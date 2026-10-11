Efemérides del 11 de octubre: Perú recuerda a La Mar y Sánchez Cerro en una fecha ligada al cuy

Una composición con una bandera peruana, mapas, una fotografía antigua, un cuy y huevos evoca la relación entre la historia y los alimentos tradicionales de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 11 de octubre reúne en Perú recuerdos políticos, históricos y productivos. La fecha coincide con la muerte de José Domingo de la Mar, primer presidente constitucional del país, y con las elecciones generales de 1931, que llevaron a Luis Miguel Sánchez Cerro a la Presidencia. También remite al nacimiento de Luis Banchero Rossi, empresario que impulsó la industria pesquera peruana durante el siglo XX.

En el calendario de efemérides, la jornada permite revisar períodos que marcaron la formación institucional del país y el desarrollo de sectores económicos vinculados con la producción de alimentos. La figura de La Mar está asociada con las campañas independentistas y con los primeros años de la organización republicana. La elección de Sánchez Cerro, en cambio, abrió una etapa de confrontación política que terminaría con su asesinato en 1933.

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La fecha también se relaciona con actividades de producción alimentaria. El Día Nacional del Cuy y el Día Mundial del Huevo se celebran cada segundo viernes de octubre. En 2026, ambas conmemoraciones correspondieron al 9 de octubre, dos días antes de esta efeméride. Las jornadas ponen el foco en la nutrición, la crianza familiar y el acceso a proteínas de origen animal.

Cada segundo viernes de octubre se celebra el Día Nacional del Cuy, símbolo nutricional y cultural de la gastronomía andina peruana. (Andina)

El cuy sostiene ingresos rurales y forma parte de la seguridad alimentaria

El Día Nacional del Cuy fue instituido en 2013 para revalorar la crianza de esta especie, su diversidad genética y su aporte a la economía de las familias rurales. La producción se concentra en varias zonas de la sierra, aunque también existe presencia en regiones de la costa y la selva. La actividad involucra a pequeños productores que destinan los animales al consumo propio, a la venta local y a mercados especializados.

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Los datos oficiales de años anteriores situaron la población peruana en más de 12 millones de cuyes, de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2012. Mediciones posteriores registraron un aumento de esa cifra. En 2017, la Encuesta Nacional Agropecuaria estimó una población superior a 17 millones de animales, distribuidos entre más de 800 mil unidades agropecuarias. Cajamarca, Cusco, Áncash, Apurímac, Junín, Ayacucho, Arequipa y Lima estuvieron entre las principales zonas de crianza.

Perú es identificado por organismos públicos como el principal productor mundial de cuy. La carne se comercializa dentro del país y se exporta, sobre todo, a Estados Unidos, Ecuador y Bolivia. En los últimos años, la cadena productiva incorporó criaderos tecnificados, mejoras genéticas y nuevas presentaciones para la venta. El objetivo de estas iniciativas es elevar la productividad sin desplazar el papel de la crianza familiar, que sigue como base del sector en muchas comunidades.

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Una mesa en una cocina rural anula reúne cuy asado, papas nativas y choclos para conmemorar el Día Nacional del Cuy en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo y una campaña internacional sobre nutrición

El Día Mundial del Huevo se estableció en 1996 durante una conferencia de la entonces Comisión Internacional del Huevo, hoy Organización Mundial del Huevo. Desde entonces, la celebración se realiza el segundo viernes de octubre y busca difundir el valor nutricional de este alimento, su disponibilidad y su presencia en dietas de distintos países.

Diversos ingredientes como huevos, queso mozzarella cortado y tomate perita picado se integran en la preparación de una receta sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo aporta proteínas, vitaminas y minerales, por lo que forma parte de políticas y campañas vinculadas con la alimentación. Su consumo tiene un lugar central en los hogares por su costo, su facilidad de preparación y su utilización en una amplia variedad de comidas. La conmemoración internacional suele incluir actividades de divulgación sobre producción avícola, nutrición y seguridad alimentaria.

