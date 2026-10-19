Perú

Banco de la Nación: Cronograma de pagos para trabajadores públicos empieza mañana 20 de octubre

Sector público. Ya los primeros trabajadores estatales cobrarán sus remuneraciones este martes, según la lista de entidades contempladas en el cronograma

Adulto mayor en ventanilla del Banco de la Nación
Cronograma BN para octubre. Ya empezarán a cobrar las primeras entidades del Estado toda esta semana. - Crédito Andina
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Este martes 20 de octubre empieza a correr el último cronograma de pagos del Banco de la Nación del mes, el cual lista las fechas en que los diferentes trabajadores públicos cobran sus remuneraciones, según su entidad

Se debe apuntar que este cronograma se aprobó a fines del año pasado y tienen todas las fechas en que estos trabajadores reciben sus remuneraciones, aguinaldos y bonos durante todo el año. Son cuatro días en que se pagará y los trabajadores del Estado pueden acercarse a cobrar en el Banco de la Nación según estas fechas:

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  • Martes 20 de octubre: Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas
  • Miércoles 21 de octubre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores
  • Jueves 22 de octubre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
  • Viernes 23 de octubre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.
persona cobrando dinero en el Banco de la Nación
Consulta el cronograma de pagos de sueldos y pensionistas para el mes de septiembre. - Crédito Andina

Ya podrás cobrar

Los trabajadores públicos cobran sus remuneraciones en las oficinas del Banco de la Nación, según las fechas del cronograma de pagos.

Pero en otras ocasiones, también en estas fechas se pagaría bonos extras, los cuales este mes no están contemplados (como el aguinaldo, bono de escolaridad y otros, según la ocasión). Cabe recordar que en julio se pagó el aguinaldo de S/300.

Pero para el siguiente pago de estos, los trabajadores tendrán que esperar a diciembre para percibir el segundo aguinaldo de este 2026, también de S/300. Mención aparte merece el caso de los trabajadores CAS, quienes ya no lo reciben, sino que obtienen la gratificación (que será del 10% de su sueldo, con S/300 como mínimo).

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Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

¿Y en noviembre?

Como se sabe, dado que el cronograma para todo el año ya fue publicado, también se conoce las fechas de octubre:

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: Miércoles 18 de noviembre
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: Jueves 19 de noviembre
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: Viernes 20 de noviembre
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: Lunes 23 de noviembre.
oficina del Banco de la Nación
Desde el 18 de noviembre los trabajadores estatales podrán cobrar sus sueldos. - Crédito Andina

Habrá aumentos

Los trabajadores del sector público contarán con aumento a sus remuneraciones que se aplicarán desde el 1 de enero de 2027. Así fue acordado, para diferentes regímenes estatales, en el proceso de negociación colectiva este año.

Como se recuerda, se firmó el convenio colectivo centralizado 2026-2027 donde se incluyó la lista de montos y la forma de aplicación, así como requisitos para percibir estos incrementos salariales. Esto fue lo que dejó el anterior gobierno a la gestión entrante.

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