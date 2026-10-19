Perú

El papa León XIV completó un curso de quechua durante su labor pastoral en Perú: “Era un alumno más, pagó su inscripción”

El pontífice, cuya lengua materna es el inglés, también habla español, italiano y francés, y tiene conocimientos de portugués. Durante su etapa en Chiclayo, buscó ampliar su cercanía con las comunidades altoandinas

León XIV completó un curso virtual de quechua cuando era obispo de Chiclayo para comunicarse con pobladores de zonas altoandinas que no hablaban español
León XIV completó un curso virtual de quechua cuando era obispo de Chiclayo para comunicarse con pobladores de zonas altoandinas que no hablaban español
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El papa León XIV completó, durante su etapa como obispo de Chiclayo, un curso virtual de quechua, el segundo idioma más hablado de Perú, para comunicarse con habitantes de zonas altoandinas, según recordó Janinna Sesa, exdirectora de Cáritas en esa ciudad.

En un testimonio difundido este sábado por Latina a propósito del alta hospitalaria del pontífice tras su operación por un tumor canceroso en el pulmón, Sesa recordó que Robert Prevost pagó la matrícula y completó la capacitación.

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“Nosotros sacábamos cursos de capacitación para generar ciertos fondos. Entonces, vemos la lista de los inscritos y cuando empezamos la clase virtual del quechua con un profesor muy bueno, aparece el alumno Robert Prevost”, dijo con una sonrisa al recordar los años en que trabajó junto a él en tareas sociales.

“Era como un alumno más. Había pagado su inscripción social y fue muy gracioso. Llevó todo el curso de quechua y ya al final le pregunté por qué quechua. Y es que en la zona altoandina había lugares donde no hablaban el español, sino solo quechua, y quería comunicarse”, agregó.

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La joven registró el momento en un video de TikTok, donde mostró cómo el pontífice respondió con un saludo después de escuchar su mensaje de aliento en medio de los fieles congregados en Roma. (Crédito: TikTok/@katywarmi)

El interés de León XIV por aprender idiomas también se ha reflejado en otras facetas de su vida. En diciembre pasado, el pontífice felicitó la Navidad en diez lenguas —italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, polaco, árabe, chino y latín— desde el balcón de la basílica de San Pedro, antes de impartir la bendición urbi et orbi, que concede indulgencia plenaria a los fieles.

Ese mismo mes, el diario italiano La Repubblica informó de que León XIV estudia alemán con la aplicación Duolingo durante sus madrugadas de insomnio, información que su hermano John Prevost confirmó al National Catholic Reporter (NCR).

Además de inglés, su lengua materna, el pontífice habla español, italiano y francés, tiene conocimientos de portugués y utiliza el teléfono móvil, el correo electrónico y WhatsApp para comunicarse con amigos y colegas, a diferencia de su antecesor, Francisco, a quien se atribuía una menor afinidad con la tecnología.

En Perú, más de 3,8 millones de personas, el 13% de la población, tienen el quechua como lengua materna, un idioma que ya se hablaba siglos antes del Imperio incaico y de la llegada del español en el siglo XVI. Aunque presenta variaciones según la región, la variedad con mayor número de hablantes predomina en las regiones sureñas de Cuzco, Puno y Ayacucho.

Su labor social en Chiclayo

Sesa recordó además que, desde su llegada a la diócesis de Chiclayo a finales de 2014, Prevost mantuvo una relación cercana con la población e impulsó proyectos sociales para personas en situación de pobreza, una tarea que cobró mayor intensidad ante distintas emergencias.

Según Janinna Sesa, exdirectora de Cáritas Chiclayo, Robert Prevost se inscribió como un alumno más, pagó la matrícula social y cursó toda la capacitación
Según Janinna Sesa, exdirectora de Cáritas Chiclayo, Robert Prevost se inscribió como un alumno más, pagó la matrícula social y cursó toda la capacitación

En 2017, tras las lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño costero, el entonces obispo promovió campañas de ayuda, convocó a empresarios y familias para reunir donaciones y participó en la distribución de suministros junto a los equipos de trabajo.

Durante la pandemia de covid-19, impulsó la campaña Oxígeno de la Esperanza para financiar plantas de oxígeno medicinal destinadas a pacientes de la región.

Sesa contó que, tras reunir en unas tres semanas los fondos para una primera planta, el actual papa propuso recaudar dinero para adquirir una segunda: “Me enseñó a confiar en la providencia y se compraron dos plantas de oxígeno”, afirmó.

La excolaboradora también rememoró una visita anterior a Roma, cuando Prevost le mostró desde una ventana la cúpula de la basílica de San Pedro. En ese momento, contó, deseó en silencio que algún día llegara a ser el jefe de la Iglesia.

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