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Una tortilla española rellena de jamón y queso reposa en una tabla de madera junto a huevos, patatas, lonchas de jamón y un bloque de queso en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coincidencia entre el Día Nacional del Cuy y el Día Mundial del Huevo permite observar dos formas distintas de producción animal. El cuy mantiene una relación directa con la economía de miles de hogares rurales andinos, mientras que el huevo forma parte de una cadena avícola de alcance masivo. Ambas actividades se vinculan con el abastecimiento de alimentos y con la necesidad de fortalecer el acceso a fuentes de proteína.

Imagen ilustrativa. Cortesía MSD Salud Animal

La elección de Sánchez Cerro abrió una etapa de conflicto político

El 11 de octubre de 1931, Perú celebró elecciones generales para elegir presidente y representantes de un Congreso Constituyente. Luis Miguel Sánchez Cerro, candidato de la Unión Revolucionaria, obtuvo 152.149 votos, según los registros electorales más difundidos sobre esos comicios. Superó a Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), quien consiguió 106.088 sufragios.

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Asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro: un giro trágico en la historia de Perú. (Centro de Estudios Histórico Militares del Perú – CEHMP)

El resultado fue cuestionado por el APRA, que denunció irregularidades y fraude. La Junta Nacional de Gobierno, encabezada por David Samanez Ocampo, defendió el proceso y reconoció la victoria de Sánchez Cerro. El nuevo mandatario asumió el 8 de diciembre de 1931, en un escenario marcado por disputas entre el Gobierno, el aprismo y otros sectores políticos.

A plena luz del día y frente a escoltas armados, una bala atravesó al presidente Sánchez Cerro. Lo que siguió fue un país herido, una versión oficial y una sospecha que nunca se apagó. (Centro de Estudios Histórico Militares del Perú - CEHMP)

Sánchez Cerro no completó su mandato. El 30 de abril de 1933 fue asesinado en Lima, cuando se retiraba de una ceremonia militar en el Hipódromo de Santa Beatriz. Su muerte ocurrió en medio de la crisis política que atravesaba el país y de la tensión provocada por el conflicto con Colombia por el territorio de Leticia. Su sucesor fue el general Óscar R. Benavides.

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Una banda presidencial peruana, una medalla y un busto de bronce figuran junto a un plato de cuy cocido, huevos y papas andinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras figuras que están vinculadas a esta fecha

La otra figura vinculada con el 11 de octubre es José Domingo de la Mar, quien murió desterrado en Costa Rica en 1830. Nacido en Cuenca, participó primero en el ejército español y después se incorporó a la causa independentista. Tuvo intervención en las campañas que consolidaron la emancipación peruana y formó parte del proceso que culminó con la victoria de Ayacucho en 1824.

Militar de destacada trayectoria, José de La Mar enfrentó conflictos internos y promovió principios constitucionales durante una etapa crucial de la historia republicana. (Fortaleza de Castillo Real Felipe. Sala de Gobernador, Callao)

La Mar ejerció la Presidencia Constitucional entre 1827 y 1829. Su Gobierno afrontó tensiones internas y la guerra contra la Gran Colombia. El general Agustín Gamarra lo apartó del poder y lo envió al exilio. La Mar murió el 11 de octubre de 1830 en Cartago, Costa Rica, lejos del país cuya independencia ayudó a consolidar.

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Luis Banchero Rossi, empresario peruano y figura de la industria pesquera

Luis Banchero Rossi nació el 11 de octubre de 1929 en Tacna. Desarrolló un grupo empresarial vinculado a la pesca y a la producción de harina de pescado, actividades que tuvieron una expansión sostenida en Perú durante las décadas de 1950 y 1960.

El empresario Luis Banchero Rossi, figura clave del desarrollo pesquero, fue asesinado en 1972, generando teorías sobre conspiraciones que marcaron su historia. (Museo Chan Chan)

Con el tiempo, diversificó sus inversiones hacia los medios de comunicación, la minería, la aviación y el fútbol. Su nombre quedó asociado al crecimiento de uno de los principales conglomerados privados de su época.

La leyenda cuenta que Luis Banchero Rossi habría sido víctima de un miembro del partido nazi, Klaus Barbie. (Top Cultural)

Banchero Rossi fue asesinado el 1 de enero de 1972 en su residencia de Chaclacayo. El crimen tuvo repercusión nacional e inspiró la película Muerte de un magnate, basada en un caso que mantuvo la atención pública.

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