Juzgado elimina impedimento para que el expresidente Kuczynski salga de Perú

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Lima, 10 oct (EFE).- Un juzgado peruano levantó el impedimento de salida del país dictado contra el expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), después de que otra sala archivó en septiembre pasado el proceso en su contra por lavado de activos agravado por presuntos aportes irregulares en la campaña electoral de 2016.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional tomó esa decisión en una resolución firmada el pasado miércoles, pero conocida este sábado, al resolver que el impedimento de salida del país contra Kuczynski había perdido vigencia, tras el archivamiento de su proceso, según informaron los medios locales.

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En tal sentido, el juzgado pidió comunicar esa resolución a la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional, además de anular los antecedentes policiales, penales y judiciales por ese caso.

El impedimento de salida del país dictado contra el exmandatario, de 88 años y con toda su familia viviendo en Estados Unidos, tenía un plazo de 18 meses, desde el 8 de junio del 2025, y había sido confirmado en agosto último, pero el juicio quedó archivado por resolución de una sala de apelaciones.

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La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Kuczynski, después de aplicar los criterios del Tribunal Constitucional (TC) en los casos de presuntos aportes irregulares de la actual mandataria Keiko Fujimori y del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

El TC consideró atípicos los hechos imputados, correspondientes a una modalidad de receptación patrimonial no tipificada al momento de los hechos e incorporada por un Decreto Legislativo, vigente desde noviembre de 2016, después de la campaña electoral de ese año.

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La Fiscalía le atribuía a Kuczynski, que estuvo en prisión domiciliaria en los últimos tres años, haber financiado su última campaña electoral de 2016 con falsos aportantes, recaudación de fondos mediante cenas, préstamos de dinero del mismo candidato a su partido político y transferencias de dinero a los tesoreros de campaña.

En ese sentido, el Ministerio Público añadió el delito de organización criminal en la campaña del partido Peruanos por el Kambio (PPK), las iniciales por las que es conocido el exmandatario.

Previamente, en mayo pasado, el magistrado Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso el sobreseimiento de la causa por la presunta financiación irregular de la primera campaña electoral del exmandatario en 2011, que se mantenía abierta desde hacía casi diez años, cuando a finales de 2016 saltó a la luz el caso Odebrecht.

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Kuczynski, que era presidente de Perú en el momento que se reveló el escándalo de corrupción de Odebrecht, recibió presuntamente 300.000 dólares para financiar su campaña electoral de 2011, procedentes de la Caja B de la empresa brasileña, destinada a pagos ilícitos e irregulares, de acuerdo con la imputación de la Fiscalía peruana.EFE