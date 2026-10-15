Perú

Senamhi advierte que persisten condiciones secas en la sierra y selva del país

El déficit de lluvias, la baja humedad y las altas temperaturas se mantienen en varias regiones, pese al inicio del periodo lluvioso 2026-2027

Agricultora ara la tierra para alistar producción, mientras la sequía ataca a cultivos en sus hectáreas.
- Crédito Andina/Composición Infobae
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que persisten las condiciones secas en zonas de la sierra norte, sierra sur y selva del país, pese al inicio del periodo lluvioso que se extiende de setiembre de 2026 a abril de 2027. El escenario combina escasez de precipitaciones, baja humedad y altas temperaturas.

El organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), informó que el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) correspondiente a septiembre registró condiciones “extremadamente secas” en Cajamarca y La Libertad, tanto en la escala mensual como en la trimestral.

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En áreas localizadas de Junín, Cusco y el noroeste de Puno, el indicador reportó condiciones “moderadamente secas”. Estos registros reflejan una falta de lluvias que continúa en sectores de la sierra y la Amazonía, donde el inicio de la temporada no ha tenido el mismo comportamiento en todos los territorios.

En Jaén, provincia de Cajamarca, se alcanzaron hasta 28 días secos consecutivos durante septiembre. Hasta el 10 de octubre, predominaban también las jornadas sin precipitaciones en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Junín, Lima y Puno.

La ausencia de lluvias consecutivas también abarcó las provincias cajamarquinas de San Ignacio y Contumazá. En esas zonas, la evolución de las precipitaciones resulta relevante para actividades agrícolas, disponibilidad de agua y vigilancia de emergencias vinculadas con el clima.

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Suelo agrietado con plantas marchitas en primer plano y una cadena de montañas al fondo bajo un cielo parcialmente nublado.
Un campo agrícola en Perú muestra plantas de papa marchitas en un terreno agrietado debido a la falta de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Senamhi emitió aviso por condiciones favorables para incendios forestales

Durante los primeros diez días de octubre, el Senamhi identificó condiciones atmosféricas favorables para la ocurrencia de incendios forestales, sobre todo por la ausencia de lluvias en gran parte de la sierra sur del Perú.

Para el periodo comprendido entre el 11 y el 16 de octubre, la entidad emitió el aviso N.° 10 de Condiciones Atmosféricas Favorables para Incendios Forestales. El pronóstico comprendió a Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno.

El aviso coincide con una etapa en la que ramas, hojas, pastizales y maleza pueden perder humedad. En esas circunstancias, un foco de fuego puede extenderse si encuentra vegetación seca, viento y falta de agua para las labores de control.

La entidad prevé lluvias localizadas a partir del 19 de octubre. Para el trimestre octubre-diciembre de 2026, anticipó precipitaciones entre normales e inferiores a lo habitual en la sierra centro oriental y la Amazonía. También proyectó deficiencia de lluvias en la sierra sur oriental.

El Minam indicó que mantiene el monitoreo del tiempo, el clima y los recursos hídricos. La recomendación para la población y los sectores productivos es revisar los canales oficiales para tomar decisiones ante la variabilidad climática.

Siluetas de bomberos con equipos de extinción y sopladoras frente a un intenso fuego nocturno en el monte
Varios bomberos combaten un incendio forestal de gran magnitud reportado en la localidad de Calapuja, en la región peruana de Puno. (Foto: Red Independiente Uno - La Joya / Facebook)

Perú registra 385 incendios forestales en lo que va de 2026

En lo que va de 2026, el Perú acumuló 385 incendios forestales, con cinco personas fallecidas y daños reportados en áreas naturales, viviendas y actividades productivas. En los Andes y la Amazonía, la falta de precipitaciones reduce la disponibilidad de agua y deja vegetación expuesta al fuego.

El calor, los cielos despejados y la radiación solar pueden elevar las temperaturas. Si se suman vientos que superan los 40 kilómetros por hora, las llamas pueden cambiar de dirección y avanzar con mayor velocidad.

Entre el 11 y el 12 de octubre, las autoridades atendieron 13 incendios en distritos de Apurímac, Amazonas, Arequipa, Puno, Moquegua, Ayacucho y Cusco. En Acopia, Cusco, una persona sufrió quemaduras y recibió atención en el Hospital Regional de Cusco.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda evitar la quema de residuos, no arrojar colillas o fósforos encendidos y no encender fuego cerca de bosques o pastizales.

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