Deysi Araujo llora tras el archivo de la investigación en su contra por presunto lavado de activos luego de 12 años

Deysi Araujo reacciona tras el archivo de la investigación en su contra por presunto lavado de activos luego de doce años de proceso.

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Tras 12 años de investigación, Deysi Araujo confirmó entre lágrimas que el Ministerio Público dispuso el archivo del caso por presunto lavado de activos abierto en su contra. La exvedette aseguró que la resolución le permite dejar atrás un periodo en el que tuvo que responder públicamente por el origen de sus bienes.

La artista se mostró afectada al referirse a las consecuencias que tuvo este expediente en su vida. Durante más de una década, enfrentó preguntas y sospechas relacionadas con su patrimonio, un asunto que, según sostuvo, afectó tanto su imagen como su actividad profesional.

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Araujo manifestó que las acusaciones surgieron a raíz de su antigua relación con Edbar Ruíz Pérez. La animadora afirmó que desconocía los hechos que involucraban a su expareja mientras mantenían el vínculo sentimental.

Deysi Araujo niega haber recibido dinero del narcotráfico: “No hay depósitos”. Captura: Día D.

“Nadie sabe todo lo que he sufrido. Solo por haber sido pareja de Edbar Ruíz Pérez, una persona implicada en esas cosas, de las que me enteré cuando ya habíamos terminado”, declaró a Trome.

La exvedette dijo que el proceso se centró en la procedencia de los bienes que logró adquirir durante su carrera. Frente a esas dudas, defendió que sus ingresos fueron producto de sus trabajos como vedette, animadora y figura de espectáculos.

Entre las propiedades por las que tuvo que dar explicaciones figuran terrenos ubicados en San Juan de Lurigancho y Puente Piedra. Araujo sostuvo que compró esos predios con el dinero que reunió a partir de sus actividades artísticas y profesionales.

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Deysi Araujo niega haber recibido dinero del narcotráfico: “No hay depósitos”. Captura: Día D.

La artista remarcó que sus inversiones no tienen relación con delitos ni operaciones ilícitas. El cierre de la investigación, afirmó, representa una respuesta después de años en los que debió rechazar versiones sobre su patrimonio.

La exvedette rechazó haber tenido vínculos con el narcotráfico

Al recordar las acusaciones, Deysi Araujo no pudo contener el llanto. La animadora expresó su malestar por haber sido asociada con el narcotráfico, una vinculación que negó de manera tajante.

“Narcotraficante nunca he sido ni lo seré”, afirmó la exvedette en declaraciones recogidas por Trome. Con esa frase, insistió en que nunca participó en actividades ilegales y que su situación económica se explica por los años que trabajó en el ambiente artístico.

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Araujo señaló que el expediente fiscal condicionó parte de su vida durante más de una década. Cada vez que surgían referencias a la investigación, debía volver a enfrentar cuestionamientos sobre las propiedades que posee y sobre su relación pasada con Ruíz Pérez.

Deysi Araujo niega haber recibido dinero del narcotráfico: “No hay depósitos”. Captura: Día D.

La conductora sostuvo que la disposición del Ministerio Público le generó tranquilidad. Aunque no detalló los fundamentos de la decisión fiscal, destacó que el archivo pone fin a un caso que permaneció abierto por 12 años.

La figura de espectáculos volvió a referirse a sus inicios laborales para explicar cómo logró construir su patrimonio. Según su versión, sus presentaciones como vedette, eventos y trabajos como animadora fueron las principales fuentes de sus ingresos.

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También defendió la legitimidad de las compras que realizó en San Juan de Lurigancho y Puente Piedra. Para Araujo, esos bienes forman parte del resultado de su actividad profesional y no de las sospechas que motivaron la investigación por presunto lavado de activos.

La exvedette espera que la decisión fiscal ayude a despejar las versiones que circularon sobre ella. El archivo del proceso cierra una etapa que, según relató, estuvo marcada por la exposición pública, el desgaste emocional y la defensa constante de su inocencia.