Perú

Más de 1.300 contribuyentes deben S/ 1.060 millones a la Sunat: entidad activa cobranza coactiva

La entidad desplegó a 85 ejecutores y auxiliares coactivos en una primera fase de operativos que incluyó 73 domicilios fiscales y establecimientos anexos en Lima, con medidas de embargo para exigir el pago de las obligaciones pendientes

La medida alcanza a contribuyentes con obligaciones tributarias pendientes de pago, pese a contar con alternativas y facilidades para ponerse al día.
La medida alcanza a contribuyentes con obligaciones tributarias pendientes de pago, pese a contar con alternativas y facilidades para ponerse al día. Foto: difusión
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) puso en marcha una campaña de cobranza coactiva dirigida a 1.354 contribuyentes con domicilio fiscal declarado en Lima, cuya deuda tributaria conjunta asciende a S/ 1.060 millones. Las medidas se ejecutan durante el último trimestre de 2026 para recuperar obligaciones pendientes de pago.

La intervención comprende a personas y empresas que mantienen deudas exigibles, pese a haber tenido oportunidades y facilidades para regularizar su situación. Según la entidad, algunos contribuyentes han recurrido reiteradamente a mecanismos legales para cuestionar los procedimientos de fiscalización y determinación de deuda, lo que habría retrasado el cobro de las obligaciones tributarias.

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Sunat interviene domicilios fiscales para recuperar deudas

La primera etapa de la campaña se desarrolló tras un trabajo de inteligencia y cruce de información que permitió identificar a contribuyentes con elevadas deudas tributarias que aún no han cumplido con sus pagos. Para ejecutar las medidas, la administración tributaria movilizó a 85 ejecutores y auxiliares coactivos, quienes intervinieron 73 domicilios fiscales y establecimientos anexos declarados en Lima.

Durante estos operativos se aplicaron distintas medidas de embargo con el propósito de impulsar la cancelación de los montos adeudados. La Sunat anunció que continuará con nuevas intervenciones en los próximos días, como parte de las acciones destinadas a hacer efectivo el cobro de las obligaciones pendientes.

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En un operativo contundente, la SUNAT desarticuló una red de contrabando al incautar más de 2.5 toneladas de mercurio líquido. La mercancía, valorizada en 4 millones de dólares, estaba oculta en un falso cargamento de baterías para vehículos y tenía como destino la minería ilegal. SUNAT

La campaña forma parte de los procedimientos habituales de la institución para asegurar la recuperación de los recursos que corresponden al Estado. Su alcance se concentra en contribuyentes identificados mediante los controles efectuados por la entidad, que considera necesario actuar frente a los incumplimientos persistentes.

Uso de recursos legales y cumplimiento de obligaciones

La Sunat precisó que los contribuyentes tienen derecho a presentar recursos cuando discrepan de determinadas decisiones administrativas. No obstante, advirtió sobre el uso reiterado de estas herramientas cuando su finalidad es dilatar el cobro de deudas que ya son exigibles.

De acuerdo con la entidad, estas prácticas pueden perjudicar la recaudación fiscal y limitar los recursos disponibles para financiar los servicios públicos. Por ello, sostuvo que las acciones de cobranza buscan promover el cumplimiento de las obligaciones y evitar que quienes incumplen obtengan ventajas frente a los contribuyentes que sí pagan sus impuestos.

La institución también señaló que la recuperación de las deudas contribuye a establecer condiciones de competencia equitativas, especialmente para los emprendedores y negocios formales que cumplen con sus responsabilidades tributarias. La Sunat considera que los incumplimientos persistentes pueden generar desventajas para quienes operan dentro de las reglas establecidas.

La Sunat reconoció el derecho a impugnar sus decisiones, pero advirtió sobre el uso reiterado de recursos para retrasar el cobro de deudas exigibles.
La Sunat reconoció el derecho a impugnar sus decisiones, pero advirtió sobre el uso reiterado de recursos para retrasar el cobro de deudas exigibles. Foto: Asociación Peruana de Agentes Marítimos

Recaudación tributaria creció 18,3% en septiembre

La campaña de cobranza se desarrolla en un contexto de crecimiento de los ingresos tributarios. En septiembre de 2026, la recaudación del Gobierno central llegó a S/ 16.225 millones, lo que representó un aumento real de 18,3% frente al mismo mes de 2025. El resultado corresponde a los ingresos netos, descontadas las devoluciones de impuestos.

Entre enero y septiembre, los ingresos acumulados alcanzaron S/ 154.709 millones, con un incremento real de 14,6%. La Sunat indicó que la recaudación mantiene una trayectoria de crecimiento desde junio de 2024, con 28 meses consecutivos de avances.

Entre los factores que explicaron el resultado de septiembre estuvieron el desempeño de la actividad económica, las acciones de control tributario, las facilidades de pago y las mayores cotizaciones internacionales del cobre, el oro y el zinc. Asimismo, las importaciones aumentaron 31,7% en el mes, aunque la caída de 4% del tipo de cambio promedio moderó el avance de los ingresos.

Impuesto a la renta y el IGV impulsaron los ingresos

El impuesto a la renta generó S/ 6.279 millones en septiembre, un crecimiento de 25,2% interanual. Dentro de este resultado destacaron los pagos a cuenta de las rentas empresariales del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario, que aumentaron 41,4%.

Sunat explicó los detalles de la denominada “paquetería fantasma”, una modalidad que habría sido utilizada para ingresar mercancía al país mediante envíos fraccionados y el uso de identidades de terceros. Walter Oré, gerente de Control y Riesgo de SUNAT, detalló cómo funcionaba este esquema y cómo se logró detectar más de 450 envíos vinculados a presuntas actividades de contrabando. Fuente: Canal N

Por su parte, el impuesto general a las ventas (IGV) aportó S/ 8.979 millones, con un incremento de 10,6%. El impuesto selectivo al consumo recaudó S/ 1.026 millones, un avance de 26,5%. En contraste, las devoluciones tributarias sumaron S/ 2.049 millones, una reducción de 6,3% respecto de septiembre de 2025, principalmente por menores devoluciones vinculadas con tributos aduaneros.

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