Ministerio de Cultura descarta daños en los muros originales de Chan Chan tras retirar pintas con aerosol del histórico Palacio Rivero

Retiro de las pintas: el Ministerio de Cultura eliminó las marcas de aerosol de un muro del conjunto amurallado Chol An, conocido como Palacio Rivero, en Chan Chan, La Libertad.

Guardar

El Ministerio de Cultura retiró pintas con aerosol de un muro del conjunto amurallado Chol An, conocido como Palacio Rivero, en el Complejo Arqueológico de Chan Chan, en La Libertad. La intervención permitió recuperar la superficie afectada tras una evaluación técnica del sector.

La inspección determinó que la pintura no alcanzó los muros arqueológicos originales del monumento. Las marcas se encontraban sobre una capa de protección instalada para evitar el deterioro de las estructuras antiguas.

PUBLICIDAD

El caso corresponde a una afectación al patrimonio cultural situado en Chan Chan, complejo arqueológico vinculado con la civilización chimú y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Aunque la revisión descartó daños en las estructuras originales, el Ministerio de Cultura calificó las pintas como una acción que afecta este espacio histórico.

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad estuvo a cargo de las labores de recuperación. Además, la entidad anunció el fortalecimiento de sus actividades de sensibilización con instituciones educativas cercanas al complejo, como parte de las medidas preventivas para promover el cuidado de los restos arqueológicos.

PUBLICIDAD

Pintas afectaron una capa de protección del Palacio Rivero

Alcance de la afectación: la evaluación técnica determinó que la pintura no llegó a los muros arqueológicos originales, sino a una capa de protección colocada sobre ellos.

La evaluación técnica de la DDC La Libertad estableció que las pintas se encontraban sobre el denominado material de sacrificio. Esta capa está compuesta por adobes modernos y barro, y cumple la función de proteger los muros arqueológicos originales frente a posibles daños.

Según la información del Ministerio de Cultura, este sistema de protección fue instalado en años anteriores por el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan. Su finalidad consiste en conservar los paramentos y las cabeceras originales de las estructuras.

La presencia de esta barrera permitió determinar que el aerosol no comprometió los componentes originales del monumento. Sin embargo, la intervención sobre la superficie protegida también constituyó una afectación al patrimonio cultural, de acuerdo con la evaluación de las autoridades.

PUBLICIDAD

El director de la DDC La Libertad, Ismael Iglesias León, condenó lo ocurrido y precisó que la ausencia de daños en las estructuras antiguas no elimina la gravedad de las pintas.

“Que no se haya comprometido la estructura original es una noticia favorable desde el punto de vista de la conservación; sin embargo, eso no resta gravedad a lo ocurrido. Chan Chan es un legado que debemos proteger entre todos. Cada muro representa una parte de nuestra historia y merece el respeto de quienes vivimos cerca y de quienes lo visitan”, expresó Iglesias León.

Ministerio de Cultura retiró la pintura con procedimientos de conservación

Alcance de la afectación: la evaluación técnica determinó que la pintura no llegó a los muros arqueológicos originales, sino a una capa de protección colocada sobre ellos.

Los trabajos de recuperación incluyeron la limpieza de la superficie afectada y el retiro de la pintura aplicada con aerosol. El personal encargado también utilizó una solución de agua y arcilla para recuperar la zona intervenida.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, las labores siguieron los procedimientos técnicos previstos para este tipo de intervención. El objetivo fue eliminar las marcas sin ocasionar daños al monumento arqueológico.

La actuación se concentró en el sector afectado del conjunto amurallado Chol An, también conocido como Palacio Rivero. La evaluación previa permitió identificar la ubicación de las pintas y determinar que estas no alcanzaron las estructuras originales de Chan Chan.

PUBLICIDAD

La intervención estuvo a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, dependencia responsable de las acciones de protección del patrimonio cultural en la región.

Como parte de las medidas preventivas, la DDC La Libertad fortalecerá las actividades de sensibilización que desarrolla con instituciones educativas próximas al complejo arqueológico.

Estas acciones estarán dirigidas a promover entre niños y adolescentes el respeto por las zonas arqueológicas y el cuidado de los bienes culturales. La iniciativa forma parte de las medidas anunciadas por la entidad tras el retiro de las pintas.

El Ministerio de Cultura también exhortó a la ciudadanía a respetar los espacios arqueológicos y reportar de manera oportuna cualquier acción que ponga en riesgo su conservación.

PUBLICIDAD

La institución señaló que la protección de Chan Chan requiere tanto de intervenciones técnicas especializadas como de la participación de la población.