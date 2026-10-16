Lima reunirá a chefs de India, Ecuador, España y Australia en cenas exclusivas de The World’s 50 Best Restaurants

The 50 Best Restaurants 2026 CRÉDITOS: PERU21

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Lima será sede de una serie de encuentros gastronómicos internacionales del 1 al 5 de noviembre, como parte de las actividades de The World’s 50 Best Restaurants. Restaurantes de la capital peruana recibirán a cocineros de India, Ecuador, España, Australia y Reino Unido para presentar menús especiales en colaboración con sus equipos locales.

La programación incluirá almuerzos y cenas con cupos limitados, distribuidos en distintos establecimientos de la ciudad. Cada experiencia reunirá propuestas culinarias con técnicas, ingredientes y tradiciones de diferentes países, a partir del trabajo conjunto entre los chefs invitados y los anfitriones peruanos.

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La iniciativa forma parte de las actividades previas y complementarias a la gala de The World’s 50 Best Restaurants, cuya ceremonia principal tendrá lugar el 4 de noviembre. El evento, de origen británico, reconoce cada año a restaurantes destacados de distintas partes del mundo.

Las sesiones permitirán conocer las propuestas de establecimientos internacionales a través de colaboraciones diseñadas para cada ocasión. Según la información oficial de The World’s 50 Best Restaurants, las actividades tendrán lugar entre el domingo 1 y el jueves 5 de noviembre, con alternativas de reserva para quienes deseen participar.

Clon, Shizen y Cosme recibirán a chefs internacionales

Clon, Shizen, Cosme, Rafael y Sapiens participarán en encuentros culinarios con cocineros internacionales del 1 al 5 de noviembre, en una programación paralela a la gala del 4 de noviembre.

La primera jornada, el domingo 1 de noviembre, contará con dos experiencias. Durante el almuerzo, Clon, ubicado en Barranco, recibirá al chef indio Prateek Sadhu, responsable de Naar, restaurante situado en Kasauli. La propuesta de Sadhu explora la cocina del Himalaya y los vínculos entre sus ingredientes, las comunidades locales y las tradiciones de esa región.

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El establecimiento limeño, dirigido por el chef y propietario Juan Luis Martínez, ofrece una carta de cocina peruana contemporánea con influencias venezolanas. El encuentro combinará ambas perspectivas culinarias en un menú preparado para la ocasión.

Ese mismo domingo, Shizen organizará una cena junto a Alejandro Chamorro y Pía Salazar, chefs de Nuema, en Quito, Ecuador. Fundado por Mayra Flores, Renato Kanashiro y Coco Tomita, Shizen trabaja una propuesta nikkei que integra técnicas japonesas con productos y sabores peruanos. La colaboración reunirá esa línea gastronómica con el enfoque de Nuema, reconocido por su participación en el desarrollo de la cocina ecuatoriana moderna.

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Clon, Shizen, Cosme, Rafael y Sapiens participarán en encuentros culinarios con cocineros internacionales del 1 al 5 de noviembre, en una programación paralela a la gala del 4 de noviembre.

El lunes 2 de noviembre, Cosme recibirá a Sergio y Javier Torres, los hermanos gemelos responsables de Cocina Hermanos Torres, en Barcelona. El restaurante limeño, fundado en 2015 por James Berckemeyer, trabaja con ingredientes peruanos de temporada y técnicas contemporáneas aplicadas a preparaciones inspiradas en la cocina casera.

Por su parte, los chefs españoles desarrollan una propuesta que combina precisión técnica, creatividad y productos de temporada, con referencias a la tradición catalana. La sesión permitirá reunir ambas perspectivas en un menú especial.

Rafael y Saint Peter prepararán un almuerzo el 4 de noviembre

Clon, Shizen, Cosme, Rafael y Sapiens participarán en encuentros culinarios con cocineros internacionales del 1 al 5 de noviembre, en una programación paralela a la gala del 4 de noviembre.

La programación continuará el miércoles 4 de noviembre con una colaboración entre Rafael y Saint Peter, restaurante de Sídney, Australia. El almuerzo reunirá al chef peruano Rafael Osterling con Josh Niland, cocinero reconocido por su trabajo con productos del mar y por desarrollar técnicas que aprovechan distintas partes del pescado.

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Rafael, ubicado en una casona de estilo Art Déco, presenta una propuesta de cocina peruana contemporánea con influencias mediterráneas y asiáticas. El encuentro incorporará la experiencia de Niland, quien impulsa nuevas prácticas culinarias para el tratamiento y aprovechamiento de los productos marinos.

La actividad coincidirá con la fecha central de The World’s 50 Best Restaurants en Lima. A diferencia de otras sesiones del programa, esta colaboración se desarrollará durante el almuerzo del miércoles.

Sapiens y Kol cerrarán las sesiones el 5 de noviembre

Clon, Shizen, Cosme, Rafael y Sapiens participarán en encuentros culinarios con cocineros internacionales del 1 al 5 de noviembre, en una programación paralela a la gala del 4 de noviembre.

El jueves 5 de noviembre, Sapiens y Kol ofrecerán una cena conjunta que integrará influencias peruanas y mexicanas. La propuesta tendrá como ejes los productos locales, los frutos del mar y los sabores cítricos, con la cocción a fuego de leña como una de las características centrales de Sapiens.

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El menú buscará destacar ingredientes peruanos mediante una colaboración que combina diferentes enfoques culinarios. La experiencia se realizará por una sola noche, como parte de las sesiones especiales organizadas en torno a la gala internacional.

La programación de estos encuentros incluye, así, propuestas que abarcan desde la cocina del Himalaya hasta las técnicas aplicadas a los productos marinos, además de colaboraciones vinculadas con las gastronomías japonesa, ecuatoriana, catalana y mexicana.