Retiran y destruyen dos productos médicos por riesgos para la salud: conoce cuáles son y qué lotes evitar

Los productos involucrados son el anestésico inyectable BUPIDEX-HG 0.5% y el BD Catéter INSYTE, cuyos lotes fueron observados por presentar deficiencias en las evaluaciones de calidad. Foto: Farmamundi

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La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ordenó retirar del mercado y destruir dos productos médicos luego de identificar deficiencias que podrían comprometer la seguridad de los pacientes. Las alertas corresponden al anestésico inyectable BUPIDEX-HG 0.5% y al dispositivo BD Catéter INSYTE, cuyos lotes observados presentan problemas detectados durante los controles de calidad.

La información fue difundida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), mediante su Sistema de Alertas de Consumo. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía abstenerse de utilizar o adquirir las unidades involucradas, con el objetivo de prevenir posibles daños a la salud. Estos son los detalles de los productos afectados y las medidas dispuestas.

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¿Qué se sabe sobre el anestésico BUPIDEX-HG 0.5%?

La primera alerta corresponde al BUPIDEX-HG 0.5%, una solución inyectable empleada para evitar el dolor durante determinados procedimientos médicos. La Digemid identificó que el lote ML25157 no superó el ensayo de partículas visibles en medicamentos inyectables, una prueba destinada a verificar que estos productos cumplan con los requisitos de calidad establecidos.

El resultado fue calificado como crítico, debido al riesgo que representa para la salud de los consumidores. Por ese motivo, la autoridad sanitaria dispuso como medida de seguridad el retiro y la destrucción de todas las unidades pertenecientes al lote observado. La recomendación es abstenerse de utilizar el producto, incluso si se encuentra disponible en algún establecimiento.

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El otro producto sujeto a las disposiciones sanitarias es el BD Catéter INSYTE, un dispositivo empleado para suministrar líquidos directamente al torrente sanguíneo por vía intravenosa. Foto: Invicta

Según la ficha de la alerta, el producto tiene el registro sanitario EE-12914 y fue fabricado en 2026. La alerta fue comunicada por iniciativa de AXIERTA S.A.C., mientras que el titular del registro sanitario es Droguería AXIERTA S.A.C. Los consumidores que necesiten información adicional pueden comunicarse con la Digemid al (01) 631-4300.

BD Catéter INSYTE: ¿Qué defecto se detectó?

El segundo producto comprendido en las medidas sanitarias es el BD Catéter INSYTE, un dispositivo médico utilizado para facilitar la administración de líquidos por vía intravenosa. En este caso, la inspección detectó que la punta del catéter presenta un borde irregular, una característica que incumple los estándares de calidad establecidos y que podría poner en riesgo la salud de los pacientes.

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Ante esta deficiencia, la Digemid también ordenó el retiro y la destrucción de las unidades correspondientes al lote 3167427. La autoridad recomendó no utilizar ni comprar ejemplares identificados con ese número, con el fin de evitar la exposición a un dispositivo que no reúne las condiciones exigidas.

La alerta puede consultarse en la plataforma oficial del Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi, donde se encuentran los detalles del producto y del defecto detectado. La medida se refiere al lote señalado, por lo que es importante verificar el número de identificación antes de utilizar el dispositivo.

La Digemid dispuso la eliminación de dos productos médicos del mercado tras detectar irregularidades en sus controles de calidad que podrían poner en peligro la salud de los pacientes. Foto: Digemid

¿Dónde consultar las alertas sanitarias?

Los consumidores pueden revisar las fichas de ambas alertas en el portal del Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi. La información específica del anestésico está disponible en este enlace, mientras que los detalles del catéter pueden consultarse en esta página.

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Esta plataforma permite conocer advertencias sobre productos que podrían presentar riesgos para la seguridad o la salud. Los datos publicados son proporcionados por los proveedores y las autoridades sectoriales competentes. Para resolver consultas relacionadas con los dos productos, la ciudadanía también puede contactar directamente con la Digemid, a través del teléfono (01) 631-4300.