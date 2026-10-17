Aniversario distrital termina en tragedia en Jauja: fuertes vientos derriban techo de coliseo y dejan una fallecida y varios heridos

Fuertes vientos provocaron el colapso del techo de calaminas de un coliseo comunal en el distrito de Canchayllo, provincia de Jauja, durante un almuerzo por el aniversario distrital. El accidente dejó a una mujer fallecida y varias personas heridas. Fuente: TV Perú Noticias

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Una jornada de celebración por el aniversario de creación política del distrito de Canchayllo, en la provincia de Jauja, región Junín, terminó en tragedia luego de que fuertes vientos provocaran el colapso del techo del coliseo comunal. Una mujer de 74 años falleció y al menos tres personas resultaron heridas.

El accidente ocurrió cuando alrededor de 200 pobladores participaban en un almuerzo organizado por la comunidad campesina. Las ráfagas levantaron parte de la cobertura y derribaron la estructura metálica, las calaminas y algunos elementos de madera sobre los asistentes, varios de los cuales quedaron atrapados entre los escombros.

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Más de 50 alumnos de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Pilcomayo, en Huancayo, intervinieron para auxiliar a los afectados y colaborar con su evacuación. Tras la emergencia, las autoridades municipales dispusieron la suspensión de las actividades festivas programadas por el aniversario del distrito.

Varios pobladores y rescatistas retiran los restos del techo colapsado en el coliseo comunal de Canchayllo tras las ráfagas de viento registradas durante un acto festivo. (Captura: TV Perú Noticias)

Celebración por el aniversario de Canchayllo terminó con el colapso del techo del coliseo

El colapso del techo del coliseo comunal de Canchayllo sorprendió a los asistentes mientras compartían el tradicional almuerzo por el aniversario distrital. Según la información difundida por TV Perú Noticias, el ventarrón levantó parte de la cobertura y provocó que los componentes de la estructura cedieran ante la fuerza del viento.

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La caída de las calaminas, los elementos metálicos y la madera impactó sobre un grupo de pobladores que se encontraba dentro del recinto. El desplome dejó a varias personas atrapadas entre los restos del techo y generó momentos de desesperación entre quienes intentaban ponerse a salvo y ayudar a sus familiares.

Los primeros auxilios comenzaron con la intervención de más de 50 estudiantes de la Escuela de Suboficiales de la PNP de Pilcomayo, quienes se encontraban en los exteriores del coliseo cuando ocurrió el accidente. Los alumnos apoyaron en el rescate de los afectados y en la evacuación de los heridos hacia establecimientos de salud de la provincia.

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Varios pobladores y agentes policiales recorren la zona de escombros tras el colapso del techo del coliseo comunal en Canchayllo. (Composición: Infobae Perú)

Una mujer de 74 años falleció y varios asistentes resultaron heridos en Jauja

La víctima mortal fue identificada como Juana Poves Michue, de 74 años, quien recibió atención médica en el hospital Domingo Olavegoya de Jauja. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por la caída de la estructura.

Entre los heridos figuran Olinda Povis y el ingeniero Joel Recuay, quienes fueron trasladados de emergencia a centros de salud de la provincia. De acuerdo con el reporte de TV Perú Noticias, ambos presentaban lesiones de consideración, incluidas fracturas severas y daños en las extremidades, por lo que el personal médico buscaba estabilizarlos.

El alcalde distrital, José Espinoza Vásquez, confirmó que inicialmente se reportaron cuatro heridos. Además, se registraron otras personas con contusiones, entre ellas niños. La información de la Agencia Andina consignó al menos tres heridos, por lo que las cifras difundidas correspondieron a reportes iniciales de la emergencia.

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Miembros de la Policía Nacional del Perú remueven escombros y láminas metálicas tras el colapso del techo del coliseo comunal de Canchayllo en la región Junín. (Composición: Infobae Perú)

Canchayllo suspende las celebraciones tras el accidente que dejó una fallecida

Tras conocer las consecuencias del accidente, la municipalidad de Canchayllo dispuso la suspensión de todas las actividades festivas previstas por el aniversario de creación política del distrito. La medida respondió a la gravedad de lo ocurrido y buscó expresar solidaridad con la víctima, los heridos y sus familias.

La emergencia interrumpió las celebraciones que congregaron a cerca de 200 pobladores en el coliseo comunal. Mientras los afectados recibían atención médica, las autoridades locales evaluaban medidas preventivas ante la presencia de fuertes vientos en distintas localidades de la provincia de Jauja.

El reporte periodístico también señaló que la población y las autoridades participaron en el traslado de los heridos hacia los establecimientos de salud. La atención se concentró en auxiliar a quienes quedaron afectados por el desplome y en poner a buen recaudo a los asistentes.

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