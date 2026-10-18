Perú

Surquillo: Cierran comisaría por ser “inhabitable” y vecinos deberán presentar denuncias en Miraflores

Distrito se queda sin la única comisaría funcional que tenía. En octubre del 2025 parte del techo del local colapsó y dejó heridos a cuatro agentes de la PNP

Cierran comisaría de Surquillo por ser declarada “inhabitable”. (Foto: Exitosa)
Cierran comisaría de Surquillo por ser declarada “inhabitable”. (Foto: Exitosa)
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Un año después de que el techo de la comisaría de Surquillo colapsara, esta fue oficialmente cerrada el pasado 17 de octubre luego de ser declarada “inhabitable” por daños en su infraestructura.

De esta forma, la única comisaría del distrito ya no está operativa y, según se anunció por medio de un comunicado colocado en la puerta, las denuncias y trámites policiales del distrito fueron derivados a la comisaría de Miraflores mientras se define la reparación o el reemplazo del local.

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Según el documento emitido por la PNP, las denuncias por delitos, tránsito y familia serán recibidas en la comisaría de Miraflores, ubicada en la calle General Vidal N.° 230. Para constancias, copias certificadas y otras gestiones administrativas, los vecinos de Surquillo deberán acudir a la sede de la calle Albert Einstein N.° 150, en Surquillo, junto al grifo Primax de Angamos.

La guardia de la dependencia mantiene el número de teléfono 943 908 581 para pedidos de apoyo urgente y consultas.

Cierran comisaría de Surquillo por ser declarada “inhabitable”. (Foto: Exitosa)
Cierran comisaría de Surquillo por ser declarada “inhabitable”. (Foto: Exitosa)

Derrumbe de techo y efectivos heridos

El cierre se produjo por los problemas estructurales del edificio, pues en octubre del 2025 se desplomó parte del techo en el área de recepción y cuatro agentes de la PNP que se encontraban al interior de la estructura resultaron heridos.

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En ese entonces, una sección del falso techo de la comisaría de Surquillo cayó sobre el área de guardia. El techo estaba aparentemente construido con madera y yeso, según La República.

Los agentes fueron evacuados para recibir atención médica y el Ministerio de Salud movilizó ambulancias. La Policía Nacional del Perú informó que Edgar Cristóbal Quispe, José Corzo Giraldo y José Fernández Díaz fueron trasladados al Hospital de la Policía.

Óscar Arriola, entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú, afirmó que los efectivos serían reubicados en un local cercano ofrecido por la alcaldesa de Surquillo, Cinthia Loayza, mientras se realizaban las inspecciones. Tras confirmar que visitaría a los heridos en el hospital de Jesús María, Arriola declaró: “Yo mismo iré a verlos”.

Techo de la comisaría de Surquillo se desploma y hiere a cuatro policías y civiles.
Techo de la comisaría de Surquillo se desploma y hiere a cuatro policías y civiles.

Por otro lado, la alcaldesa sostuvo que no habían podido confirmar si la Policía había solicitado formalmente la refacción del inmueble, que tiene más de cien años de antigüedad. Loayza dijo que la situación depende del sector y del presupuesto, y recordó que el municipio había advertido sobre las condiciones de la sede y propuesto una remodelación años atrás.

Algunos testigos indicaron que la comisaría estaba en proceso de remodelación, aunque las autoridades no exhibieron documentación que confirmara esos trabajos. La sede policial se encuentra cerca de un centro de salud materno infantil.

40% de comisaría fueron consideradas inhabitables

En noviembre del 2025, la Contraloría informó que entre el 30 % y el 40 % de las comisarías revisadas por la institución figuraban como inhabitables según los propios reportes de las municipalidades locales.

Según su informe, las instalaciones contaban con décadas de antigüedad cuyo desgaste ha superado cualquier límite de seguridad. Los daños abarcan desde grietas profundas hasta servicios sanitarios colapsados. En algunas de ellas, los baños se encuentran clausurados por deficiencias imposibles de reparar con el actual presupuesto.

Un componente relevante de la problemática se asienta en el manejo de los recursos. De los casi 960 millones de soles (aproximadamente 251 millones de dólares) asignados a la PNP para inversiones en infraestructura, solo se había ejecutado el 20 % del total.

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