Perú

Desde el 1 de noviembre peruanos podrán postular a programa de intercambio en Hungría: Los requisitos

Gracias al acuerdo entre Perú y Hungría, jóvenes de ambos países podrán visitar el otro durante un año, enriquecerse culturalmente y hasta trabajar

¿Quieres visitar el río Danubio? El gobierno abrirá convoctoria para jóvenes que quieran permanecer durante un año de intercambio a Hungría. - Crédito REUTERS/Lisi Niesner
¿Quieres visitar el río Danubio? El gobierno abrirá convoctoria para jóvenes que quieran permanecer durante un año de intercambio a Hungría. - Crédito REUTERS/Lisi Niesner
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Perú y Hungría firmaron acuerdo para implementar un programa de intercambio entre jóvenes a ambos países en 2025, y finalmente este 2026 entrará en vigencia.

¿Pero qué implica esto? Que jóvenes de 18 hasta los 30 años que quieran viajar a Hungría a pasar vacaciones (con la posibilidad de trabajar ahí) podrán obtener el permiso temporal de permanencia a través de este programa. Sin embargo, el costo de pasajes y viáticos lo deberá poder cubrir el mismo joven. Asimismo, los que soliciten beneficiarse del programa deberán cumplir las siguientes condiciones:

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  • Tener al menos 18 años de edad pero no haber cumplido 31 años al momento de la solicitud
  • Los motivos de la solicitud deben ajustarse al objetivo del Programa definido
  • No haberse beneficiado previamente de este Programa
  • No debe estar acompañado por personas dependientes
  • Haber completado satisfactoriamente por lo menos 2 años de estudios universitarios o tener título de educación técnica o certificado que acredite haber egresado de dichos estudios técnicos.
Pronabec-Beca Pro-2025
Desde el 1 de noviembre los jóvenes peruanos podrán postular al programa para obtener permiso para trabajar en Hungría por un año. - Crédito Pronabec

Requisitos para el beneficio

Los nacionales de ambos países, Hungría y Perú, que deseen obtener una visa o un permiso de residencia temporal (en el caso de Perú) bajo el Programa deberán presentar una solicitud ante las misiones diplomáticas u oficinas consulares de la otra nación.

Asímismo, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Cumplir con todos los requisitos necesarios del pasaporte y de ingreso, según lo especificado en las leyes y reglamentos de la Parte anfitriona
  • Disponer de un boleto de transporte o de los recursos económicos necesarios para salir, durante o al final de su estancia, del territorio de la Parte anfitriona
  • Disponer de recursos económicos suficientes, para cubrir sus necesidades al inicio de su estancia
  • Presentar certificado médico que acredite su buen estado de salud
  • No tener antecedentes penales
  • Presentar una póliza de seguro válida durante toda la estancia autorizada del solicitante que cubra todos los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez y hospitalización, así como los gastos de repatriación en tales casos o fallecimiento
  • Pagar la tasa de solicitud y trámite correspondiente prevista en la legislación de cada Parte.
Hungría
Perú y Hungría firmaron un acuerdo para que peruanos puedan trabajar en el país europeo. Foto: Géza Molnar y Grégoire Ozan/AFP

Sobre el permiso para Hungría

Asimismo, se señala que los permisos de residencia temporal otorgados por Hungría a los nacionales peruanos en el marco del Programa serán válidos en todo el territorio de Hungría.

“Las visas otorgadas por la República del Perú a nacionales húngaros bajo el Programa serán válidas para el territorio de la República del Perú”, aclara la norma.

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Este reportaje aborda la situación laboral juvenil en Perú. Muestra un muro con anuncios de empleo clasificados, personas transitando por una zona pública y una mujer hablando. En pantalla se lee que siete de cada diez jóvenes trabajan en la informalidad. También se observan jóvenes interactuando con dispositivos tecnológicos como un robot y laptops. El video cubre la realidad del empleo informal entre la población joven del país.

Así cada parte (Perú y Hungría) autorizará a los nacionales de la otra parte que sean titulares de una visa o un permiso de residencia temporal otorgado en virtud del Programa que siga siendo válido, a permanecer en su territorio por un período máximo de un año.

También se apunta que “los nacionales de ambas Partes que se encuentren en el territorio de la otra Parte bajo el Programa, no podrán prorrogar su permanencia más allá del período máximo permitido a que se refiere el párrafo 2 (...), ni solicitar permiso de residencia ni cambio de situación migratoria, para permanecer en el territorio de la otra Parte”.

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