Del tipo de cambio a la gestión estratégica: la nueva realidad cambiaria de las pymes peruanas

Una persona sostiene billetes de soles peruanos y dólares estadounidenses, en un contexto de análisis sobre la cancelación de créditos en moneda extranjera en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante mucho tiempo, para muchas pequeñas y medianas empresas peruanas cambiar dólares o euros era una operación principalmente transaccional: surgía una obligación de pago, se buscaba una alternativa disponible y se realizaba el cambio. Hoy, esa dinámica está comenzando a transformarse. La mayor digitalización de los servicios financieros, el crecimiento de nuevos competidores y una participación cada vez más activa de las pymes en operaciones internacionales están impulsando una gestión cambiaria más planificada y estratégica.

El grado de sofisticación todavía varía considerablemente según el tamaño de la empresa, el sector en el que opera y su exposición internacional. Sin embargo, existe una tendencia clara hacia una mayor profesionalización. La aparición de plataformas digitales, casas de cambio online y servicios especializados ha ampliado las alternativas disponibles y ha permitido que empresas de menor tamaño accedan a tipos de cambio competitivos, información en tiempo real y procesos que anteriormente estaban más asociados a empresas de mayor escala.

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Un cambista sostiene billetes de sol peruano en una calle del centro de Lima, Perú, el 30 de enero de 2025. REUTERS/Angela Ponce

Este cambio es especialmente relevante en un contexto en el que cada vez más pymes compran insumos en el exterior, importan productos, exportan o mantienen obligaciones en monedas extranjeras. Para ellas, una variación del tipo de cambio no es un asunto menor: puede modificar el costo de una importación, afectar el precio final de un producto y, finalmente, reducir el margen del negocio.

Por ello, uno de los principales retos pendientes es dejar de entender la compra o venta de moneda extranjera como una operación aislada. Gestionar el riesgo cambiario implica anticipar necesidades, conocer las obligaciones futuras, comparar alternativas y considerar el impacto que una fluctuación puede tener sobre la rentabilidad. Aunque cada vez más empresas incorporan estas prácticas, todavía existe un número importante de pymes expuestas a movimientos inesperados del mercado.

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Una pantalla con gráficos del tipo de cambio junto a billetes de soles y dólares ilustra el análisis del riesgo cambiario en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pyme cada vez más digital y exigente

La digitalización también está modificando las expectativas. Hoy, obtener un buen tipo de cambio sigue siendo importante, pero ya no es el único factor de decisión. Las empresas demandan rapidez, seguridad, facilidad de uso, disponibilidad de información y atención especializada.

Esto está cambiando, además, la naturaleza de la competencia. La llegada y expansión de fintechs, billeteras digitales, plataformas de cambio y nuevos actores financieros ha incrementado la presión competitiva. Pero el escenario que se está configurando va más allá de una competencia basada únicamente en precio.

El verdadero diferencial estará cada vez más en la experiencia integral que se pueda ofrecer a las empresas: tecnología que simplifique los procesos, operaciones ágiles y seguras, atención especializada y herramientas que permitan tomar mejores decisiones.

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Un analista revisa el gráfico del tipo de cambio del dólar frente al sol peruano para evaluar la conveniencia de cancelar deudas en moneda extranjera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y probablemente el siguiente paso será aún más importante: las pymes buscarán cada vez menos soluciones fragmentadas. Para una empresa que comienza a internacionalizarse, cambiar moneda, pagar a un proveedor extranjero o recibir un cobro internacional son partes de una misma necesidad. Por ello, veremos una creciente demanda por soluciones integradas en las que el cambio de divisas esté conectado de manera sencilla con los pagos y cobros internacionales.

Esta evolución puede contribuir a reducir fricciones y costos operativos, pero también a facilitar el proceso de internacionalización. Una pyme que tiene mayor control y previsibilidad sobre sus operaciones puede negociar mejor con proveedores, planificar sus costos y evaluar oportunidades en nuevos mercados con mayor confianza.

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Una persona revisa estados de cuenta y documentos de deudas en dólares para evaluar sus opciones financieras ante la variación del tipo de cambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De reaccionar al mercado a planificar

En los próximos años, el mercado cambiario para las pymes peruanas estará marcado por tres grandes tendencias: una digitalización cada vez mayor, una competencia más intensa entre distintos tipos de proveedores y una demanda creciente por soluciones especializadas e integradas.

Frente a este escenario, mi recomendación para una pyme que compra o vende dólares o euros de manera recurrente es sencilla: incorporar el cambio de divisas dentro de su planificación financiera. Anticipar las necesidades de moneda extranjera, comparar alternativas y trabajar con proveedores confiables puede ayudar a reducir costos y disminuir la exposición ante movimientos inesperados del tipo de cambio.

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Al final, una buena gestión cambiaria no consiste únicamente en conseguir un tipo de cambio competitivo. Se trata de generar previsibilidad, proteger los márgenes y permitir que las empresas puedan concentrarse en lo que realmente impulsa su crecimiento: desarrollar su negocio y aprovechar nuevas oportunidades, dentro y fuera del país.