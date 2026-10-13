Problemas hormonales en mujeres: solo el 72% se siente escuchada por los médicos, según estudio

Una mujer sostiene una caja de pastillas anticonceptivas frente a un calendario con fechas marcadas y un esquema del útero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La atención de la salud femenina todavía enfrenta brechas en el diagnóstico y el trato que reciben las pacientes cuando buscan ayuda por problemas hormonales. Aunque afecciones como el síndrome de ovario poliquístico (SOP), la endometriosis y los síntomas asociados a la menopausia pueden motivar consultas médicas, una parte de las mujeres no busca atención y otras sienten que sus preocupaciones no son tomadas en serio por los profesionales de la salud.

Un estudio global de Boston Consulting Group (BCG), titulado The $350 Billion Longevity Mismatch in Women’s Health, identificó diferencias en la forma en que las mujeres acceden a la atención médica según el tipo de afección que presentan. La investigación, elaborada para el St. Moritz Longevity Forum, se basó en una encuesta a 10.608 personas de 12 países y examinó las necesidades de salud a largo plazo, así como las barreras que persisten en el cuidado femenino.

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Solo el 63% de las mujeres busca atención por problemas hormonales

Uno de los principales hallazgos del informe es la diferencia entre la búsqueda de atención por afecciones hormonales y la consulta por problemas cardiovasculares. Según la encuesta, el 63% de las mujeres acude a un médico por condiciones como el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis o la menopausia, frente al 78% que busca atención por enfermedades cardiovasculares.

Una ilustración anatómica detalla el aparato reproductor femenino, incluyendo el útero, las trompas de Falopio y los ovarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha también se refleja en la experiencia de las pacientes durante las consultas. Entre las mujeres que sí buscan ayuda por problemas hormonales, solo el 72% afirma haberse sentido tomada en serio por los profesionales de la salud. En el caso de quienes consultan por síntomas cardíacos, la proporción aumenta al 85%.

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Los cambios hormonales pueden pasar desapercibidos antes de la menopausia

La investigación también advierte que las necesidades de salud femenina a largo plazo comienzan a adquirir mayor relevancia antes de la menopausia. De acuerdo con el estudio, el interés por el cuidado de la salud futura aumenta entre los 36 y 38 años, una etapa en la que pueden surgir cambios hormonales y desafíos relacionados con la fertilidad.

Estos factores incrementan en ocho puntos porcentuales el interés por la salud a largo plazo, casi el doble del efecto registrado durante la menopausia. En los hombres, el informe identifica un cambio comparable cerca de una década después.

Para Parul Bajaj, Managing Director y Partner de BCG y coautora del estudio, uno de los problemas es que los cambios hormonales que aparecen a mediados de los treinta suelen tratarse como síntomas temporales, en lugar de reconocerse como una etapa importante para la salud futura.

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La especialista sostuvo que la oportunidad de atender estas necesidades aparece aproximadamente diez años antes de la menopausia, por lo que esperar hasta esa etapa puede dejar sin respuesta preocupaciones que ya afectan a las mujeres.

La falta de investigación también influye en la atención de las mujeres

Las brechas identificadas por BCG no se limitan a las consultas médicas. El informe también señala que la representación femenina en la investigación clínica continúa siendo un desafío. En Estados Unidos, las mujeres representan, en promedio, el 40% de los participantes en ensayos clínicos, de acuerdo con los datos citados por la consultora.

Una mujer madura sostiene un abanico entre ondas de aire cálido y fresco que simbolizan la regulación de la temperatura durante la menopausia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación de mujeres en estos estudios resulta relevante para ampliar la evidencia disponible sobre la seguridad y eficacia de tratamientos, así como para comprender mejor las diferencias biológicas que pueden influir en la respuesta a las intervenciones médicas.

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Trish Stroman, Managing Director y Senior Partner de BCG y coautora del reporte, señaló que cerrar las brechas en la salud femenina requiere más investigación, una mejor formación de los profesionales sanitarios y una mayor participación de las mujeres en la definición de las soluciones que se desarrollan para atender sus necesidades.

El estudio plantea que mejorar la atención de la salud femenina supone abordar tanto las barreras para acceder a los servicios médicos como la experiencia de las pacientes y la disponibilidad de soluciones respaldadas por evidencia científica.