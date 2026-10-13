Perú

Denuncian presunta agresión sexual grupal en colegio de Piura: 10 alumnos habrían atacado a su compañera durante recreo

La madre de la menor acudió de inmediato a la Unidad de Gestión Educativa Local y a la Comisaría de Talara Baja para formalizar la denuncia tras conocer lo ocurrido

Fachada verde de una comisaría con un policía en la entrada y un círculo superpuesto que muestra a una persona con el rostro oculto en sus brazos
La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú investigan la denuncia de agresión sexual contra una estudiante en la provincia de Talara, región Piura. (Infobae Perú/Difusión)
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La Fiscalía Provincial de Talara y personal de investigaciones de la Comisaría de Talara Baja investigan una presunta agresión sexual contra una alumna de la I.E. Santa Rosa de Lima de la provincia de Talara, región Piura. El hecho habría ocurrido el pasado miércoles 7 de octubre dentro de un aula del nivel secundario, según consignó el medio El Tiempo.

De acuerdo con la denuncia, el presunto ataque se produjo durante el horario de recreo, cuando dos alumnas habrían engañado a la estudiante para retenerla dentro de un salón de clases. Posteriormente, las menores habrían cerrado la puerta y permitido el ingreso de otros escolares, quienes presuntamente participaron en la agresión contra su compañera, alumna del cuarto grado de secundaria.

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Madre de la víctima denunció agresión

Tras el presunto ataque, la menor contó lo ocurrido a su madre, quien acudió de inmediato a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y a la Comisaría de Talara Baja para denunciar los hechos. La Fiscalía de Familia dispuso, en primera instancia, activar los protocolos de protección correspondientes a favor de la estudiante.

El Ministerio Público coordinó con las autoridades educativas y policiales para que la presunta víctima sea sometida a una serie de exámenes psicológicos y médico-legales. Estas diligencias buscan determinar su estado físico y de salud, además de reunir los elementos necesarios para establecer las circunstancias del hecho denunciado.

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Al menos 10 escolares habrían participado

De acuerdo con las investigaciones preliminares, diez escolares, varones y mujeres, de entre 15 y 16 años, estarían involucrados en la presunta agresión sexual, según información recogida por El Tiempo.

Los adolescentes fueron notificados para brindar sus declaraciones ante las autoridades competentes. Las diligencias fiscales buscan esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades de cada uno de los menores señalados.

Defensoría supervisa caso en Talara

Comisionados de la sede de Piura supervisan las acciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público tras la denuncia de presunto abuso sexual que involucraría a estudiantes de la institución educativa Santa Rosa de Lima, ubicada en la provincia de Talara. El seguimiento busca garantizar que las investigaciones se desarrollen de manera célere y con enfoque de género.

Asimismo, se exhortó a las autoridades del sector Educación a activar de inmediato los protocolos correspondientes para atender casos de violencia escolar en la institución. También se recordó que la identidad y los derechos de los adolescentes involucrados deben mantenerse bajo estricta protección durante el desarrollo de las diligencias.

Gráfico en tonos azules con el logotipo de la Defensoría del Pueblo del Perú, un icono de advertencia y la palabra ATENCIÓN sobre una línea roja
La Fiscalía y la Policía investigan una presunta agresión sexual contra una estudiante dentro de un colegio estatal en la provincia de Talara, región Piura. (Defensoría)

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