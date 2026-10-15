Canasta básica familiar: Papa amarilla, choclo y cebolla roja suben de precio poniendo en jaque a las amas de casa

Una reportera de noticias realiza una cobertura en vivo desde el Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en el distrito de Santa Anita. Durante la transmisión, entrevista a comerciantes sobre el incremento en los precios de productos como la papa amarilla, la papa yungay y el choclo. Los vendedores detallan las tarifas actuales al por mayor y explican los factores que influyen en los costos ofertados en el establecimiento.

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La papa amarilla y la papa Yungay aumentaron sus precios mayoristas en el Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en Santa Anita, ante una menor disponibilidad de producto y el alza de los costos de traslado desde las zonas de cultivo. Los comerciantes atribuyeron el movimiento a dificultades en la siembra, una producción por debajo de lo esperado y las condiciones climáticas que afectan las cosechas.

La papa amarilla, uno de los tubérculos de mayor demanda en los mercados de Lima, pasó de un valor habitual de entre S/ 3,30 y S/ 3,50 por kilogramo a un rango de entre S/ 4,30 y S/ 4,50. El incremento representa una variación cercana al 30% respecto de los precios que se registraban antes de la reciente reducción de la oferta.

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Un comerciante del centro de abastos explicó que los cultivos no alcanzaron los volúmenes previstos y señaló que el clima incidió sobre los rendimientos. A esa situación se suman los gastos necesarios para movilizar la mercadería hacia la capital, un componente que termina incorporado en la cotización mayorista de cada producto.

Alza de precios en los mercados de Lima

La papa amarilla concentra cerca del 30% del volumen comercializado

La producción de papa representa alrededor del 30% del volumen que ingresa al Gran Mercado Mayorista de Lima. Esa participación explica el efecto que puede tener una disminución de la cosecha sobre los precios de venta, tanto en los puestos mayoristas como en los mercados minoristas que compran mercadería para la distribución diaria.

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Según la evaluación de los vendedores, parte de la tierra destinada a este cultivo ha perdido capacidad productiva, lo que redujo la cantidad de tubérculos obtenidos en algunas zonas. La menor disponibilidad coincide con mayores gastos de transporte, sobre todo para los cargamentos que recorren largas distancias por carretera antes de llegar a Santa Anita.

El traslado desde las áreas productoras puede demorar entre tres y cuatro días. Durante ese lapso, las lluvias y el estado de las vías pueden afectar la conservación del producto. Los comerciantes también advirtieron que un eventual impacto del fenómeno de El Niño podría profundizar las dificultades para la producción y el abastecimiento si genera precipitaciones intensas en las regiones agrícolas.

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Papa amarilla experimenta incremento de precios en los mercados de Lima

La Yungay subió menos y otras variedades ofrecen precios más bajos

La papa Yungay también registró un aumento, aunque más moderado que el de la papa amarilla. La variedad nueva se comercializaba a S/ 1,30 por kilogramo, mientras que la procedente del valle alcanzaba S/ 1,10. Antes del alza, ambos productos se encontraban en torno a S/ 0,80 o S/ 0,90.

La diferencia entre las cotizaciones responde al origen y a las condiciones de la mercadería. Los precios pueden variar según el tamaño, el estado del tubérculo, la procedencia y el volumen disponible en cada jornada. En el mercado mayorista, los valores funcionan como referencia para los comerciantes que abastecen bodegas, mercados distritales, restaurantes y otros puntos de venta.

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Como opciones de menor precio, los vendedores mencionaron la papa Guairo, cuyo kilogramo se ubicaba entre S/ 0,60 y S/ 0,70. También figuraba la papa María peruana, disponible desde S/ 2,20, con diferencias de valor de acuerdo con el calibre. Estas variedades pueden convertirse en alternativas para los compradores que buscan sustituir la papa amarilla ante el incremento registrado en los últimos días.

El incremento de precios se debe a la poca producción.

El choclo duplicó su valor y la cebolla roja subió cerca de 50%

El aumento de precios alcanzó además al choclo de primera calidad. El ciento, que solía venderse en un rango de entre S/ 140 y S/ 180, pasó a cotizar entre S/ 300 y S/ 320. De acuerdo con el representante de la Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMSA), el salto equivale a una suba cercana al 80%.

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La cebolla roja de calidad Israel mostró una trayectoria similar. El kilogramo se ofrecía entre S/ 2,20 y S/ 3,50, frente a los entre S/ 1,50 y S/ 1,80 que se pagaban con anterioridad. La mercadería llega principalmente desde Arequipa, Barranca y zonas del norte del país, por lo que el abastecimiento depende de la producción regional y de la logística de traslado.

El encarecimiento de estos productos ocurre en un contexto de variaciones frecuentes en los precios de los alimentos frescos. La oferta diaria puede cambiar por factores climáticos, ciclos agrícolas, rendimientos de las cosechas y costos vinculados al transporte. Para los compradores minoristas, las variaciones mayoristas suelen trasladarse de forma gradual a los precios finales, aunque el impacto depende de cada punto de venta y del margen de comercialización.

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El choclo es oiro de los productos agrícolas cuyo precio sufrió alza en el mercado mayorista

El tomate Katia bajó hasta S/ 60 por caja de 20 kilos

A contramano de la papa, el choclo y la cebolla roja, el tomate Katia de primera calidad redujo su valor durante la semana previa a la consulta. Una caja de 20 kilos, que antes se comercializaba entre S/ 110 y S/ 120, pasó a un rango de entre S/ 60 y S/ 85, según indicó el vocero de EMSA.

La caída implica una reducción de hasta S/ 60 por caja en comparación con los valores más altos de los días anteriores. El tomate forma parte de los productos con una cotización sensible a los cambios de oferta, ya que el volumen disponible puede modificar los precios en pocos días dentro del circuito mayorista.

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Mientras la papa amarilla mantenga una oferta limitada, los comerciantes prevén que su precio continuará elevado durante octubre. La proyección indica que luego podría registrarse un descenso moderado, siempre que mejoren las condiciones de producción, aumente el ingreso de mercadería y no se presenten nuevos problemas climáticos o logísticos en las rutas hacia Lima.