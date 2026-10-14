Diez parques industriales y zonas económicas especiales presentarán oportunidades de inversión en Perú

El encuentro congregará a directivos de compañías extranjeras, diplomáticos, cámaras binacionales, asociaciones empresariales y organismos estatales. Foto: difusión

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La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) organizará el Peru Investment Round Table 2026, un encuentro que convocará a cerca de 200 representantes del ámbito empresarial y de inversión internacional. La iniciativa busca promover nuevos proyectos, incentivar la reinversión y contribuir al crecimiento de las compañías extranjeras que ya operan en el país.

La actividad reunirá a ejecutivos de empresas internacionales, representantes diplomáticos, cámaras binacionales, gremios empresariales y entidades públicas. Entre los principales temas figuran las oportunidades de inversión en parques industriales y zonas económicas especiales, las políticas económicas del Gobierno y el fortalecimiento de las relaciones entre el sector público y privado.

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¿Cuándo se realizará el Peru Investment Round Table 2026?

El evento se desarrollará en dos fechas, de acuerdo con la procedencia de los mercados participantes. La primera jornada, programada para el 28 de octubre, estará dirigida a representantes de Asia y Europa, mientras que la segunda, prevista para el 29 de octubre, convocará a participantes de Norteamérica y Latinoamérica.

Ambas sesiones contemplan presentaciones de oportunidades empresariales, además de espacios de diálogo y networking para establecer vínculos entre inversionistas extranjeros y actores públicos y privados. La finalidad es identificar posibilidades de expansión y diversificación de capitales en el mercado peruano.

El evento tendrá dos jornadas: el 28 de octubre para mercados de Asia y Europa, y el 29 de octubre para representantes de Norteamérica y Latinoamérica. Foto: Promperú

¿Qué parques industriales y zonas económicas especiales participarán?

La agenda incluirá a seis parques industriales y cuatro zonas económicas especiales, cuyos representantes expondrán oportunidades empresariales para los inversionistas internacionales. Estas presentaciones permitirán dar a conocer alternativas vinculadas al desarrollo de actividades productivas y a la instalación o ampliación de operaciones en el país.

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Los parques industriales participantes serán Piura Futura, Indupark, Sector 62, La Chutana, Macrópolis y Ancón. Por su parte, las zonas económicas especiales estarán representadas por ZOFRATACNA, ZED Paita, ZED Ilo y ZED Matarani. En total, las diez iniciativas formarán parte de las exposiciones previstas para las dos jornadas.

¿Qué políticas económicas se presentarán durante el encuentro?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) expondrá las principales medidas y prioridades económicas relacionadas con el desarrollo de la inversión privada. La presentación abordará aspectos vinculados con el clima de inversión, la competitividad y las condiciones para el crecimiento de las actividades empresariales en el Perú.

La participación del sector público se complementará con espacios para el intercambio entre representantes de compañías extranjeras y organizaciones empresariales. Mediante estas reuniones, se busca facilitar contactos estratégicos y promover el diálogo entre quienes toman decisiones de inversión y las instituciones vinculadas con el desarrollo económico.

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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, aborda el impacto económico y turístico de los eventos masivos en el Perú. Durante la conversación, se analizan las proyecciones de ingresos y la llegada de miles de visitantes a la capital con motivo de espectáculos internacionales. Fuente: TV Perú Noticias

¿Qué servicios ofrecerá PROMPERÚ a las empresas extranjeras?

Además de promover la llegada de nuevos capitales, PROMPERÚ presentará su estrategia de acompañamiento a las compañías internacionales que ya tienen presencia en el mercado peruano. Esta labor contempla servicios especializados y mecanismos de seguimiento destinados a facilitar la continuidad de sus operaciones y respaldar el desarrollo de sus proyectos.

El trabajo de la entidad también comprende el apoyo a las empresas interesadas en ampliar sus operaciones o diversificar sus inversiones. Con este enfoque, la promoción de inversiones no se limita a captar nuevos participantes, sino que también considera las necesidades de las compañías que buscan consolidar su presencia en el país.

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El Peru Investment Round Table 2026 forma parte de los esfuerzos de PROMPERÚ, organismo adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), para fortalecer los vínculos con los inversionistas internacionales. La iniciativa apunta a generar nuevas oportunidades empresariales y favorecer la continuidad y expansión de las inversiones extranjeras en el Perú.