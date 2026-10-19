De montacargas eléctricos a transpaletas autónomas: la siguiente etapa de los almacenes peruanos que podría ver la luz en Lurín

Los nuevos centros de distribución proyectados en Lurín contemplan la incorporación de sistemas automatizados desde su diseño inicial.

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Los almacenes y centros de distribución aceleran la incorporación de equipos eléctricos en busca de menores costos de energía, menos paradas por mantenimiento y una operación más continua.

La tendencia se extiende entre empresas de logística, agroindustria y manufactura, aunque el desembolso inicial sigue siendo alto: la renovación de una flota mediana puede demandar hasta USD 300.000, a lo que se suma la presión de los fletes sobre la importación de maquinaria y baterías.

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Se acelera la demanda de montacargas en la industria peruana

El cambio responde a una ecuación que gana peso en actividades con alta rotación de mercancías. Para operadores logísticos, distribuidores, cadenas de retail o plantas industriales, el costo de un montacargas no se limita a su compra, de acuerdo con Julio Gamboa Ezcurra, director ejecutivo de MAQ.

También importa el consumo de combustible o electricidad, la frecuencia de mantenimiento, la disponibilidad del equipo y el impacto de una paralización sobre despachos, inventarios o producción.

El sector logístico concentra cerca del 60% de las ventas de maquinaria para carga interna.

“En ese escenario, las empresas evalúan la sustitución de equipos a combustión por alternativas eléctricas, en particular aquellas que utilizan baterías de litio”, explica.

La mayor inversión inicial plantea una barrera, sobre todo para pequeñas y medianas compañías, pero la reducción de costos operativos abre espacio para modelos de compra gradual, alquiler y renovación de flotas.

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Logística, agro y manufacturan dominan el negocio

La logística concentra cerca del 60% de las ventas de la compañía. El dato no equivale a la composición total del mercado, pero da cuenta del peso que tienen los operadores de distribución, los proveedores 3PL y las firmas de comercio electrónico en la demanda de equipos para el movimiento interno de carga.

La agroindustria fue otro de los sectores que impulsó la adopción de estas tecnologías, debido a sus necesidades de carga, descarga, almacenamiento y despacho, sostiene Gamboa. “Se ha sentido un cambio de velocidad con el nuevo gobierno. Percibimos mayor optimismo en los empresarios y en las empresas del sector”, explica.

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Las empresas utilizan contratos de alquiler de 12 a 36 meses para financiar el cambio gradual de sus flotas operativas.

La manufactura completa el grupo de actividades donde los equipos eléctricos ganan espacio, especialmente en instalaciones que trasladan de forma continua insumos, pallets y productos terminados.

La evolución de los equipos también pasa por reducir su tamaño sin sacrificar capacidad. Los montacargas hoy en el mercado pueden tener chasis entre 20% y 25% más compactos y mantener capacidades de hasta 2,5 toneladas, una característica que permite maniobrar en pasillos más estrechos y destinar más área al almacenamiento.

La discusión pasa por el costo total de operación

El precio de compra suele ser el primer factor que observan las empresas, aunque la comparación cambia cuando se consideran los gastos durante toda la vida útil de la maquinaria. En esa evaluación intervienen el consumo energético, el mantenimiento, el tiempo de recarga, los repuestos y las horas en que un equipo queda fuera de servicio.

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Un montacargas eléctrico puede consumir hasta 50% menos energía que uno a combustión. Además, la inversión adicional de un equipo con batería de litio puede recuperarse entre 12 y 18 meses, una estimación que depende de la intensidad de uso, las tarifas eléctricas y el precio de los combustibles.

Las baterías de litio completan su carga en dos horas, mientras que las opciones de plomo-ácido requieren ocho horas. (National Geographic)

La diferencia con las baterías tradicionales también incide en el ritmo de la operación. Una batería de litio puede cargarse por completo en unas dos horas, mientras que una de plomo-ácido requiere cerca de ocho.

Además, permite recargas parciales durante descansos o pausas de la jornada, una característica que reduce los tiempos de inactividad en almacenes con operaciones continuas.

Fletes y baterías encarecen la importación

Con todo, la expansión de estos equipos enfrenta límites vinculados a la cadena de suministro. De acuerdo con MAQ, los fletes para importar maquinaria aumentaron entre 30% y 40% durante el período evaluado. Las baterías de litio elevan aún más el costo, ya que su transporte está sujeto a exigencias propias de la carga peligrosa.

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Ese escenario obliga a distribuidores y clientes a planificar inventarios y compras con mayor anticipación. También abre espacio para esquemas de renting. Existen en el mercado contratos de alquiler de entre 12 y 36 meses, una alternativa para compañías que prefieren evitar una inversión inicial elevada y distribuir el gasto en cuotas mensuales.

Las grandes empresas pueden adquirir o alquilar flotas de 10 a 20 montacargas. Según las referencias de la compañía, un conjunto de 10 unidades de capacidad media puede requerir alrededor de USD 300.000. Las firmas más pequeñas, en cambio, suelen renovar una o dos máquinas de forma progresiva.

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Un montacargas eléctrico reduce el consumo de energía hasta un 50% frente a los equipos a combustión.

Los nuevos almacenes abren paso a la automatización

La electrificación aparece como una etapa previa a procesos más automatizados. MAQ explica que hoy en el mercado peruano se realizan pruebas con transpaletas autónomas que pueden trasladar pallets mediante rutas previamente programadas dentro de un almacén.

El avance de estos sistemas depende menos de la máquina que del diseño de la operación: rutas definidas, espacios de circulación, puntos de carga y descarga, y protocolos de seguridad.

Según refirió, los nuevos centros logísticos en Lurín podrían incorporar estas soluciones desde su planificación, a medida que las empresas busquen elevar la capacidad de almacenamiento y reducir tareas repetitivas.

“Lo importante es diseñar junto con la empresa la ruta que debe seguir la transpaleta y definir los puntos de referencia para mover la mercadería. Una vez programada la ruta, la máquina puede recoger la carga, trasladarla y dejarla en el lugar asignado”, confiere el director ejecutivo de MAQ.

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Para Gamboa, la automatización apunta a convertirse en la siguiente etapa de las operaciones de almacenamiento, tanto en Perú como en el mundo, a medida que las empresas buscan trasladar tareas repetitivas hacia sistemas autónomos.