportado varios ataques contra buses.

Uno de ellos es la Panamericana Norte, entre Puente Piedra y San Martín de Porres, donde se registraron 17 atentados contra unidades de transporte público, según la información expuesta en el reportaje.

Otro punto señalado es la avenida Túpac Amaru, en el tramo comprendido entre el Rímac y Comas, donde se contabilizaron nueve ataques. La avenida Argentina también aparece entre las vías afectadas, con siete casos registrados. Dentro de esta última avenida, el informe identifica un sector situado entre las cuadras 23 y 24 en el que se reportaron cuatro ataques: tres con personas fallecidas y uno con heridos.

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Extorsión en Lima: estos son los distritos con más ataques a buses y donde pasajeros temen por sus vidas. Captura: Punto Final.

La ubicación de estos hechos permite observar que algunos atentados se agrupan en determinadas zonas y corredores viales. Esta información puede servir como referencia para evaluar dónde se necesita reforzar la prevención, la vigilancia y las labores de inteligencia policial.

El mapa también muestra sectores de Lima Moderna, como Magdalena, San Isidro, Miraflores y Barranco, donde no aparecen ataques contra el transporte público dentro del registro presentado. Esto se refiere exclusivamente a los casos incluidos en la herramienta y no significa que en esos distritos no ocurran otros delitos.

Extorsión en Lima: estos son los distritos con más ataques a buses y donde pasajeros temen por sus vidas. Captura: Punto Final.

Pasajeros viajan con miedo ante los ataques a los buses

El reportaje de Latina Noticias también recogió las experiencias de personas que deben utilizar el transporte público a diario. Sus testimonios muestran que los atentados no solo generan preocupación entre los trabajadores del sector, sino que también han modificado la forma en que algunos pasajeros se desplazan.

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Entre las conductas descritas está la decisión de evitar los asientos de la parte delantera de los buses, una medida que algunos usuarios adoptan por temor a quedar expuestos si ocurre un ataque. La preocupación también alcanza a las familias. Una madre expresó su temor por la seguridad de su hijo universitario, quien estudia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y debe movilizarse para cumplir con sus actividades académicas.

Extorsión en Lima: estos son los distritos con más ataques a buses y donde pasajeros temen por sus vidas. Captura: Punto Final.

El miedo aparece así en situaciones cotidianas: esperar una unidad, subir a un bus, elegir dónde sentarse o despedirse de un familiar que sale de casa. Para quienes dependen del transporte público, evitar por completo las rutas afectadas no siempre es una opción, pues necesitan llegar a sus destinos.

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Durante el reportaje, un joven de 17 años resumió la angustia que siente al trasladarse con una frase contundente: “A veces no sé si saldré vivo o muerto”.

Extorsión en Lima: estos son los distritos con más ataques a buses y donde pasajeros temen por sus vidas. Captura: Punto Final.

Choferes salen a trabajar pese al temor de sufrir un ataque

Los conductores también enfrentan las consecuencias de esta situación. Para ellos, salir a trabajar significa exponerse a una amenaza que no siempre pueden anticipar, mientras deben cumplir con sus recorridos y atender a los pasajeros.

En el reportaje, un chofer describe el miedo con el que afronta su jornada laboral. Los testimonios recogidos muestran que algunos trabajadores salen a conducir con preocupación y se encomiendan a Dios antes de comenzar sus actividades.

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Extorsión en Lima: estos son los distritos con más ataques a buses y donde pasajeros temen por sus vidas. Captura: Punto Final.

Su experiencia permite entender que los atentados no solo representan una cifra dentro de una estadística. Cada caso afecta a personas que necesitan trabajar para sostener a sus familias y que, pese al riesgo, deben continuar con sus labores.

La situación también repercute en los pasajeros que viajan en las unidades. Cuando un bus se convierte en escenario de un ataque, las consecuencias pueden alcanzar a personas que no tienen relación con las disputas entre extorsionadores y empresas o trabajadores del sector.

Extorsión en Lima: estos son los distritos con más ataques a buses y donde pasajeros temen por sus vidas. Captura: Punto Final.

¿Dónde consultar el mapa de ataques contra el transporte público?

Las personas interesadas en conocer los puntos donde se registraron ataques contra el transporte público pueden acceder al mapa digital presentado por Latina Noticias a través del código QR mostrado durante el reportaje.

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La herramienta permite explorar los casos geolocalizados y acceder a las coberturas periodísticas relacionadas con cada incidente.

Extorsión en Lima: estos son los distritos con más ataques a buses y donde pasajeros temen por sus vidas. Captura: Punto Final.