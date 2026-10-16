Perú

Fenómeno El Niño: Así es la barrera para reducir riesgos ante huaicos instalada en Huarochirí

La estructura de acero instalada en la quebrada Cupiche puede retener hasta 320 toneladas de lodo, rocas y otros materiales arrastrados por eventuales deslizamientos

La mandataria pidió coordinación entre el Gobierno, las autoridades municipales y la población, y destacó la instalación de geomallas para proteger a 120.000 familias
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Una barrera dinámica de acero fue instalada en la quebrada Cupiche, en el distrito de Ricardo Palma, provincia de Huarochirí, con el objetivo de retener rocas, lodo y otros materiales arrastrados por eventuales huaicos durante la temporada de lluvias.

La estructura se ubica en una zona alta del distrito, donde la activación de la quebrada puede afectar viviendas, vías, centros educativos, establecimientos de salud y actividades comerciales situadas en la parte baja.

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La barrera fue presentada el día anterior, según el informe televisivo. La transcripción indica que la obra forma parte de un plan de instalación de 12 estructuras en 10 puntos considerados vulnerables entre Lima y Huarochirí.

Barrera de alta tecnología para reducir riesgos ante huaicos.
Barrera de alta tecnología para reducir riesgos ante huaicos.

Estructura puede contener hasta 320 toneladas de material

La barrera dinámica de alta tecnología está formada por una malla flexible de acero de alta resistencia. Su diseño permite contener hasta 320 toneladas de material sólido transportado por huaicos, mientras facilita el paso del agua.

El sistema busca reducir la fuerza de los flujos que bajan por la quebrada Cupiche y evitar que rocas, tierra y lodo lleguen a las zonas pobladas de Ricardo Palma.

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Los materiales empleados en la estructura fueron importados de Suiza, de acuerdo con el reporte. La barrera retiene parte de los elementos sólidos y disminuye el volumen de material que puede desplazarse hacia la parte baja del distrito.

La transcripción no incluye declaraciones de autoridades, técnicos, vecinos u otros entrevistados. Por ese motivo, la nota no incorpora citas textuales.

Barrera de alta tecnología para reducir riesgos ante huaicos.
Barrera de alta tecnología para reducir riesgos ante huaicos.

Plan contempla 12 barreras en sectores vulnerables de Lima y Huarochirí

La instalación de la barrera en Cupiche corresponde a la primera de un conjunto de 12 estructuras que serán distribuidas en 10 sectores estratégicos. El objetivo es atender quebradas con antecedentes de activación durante lluvias intensas.

Según lo señalado en el informe, las obras buscan beneficiar a más de 120.000 familias y reducir la exposición de poblaciones que viven o transitan cerca de las quebradas intervenidas.

La protección de la quebrada Cupiche resulta relevante para Ricardo Palma debido a que el cauce desemboca en un área con mayor densidad de población y servicios. Una activación sin medidas de contención podría interrumpir la transitabilidad y afectar infraestructura local.

Las autoridades deberán informar el cronograma de instalación de las demás barreras y las acciones complementarias previstas para la prevención de huaicos en las zonas de riesgo.

Fujimori pide evacuar zonas de alto riesgo

La presidenta Keiko Fujimori pidió el pasado jueves 15 de octubre a las personas que viven en “zonas de alto riesgo” que evacúen de inmediato ante la inminente llegada de un fenómeno de El Niño de gran intensidad y advirtió que el país está retrasado en los preparativos para afrontar sus efectos.

“Estamos tarde frente a la llegada inminente de este fenómeno de El Niño, de este ‘meganiño’”, declaró en una rueda de prensa tras participar en una actividad relacionada con la instalación de estructuras de protección contra posibles deslizamientos y caídas de rocas en la localidad de Huarochirí.

“Quienes viven en zonas de alto riesgo, por favor, los invoco a evacuar desde ya”, añadió, al solicitar la colaboración del Gobierno central, los alcaldes salientes y entrantes, y los vecinos para hacer frente a la emergencia.

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